Nicht bloß eine Alternative für Deutschland, am liebsten gleich eine für Europa wünscht sich der Bundesvorsitzende der AfD-Jugendorganisation (JA). Markus Frohnmaier, ein 24 Jahre alter Jura-Student und seit Mai 2015 an der Spitze der "Jungen Alternative" will Europa von der "russlandfeindlichen Außenpolitik der USA" befreien. Schluss soll auch sein mit dem "überzogenen Humanitarismus" einer Politik, die "Anhänger archaischer Kulturen aus dem Orient und Afrika in unseren Kontinent" hineintrage. Und: Statt TTIP mit den USA sollte die EU lieber ein Freihandelsabkommen mit Russland abschließen.

Keine Frage, das sind alles legitime Positionen. Allerdings vertritt sie Frohnmaier, der bei den anstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg für den Kreis Villingen-Schwenningen kandidiert, im Schulterschluss mit Verbündeten, die selbst innerhalb der AfD als "ultra-rechts" eingestuft wurden. Und das ist noch längst nicht alles, was an ihm auffällig ist.

Frohnmaier hat schon so manche außenpolitische Abenteuerreise im Namen seiner Partei unternommen. Nur, nicht alle in der Partei waren damit einverstanden. Besonders seine Reise nach Serbien schockierte einige AfDler. "Das Aufgreifen dieser Veranstaltung durch die Presse würde einen erheblichen Schaden gegen die Alternative für Deutschland verursachen, was es zu verhindern gilt", schrieben sie in einem internen Bericht an den AfD-Bundesvorstand sowie an den Landesvorstand Baden-Württemberg.

Die Veranstaltung, die nicht an die Presse dringen sollte, lässt sich in Teilen auf YouTube nachverfolgen. Unter dem Slogan "Neue Anführer für ein neues Europa" sitzen am 23. April 2014 in einem Belgrader Hotel sechs junge Männer an einem Tisch, um örtlichen Journalisten von den Ergebnissen ihres Treffens zu berichten. Der Gastgeber ist Miroslav Parović, Präsident der Partei Drittes Serbien. Seine religiös-nationalistische Splitterpartei fordert eine Loslösung Europas von der Nato zugunsten einer neuen Achse Paris–Berlin–Belgrad–Moskau. Parović rühmt sich selbst, der erste serbische Politiker gewesen zu sein, der 2014 von der neuen Regierung der Krim empfangen wurde.

Mit am Tisch der Abschluss-Pressekonferenz sitzt auch Aleksandar Galkin, Vizepräsident der Jugendorganisation Einiges Russland, der Partei Putins. Auf der Website seiner Organisation werden des Öfteren Fotos und Namen von regimekritischen Journalisten veröffentlicht; diese werden als "Verräter" bezeichnet, die "bestraft" werden müssten. Bisweilen hat das blutige Folgen.

An die "lieben Freunde", wie Markus Frohnmaier während seines Redebeitrages seine Tischnachbarn mehrfach nennt, richtet der junge AfD-Repräsentant bedeutungsschwere Worte. "Die Weichenstellung, die uns bevorsteht, ist für die Entwicklung unserer Vaterländer von größter Bedeutung. Es geht darum, an welchem Partner wir uns in einer multipolaren Welt orientieren wollen." Für Frohnmaier ist diese Frage offenbar nur eine rhetorische. Er schätzt die, wie er findet, kämpferischen Naturen seiner Gastgeber. "Im gesamten südosteuropäischen Raum haben sich die Menschen Stolz und Charakter erhalten, obwohl oder vielleicht auch weil die Geschichte dieser Region sehr konfliktreich war und ist", sagt Frohnmaier im Interview mit der serbischen Publizistin Dragana Trifcovic. "Nebenbei", so schiebt er nach, "hat Belgrad sehr hübsche und stilvolle Frauen." Die Interviewerin Trifcovic ihrerseits glaubt, die Westeuropäer seien einer "globalen Oligarchie" unterworfen, die ihnen letztlich keine Alternative zum "US-amerikanischen System" biete.

Mit Trifcovic, die nach eigenen Angaben die "Selbstverteidigungskräfte in der Ostukraine" unterstützt, ließ sich Markus Frohnmaier bei anderer Gelegenheit vor dem Plakat einer Konferenz über die Zukunft des Donbass ablichten. Laut der Fotobeschreibung auf Frohnmaiers Facebook-Account gehörte auch die Ostukraine zu seinen Reisezielen. Ein fröhliches Selfie vor einem Trupp Soldaten, der eine gewaltige Flagge der "Republik Donesk" über die Straße spannt, hat Frohnmaier mit "Parade in Donesk" betitelt. Zahlreiche weitere Fotos zeigen ihn, zum Teil in freundschaftlicher Umarmung, mit Daniil A. Bisslinger, der in der russischen Botschaft in Berlin zuständig ist für Kontakte mit deutschen Jugendorganisationen.