Es gibt ja immer noch Leute, die glauben, es gehe um den Bau eines Kraftwerks.

Dienstagabend, ein voll besetzter Vorlesungsraum in der Universitätsbibliothek. Ungefähr 150 interessierte Bürger, darunter überwiegend Männer in der zweiten Lebenshälfte, erörtern mit Hamburgs grünem Umweltsenator Jens Kerstan, Branchenvertretern und anderen Experten die Zukunft der Hamburger Wärmeversorgung.

Wie wird das alte Heizkraftwerk in Wedel ersetzt? Es geht um die größte Baustelle der Hamburger Energie- und Umweltpolitik – das kann man, wie sich zeigt, wörtlich nehmen.

Das Wärmenetz, das noch Vattenfall, ab 2019 aber Hamburg gehört, ist die Zentralheizung der Stadt. 450.000 Wohnungen hängen daran. Udo Bottländer vom Energieunternehmen HanseWerk trägt vor, wie dieses Labyrinth aus Rohren und Heizwerken verändert werden müsse, um den Herausforderungen der Energiewende gerecht zu werden. Es geht um Temperaturen, Druck und Strömungsrichtungen, die Details würde selbst hier kaum jemand verstehen. Aber Bottländer nennt eine Zahl.

Wie viele Elemente des Netzes müssten aus seiner Sicht umgebaut werden? – "1500."

Seit gut zehn Jahren überlegen die Hamburger, wie ihr Heizsystem am besten zu modernisieren sei, nun, da in Wedel eines seiner zentralen Bestandteile zusehends marode wird. Im Dezember hatte die Landesregierung entschieden, einstweilen kein neues Gaskraftwerk zu errichten – nun stellen sich Fachleute und die interessierte Öffentlichkeit die Frage, was diese Entscheidung bedeutet.

Es klingt ja gut: kein großes neues Kraftwerk, das auf lange Sicht ohnehin nur Verluste produzieren wird (ZEIT Nr. 36/15) – stattdessen viele kleine Lösungen für ein Wärmenetz der Zukunft. Ein solches Netz könnte hier Abwärme aus der Metallindustrie in Wohnungen transportieren und dort die Energie aus Müllverbrennungsanlagen aufnehmen. Es würde vielleicht Gasmotoren und Holzkraftwerke einbinden, eventuell könnten irgendwann auch Erd- oder Sonnenwärme eingespeist werden. Und es würde Wärme nicht nur transportieren, sondern für kühle Tage auch speichern. Man müsste dafür bloß ein Leitungssystem, das fast eine halbe Million Wohnungen heizt, an 1500 Stellen umbauen. Ganz schnell. Im laufenden Betrieb.

Er habe erst mal drei Gutachten in Auftrag gegeben, sagt der Umweltsenator.

Gibt Hamburg die Idee vom neuen großen Kraftwerk auf? Noch, so erläutert es Kerstan, sei der Bürgermeister nicht überzeugt. Aber offenbar ist Scholz bereit, sich überzeugen zu lassen. Darum die Gutachten.

Wenn Politik die Kunst ist, Komplexität auf ein handhabbares Maß zu reduzieren, dann ist die Hamburger Energiepolitik in der Vergangenheit weit übers Ziel hinausgeschossen. Hauptsache, groß, teuer und anders, als die Ökos es wollen – so dachte eine CDU-Regierung vor zehn Jahren offenbar und ließ den Bau des riesigen, unwirtschaftlichen und als Ersatz für Wedel ungeeigneten Kohlekraftwerks in Moorburg zu.

Zuletzt hatten es die Sozialdemokraten mit einem ähnlichen Ansatz versucht: Sie entschieden sich für eine Technik, das sogenannte Gas- und Dampfturbinenkraftwerk, koppelten es mit einem Wärmespeicher und erklärten diese Kombination zum "Innovationskraftwerk", das die Hamburger Energieprobleme schon lösen werde.

Wahrscheinlich hätte auch das "Innovationskraftwerk" mehr Probleme verursacht als gelöst. Die Frage ist nur, ob die Probleme überhaupt lösbar sind, vor denen Hamburg steht. Kraftwerke kosten Hunderte von Millionen Euro, manchmal Milliarden, und sie sollen jahrzehntelang ihren Dienst versehen und dabei Gewinne erwirtschaften. Wie soll man in Zeiten einer sich rasant wandelnden Energielandschaft solche Anlagen planen, wenn selbst Experten nur wenige Monate weit in die Zukunft schauen können?

Sollen die Hamburger beispielsweise davon ausgehen, dass ihre Nachbarn in Schleswig-Holstein in einigen Jahren mit ihren Windrädern dreimal so viel Strom erzeugen werden, wie sie selbst benötigen? In Schleswig-Holstein glauben sie das. Wenn es stimmte, wäre es dumm, in Hamburg viel Geld in ein neues Kraft-Wärme-Kopplungs-Werk zu stecken, also ein Kraftwerk, das zugleich Wärme und Strom produziert.