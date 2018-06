Was passiert mit Waschbären, denen man fortgesetzt lautes Hundegebell vorspielt? Die kanadischen Forscher, die sich für ihr Experiment einen bevorzugten Jagdplatz der Bären am Meer ausgesucht hatten, machten eine politisch folgenreiche Entdeckung. Die eingeschüchterten Waschbären verkürzten ihre Jagd, wovon die Krebse, ihre Lieblingsspeise, profitierten, während die kleinen Muscheln, von denen wiederum die Krebse leben, dramatisch schwanden. So ist das mit der Angst: Am oberen Ende der Nahrungskette erzeugt, verändert sie ein ganzes Ökosystem. Die Süddeutsche Zeitung, der wir die Mitteilung der Forschungsergebnisse verdanken, wird sie nicht ohne Seitenblick auf Horst Seehofer verbreitet haben. Die Frage ist nur, ob sich der bayerische Ministerpräsident um die Stabilität des politischen Ökosystems sorgt oder ob er im Gegenteil durch hartnäckige Verbreitung von Flüchtlingsangst dieses Ökosystem zugunsten irgendeines Kleingetiers zu verändern trachtet. Wer würde profitieren? Zunächst natürlich die Gastwirte, an deren Stammtischen der Bierkonsum proportional zum besorgten Politisieren anstiege, was wiederum eine Zunahme alkoholbedingter Verkehrsunfälle nach sich zöge, insgesamt also auf ein Beschäftigungsprogramm für Kfz-Betriebe hinausliefe. Anders sähe die Bilanz wohl auf der Kölner Domplatte aus. Nehmen wir einmal an, man könnte die Forscher bereden, mit ihren Tonbandgeräten die Wirkung von Hundegebell auf Taschendiebe zu testen. Was würden sie beobachten? Wahrscheinlich doch einen deutlichen Rückgang bei der Zahl entwendeter Handtaschen, was wiederum die rheinische Lederwarenindustrie empfindlich träfe. Ein Portemonnaie, das nicht gestohlen wird, wird auch nicht neu gekauft! Die beschäftigungslosen Täschner würden sich vermutlich durch Wilderei an den Waschbären in den Rheinauen schadlos halten, was mangels Krebsen und Muscheln nicht den oben geschilderten Effekt hätte, aber womöglich zu einer Vogelplage führen würde. Aus jedem von Waschbären nicht geraubten Ei könnte eine Taube schlüpfen, die dem bayerischen Ministerpräsidenten bei einem Kölnbesuch auf den Kopf schisse. Die volkswirtschaftlich relevante Frage lautet daher: Wäre der steigende Shampooverbrauch erheblich? Oder bliebe der positive Effekt auf den Umsatz deutlich unterhalb der Kosten, die für Flug und Logis der kanadischen Experten anfielen? Wir werden die Berichte der Süddeutschen Zeitung zur politischen Verhaltensforschung weiter aufmerksam verfolgen.