Bitte lasst mich schlafen!

Die meisten von uns würden gern später in den Tag starten

Nun kommen sie wieder, diese Tage, an denen die spätaktiven Menschen tapfer sein müssen: Ende März wird ihnen über Nacht die letzte Stunde ihres Schlafes geraubt. Chronobiologen kritisieren die Umstellung auf die Sommerzeit schon seit Längerem. Die alljährliche Verschiebung stört vermutlich noch mehr Menschen als gedacht: 80 Prozent der Deutschen würden ohnehin lieber später aufstehen, wenn sie nur könnten, sagt Hans-Günter Weeß, Leiter des Schlafzentrums am Pfalzklinikum in Klingenmünster. Die Mehrzahl der Bürger sei stets noch müde, wenn der Wecker klingele – im Schnitt um 6.48 Uhr. Der frühe Vogel, einst Vorbild der Fleißarbeiter, scheint auf dem Rückzug. Besondere Mühe haben morgens die Jugendlichen: "Für sie beginnt der Unterricht mitten in der Nacht", so Weeß, weil die Schule deutlich früher anfängt als bei den europäischen Nachbarn. Die Pubertät macht aus kindlichen Frühaufstehern zudem ausgeprägte Nachteulen, die dann in den ersten Schulstunden vor sich hin dämmern. Zur allgemeinen Schläfrigkeit tragen auch die Smartphones bei, von denen sich insbesondere der Nachwuchs kaum trennen kann. In einer aktuellen Umfrage mit rund 150 Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren gab die Hälfte an, nach dem Ausschalten des Lichts oft noch das Gerät zu checken, 23 Prozent nehmen es mit in die Kissen. Forscher Weeß: "Ein Viertel lässt sich von Meldungen sogar aus dem Schlaf wecken."



Die Wiederentdeckung des Lebens

Jetzt ist die beste Jahreszeit für eine Übung in Zufriedenheit

Die Dinge bewusst wahrzunehmen steigert das Lebensglück, wie Psychologen der Universitäten Halle-Wittenberg und Zürich gerade belegt haben. Sie baten Probanden, ein abendliches Tagebuch zu führen. Neun schöne Beobachtungen sollten diese jeden Tag darin festhalten: das Zwitschern der Vögel etwa oder das Lächeln der Nachbarin. Bereits nach einer Woche zeigten sich die Teilnehmer zufriedener mit ihrem Leben als zuvor, selbst depressive Verstimmungen waren zurückgegangen. Der Effekt ließ sich noch Wochen später messen.

Welche Zeit wäre besser geeignet als die kommende, um die Schönheit der Welt zu dokumentieren? Die Schlüsselblumen, die warmen Sonnenstrahlen? Wie schrieb einst August Heinrich Hoffmann von Fallersleben: "Alles Leid entflieht auf Erden / Vor des Frühlings Freud’ und Lust / Nun, so soll’s auch Frühling werden, / Frühling auch in unsrer Brust!"



Was uns die Gesundheit wert ist

Die Bürger wünschen sich eine andere Politik

Würden Sie für eine bessere medizinische Behandlung auch mehr bezahlen? Vermutlich ja. Die meisten Deutschen würden es jedenfalls tun. Das hat nun die große "Vermächtnisstudie" der ZEIT, des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) und von infas ergeben. Aber Achtung: Wer daraus schließt, die Menschen akzeptierten ein einkommensabhängiges Gesundheitssystem, der irrt gewaltig. Das Gegenteil ist der Fall. Die große Mehrheit der Deutschen wünscht sich für die Zukunft, dass alle die beste Behandlung bekommen sollen – und dass sich niemand mit Geld eine noch bessere kaufen kann. Und wer jetzt annimmt, hier melde sich vor allem jene Mehrheit, die sich das andere Konzept nicht leisten kann, irrt wieder gewaltig: Reiche, Arme, Gebildete und weniger Gebildete, Frauen und Männer, Junge und Alte – beim Thema Gesundheit denken die Deutschen sehr solidarisch. Allerdings fürchten sie, dass dieses Prinzip immer mehr geopfert wird, der allfälligen Sparpolitik mit Leistungsbegrenzung, Selbstbeteiligung, Zusatzversicherungen. 85 Prozent der Befragten fordern: "Auch wenn die Gesundheitskosten stark steigen: Die Menschen sollten immer die beste Behandlung bekommen, auch im Alter und bei geringen Heilungschancen." Ein klarer Auftrag an die Gesundheitspolitiker. Wenn es um Körper und Seele geht, sind die Deutschen alles andere als Schnäppchenjäger.

Jetzt blüht uns wieder was!

Pollenallergiker profitieren am besten von Sprays

Der milde Winter lässt vielerorts früh die Baumkätzchen sprießen, die Pollen der Erle etwa wirbeln bereits in Höchstzahl umher. Millionen Deutsche leiden nun wieder unter Allergiesymptomen. Gut zu wissen, dass sich in der Heuschnupfen-Therapie einiges getan hat. Bei stärkeren Beschwerden, etwa einer verstopften Nase, sind entzündungslindernde Kortisonsprays inzwischen Mittel der ersten Wahl. Viele Patienten haben Vorbehalte gegen Kortison, weil es beträchtliche Nebenwirkungen hat, wenn man es innerlich anwendet. Doch bei äußerlicher Anwendung, erst recht bei Nasensprays der neuen Generation, ist die Sorge unbegründet. Die Wirkstoffe Mometasonfuroat und Fluticasonpropionat werden fast komplett in der Schleimhaut abgebaut, nur 0,0001 Prozent gelangen ins Blut. Sie eignen sich für Schulkinder und Schwangere. Am wirksamsten war in Studien ein Spray, das neben dem entzündungshemmenden Kortison ein Antihistaminikum enthält.

Alle Sprays lassen sich am besten mit einem Trick anwenden: mit der rechten Hand das linke Nasenloch zuhalten, Kinn leicht zur Brust senken, auf den inneren Augenwinkel zielen, einatmen, sprühen. So gelangt der Wirkstoffnebel besser nach oben und bleibt nicht schon unten an der Nasenscheidewand kleben. Bei milderen Beschwerden, wenn die Nase nur läuft und die Augen tränen, empfehlen Fachleute nach wie vor Antihistaminika, wobei man sich die wirksameren darunter verordnen lassen muss. Der Verzicht auf eine Therapie ist jedenfalls die schlechteste Option, weil die alljährliche allergisch-entzündliche Reaktion die Nasenschleimhäute auf Dauer stark schädigt.



Wer schnuckt am liebsten?

Überraschende Erkenntnisse zu den Naschgewohnheiten der Deutschen

Süßigkeiten sind vor allem etwas für den Nachwuchs? Gar nicht! Ein Report des Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung zeigte jüngst: Fast ein Drittel der 30- bis 44-Jährigen verputzt jeden Tag Schokolade, Kekse, Fruchtgummis oder ähnliches Zuckerwerk. Die mittleren Jahrgänge schlagen damit alle anderen, die von den Forschern befragt wurden (siehe Grafik oben). Doch warum haben gerade Menschen in diesem Alter Heißhunger auf süßes Zeug? Womöglich sind es die speziellen Anforderungen in der "Rushhour des Lebens", die anfällig machen: Karriereaufbau, Ehe, Kinder – alles gleichzeitig. Ob sich die Eltern in der Supermarkt-Quengelzone vor den Bärchentüten eher selbst einmal bremsen sollten anstatt ihre Kleinen? Sieht ganz danach aus.