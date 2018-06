Glaubwürdigkeit: In der Politik ist das die wertvollste Münze. Und sie ist leicht verspielt. Besonders wenn es um den Schutz der Gesundheit geht, so wie bei dem umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. Da nährt Brüssel gerade das verbreitete Misstrauen der Bürger – mit einer Entscheidung im Schweinsgalopp.

Es geht um die Frage, ob die Zulassung für das Mittel um 15 Jahre verlängert wird. Eigentlich hatte sich die EU-Kommission bis Ende Juni Zeit für Beratungen eingeräumt, nachdem die IARC, die Krebsforschungsabteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), letztes Jahr Glyphosat als "potenziell krebserregend" eingestuft hatte. Nun aber sollen die Mitgliedsstaaten die Zulassung für das am weitesten verbreitete Herbizid der Welt bereits am 7. März durchwinken.

Formal läuft das Verfahren zwar korrekt: Das deutsche Bundesamt für Risikoforschung (BfR) hat eine Unbedenklichkeitserklärung geliefert, die der EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) als Basis dient. Auf deren Urteil gründet der Brüsseler Passierschein, der nur einen bestimmten Beistoff verbietet und lasch ist beim Artenschutz. So steht es in dem Entwurf, den die ZEIT einsehen konnte.

Politisch handelt die EU-Kommission aber fahrlässig, weil voreilig. Ernsthafte Bedenken der Kritiker stehen weiter im Raum – womit nicht etwa die "Studie" des Vereins Umweltinstitut gemeint ist, die vergangene Woche lanciert wurde: In 14 Bieren will er Glyphosat gefunden haben, freilich in niedrigster Dosierung. Nein, bei der Risikoabwägung der Behörden haben ernst zu nehmende Kritiker wie das IARC oder das Pesticide Action Network (PAN), ein Zusammenschluss von Pestizidgegnern, so viel Intransparenz, Widersprüche und Einfluss der Konzerne ausgemacht, dass die EU diese Einwände nicht einfach vom Tisch wischen kann. PAN reichte sogar Strafanzeigen gegen die Behörden und den Glyphosat-Hersteller Monsanto ein.

Weitere fundierte Urteile könnten einer Entscheidung Glaubwürdigkeit verleihen. Und tatsächlich arbeitet die WHO gerade an einer Neubewertung von Glyphosat. Das IARC hatte nämlich bislang nur dessen allgemeines Risiko ermittelt, Krebs zu erzeugen; jetzt aktualisiert ein anderes WHO-Gremium die Einschätzung der konkreten Risiken. Seriöserweise müsste die EU-Kommission wenigstens diese Expertise abwarten – sie kommt Mitte Mai. Stattdessen schafft Brüssel mit der Verlängerung der Zulassung Fakten. Schon munkeln die Gegner, diese "Planungssicherheit" für die Konzerne solle gute Stimmung bei den Verhandlungen für das Handelsabkommen TTIP machen.

Die Bundesregierung muss in der kommenden Woche in Brüssel auf einen Aufschub hinwirken. Sonst leidet die Glaubwürdigkeit – und zwar die von Politik und Wissenschaft.