Lena reißt die Augen auf und quietscht laut auf. Sie wiegt sich hin und her und bewegt die Lippen. Die Jurorin dreht gerade ein wenig durch, weil sie so begeistert von Emma ist. Genauer gesagt: von Emmas Gesang. Die Zehnjährige macht bei der Castingshow The Voice Kids mit und ist im Team der Sängerin Lena. Jetzt gerade steht Emma auf der Bühne und singt ihr Lied. Allerdings nur zur Probe: Es ist noch kein Publikum da.

Wir dürfen heute einen Tag hinter die Kulissen der Fernsehshow schauen und beobachten, wie die Kinder mit den Jurymitgliedern für ihren großen Auftritt proben – vor den echten Zuschauern in Berlin, wo The Voice Kids aufgezeichnet wird, und vor den Zuschauern zu Hause vor dem Fernseher.

Obwohl es nur eine Probe ist, haben 13 Kameramänner die Mädchen auf der Bühne im Blick. Das Studio ist groß wie eine Turnhalle, es ist sehr hell darin, und die Scheinwerfer brennen heiß. Der Regisseur gibt exakte Anweisungen: "Und Playback bitte!", ruft er. Die Musik beginnt noch einmal von vorn, und Emma und die anderen singen ihr Lied. "Du hast das richtig gut gemacht, Emma", ruft Lena danach. "Wenn wir das gleich noch mal proben, guck ruhig noch etwas mehr in die Kamera!"

Lena gibt nicht nur Ratschläge und verrät Tricks gegen Lampenfieber, sondern sie lacht auch viel. So will sie den Kindern in ihrem Team die Nervosität nehmen und für eine gute, lockere Stimmung sorgen.

Als vor drei Jahren zum ersten Mal die Castingshow mit Kindern ausgestrahlt wurde, machten sich Kinderschützer Sorgen um das Wohlergehen der Teilnehmer. Sie erklärten, dass es bei einer Castingshow immer viele Verlierer gibt. Und dass es einen großen Unterschied macht, ob man bei einem Schülerwettbewerb oder vor einem Millionenpublikum eine Enttäuschung wegstecken muss.

Insgesamt 45 Kinder sind bei den sogenannten Blind Auditions weitergekommen und haben damit eine große Hürde genommen. Bei den Blind Auditions sitzt die Jury mit dem Rücken zur Bühne und kann nicht sehen, wer gerade singt. Die Jury, das sind die Sänger Lena, Mark Forster und Sasha. Wenn sie eine Stimme richtig gut finden, dann drücken sie auf einen dicken roten Knopf, ihr Sessel fährt herum, und sie bitten das Kind, ihrem Team beizutreten. Manchmal drehen sich alle um, dann kann sich das Kind aussuchen, mit wem es weiterproben möchte, manchmal dreht sich aber auch keiner um. "Das ist immer eine schwierige Situation", sagt Mark Forster, "aber ich tröste die Kinder dann, gebe ihnen Ratschläge und rate ihnen, es in einem Jahr noch mal zu versuchen und dann vielleicht alle umzuhauen!"

Mark Forster steht am Rand der leeren Zuschauertribüne. Wie immer trägt er eine Kappe mit hochgebogenem Schirm. Doch sein Gesicht sieht anders aus als sonst, ganz pudrig, so als wäre er in hellbraunes Mehl gefallen – das ist Fernsehschminke, damit er auf dem Bildschirm nachher im grellen Scheinwerferlicht nicht ganz bleich oder verschwitzt wirkt.