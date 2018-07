Zugegeben, der erste Eindruck ist ernüchternd. Sie sind am "Marktplatz" aus der S-Bahn gestiegen; das klingt nach Fachwerk und Kopfsteinpflaster. Stattdessen stehen Sie an einer Schnellstraße und starren auf Beton, Spielhallen und Kentucky Fried Chicken. Und wäre da nicht, auf einem struppig bepflanzten Hügel, ein weißer Offenbach-Schriftzug, der allen Ernstes das Hollywood-Signet kopiert, kämen Sie sich vermutlich vor, als hätten Sie sich in eine Mustersiedlung für triste Wohnbunker und Büroklötze verirrt.

Offenbach trägt seinen Charme nicht gerade vor sich her. Ein großer Teil der Innenstadt wurde im Krieg zerstört. Den Rest erledigte eine Stadterneuerung, die bis heute andauert. Egal, wir gehen jetzt shoppen!

Hinter dem Parkhaus biegen Sie in die Sandgasse ein. Das ist die Straße, aus der die dunkelhaarigen Menschen mit den prall gefüllten Plastiktüten kommen. Hier stoßen Sie auf einen türkischen Supermarkt. Schlendern Sie durch die dicht bestückten Regale voller Kekse, die "Haylayf" oder "I love you" heißen, bestaunen Sie die Vitrine mit den Lamminnereien, und tun Sie so, als wären Sie im Urlaub, irgendwo im Südosten. Das geht ganz leicht in Offenbach, wo mehr als die Hälfte der Bürger einen Migrationshintergrund hat.

Jetzt überqueren Sie die Berliner Straße, biegen rechts in den Großen Biergrund ein und stehen zwei Minuten später vor einem kroatischen Spezialitätengeschäft, dessen Schaufenster so rührend mit bunten Emaille-Kochtöpfen, Hasenfutter und Pflaumenschnaps dekoriert ist, dass Sie dem älteren Pärchen darin mindestens eine Salami abkaufen, die, wie alles in Offenbach, unschlagbar günstig ist.

Eigentlich sind Sie auf dem Weg zur L’Abbate-Käsefabrik, die Sie drei Häuser weiter im Hinterhof finden. Es erfordert Mut, den düsteren Gang neben der Monte Carlo Shisha Lounge zu betreten. Aber es lohnt sich – vor allem, wenn Sie daran gedacht haben, dicht schließende Plastikdosen mitzunehmen. Wundern Sie sich nicht, dass in die Fabrik keine vier Leute passen. Genießen Sie einfach den hausgemachten Mozzarella, den Ihnen die Besitzerin zum Probieren hinhält. Kaufen Sie mehrere, und nehmen Sie unbedingt auch den Ricotta mit.

Am Ende der Straße können Sie sich bei Suriashni noch mit Mangomarmelade eindecken, bevor es in die Karlstraße zur afghanischen Bäckerei Naane Watan geht. Nehmen Sie einfach von allem etwas. Die Leckereien aus Mais- oder Reismehl halten sich ein paar Tage. Das Fladenbrot hat die Größe eines Badewannenvorlegers, aber Sie können es einfrieren.

Zum Abschluss müssen Sie noch auf die Frankfurter Straße. In einem der Schnäppchenläden kaufen Sie einen Rollkoffer für Ihre Souvenirs. Vielleicht ist noch Platz für einige der glitzernden Spülschwämme und quietschbunten Handyhüllen, die es hier außerdem gibt. Zu Hause landet der Kram dann ungenutzt neben dem geschnitzten Salatbesteck aus dem Afrika-Urlaub, aber der Stolz des Entdeckens ist die paar Euro allemal wert.

2 Stunden in Offenbach Infobox 2 Stunden in Offenbach Sisis Stiefel Im Deutschen Ledermuseum kann man Seidenstiefel von Kaiserin Sisi bestaunen – und eine Aktentasche von Napoleon. Elektro-Club Wer über Nacht in Offenbach bleiben will, braucht kein Hotel. Im Robert Johnson, einem der weltweit besten Clubs für elektronische Musik, legen Top-DJs wie Sven Väth oder Ricardo Villalobos auf. Geöffnet hat das Lokal ab 24 Uhr, also besser nicht vor 2 Uhr kommen.

Dann kehren Sie ein im Caffé Cuore. Ein Tiramisu geht noch. Beobachten Sie den Chef, wie er unter Gitarren, die von der Decke hängen, Präsentkörbe schnürt und dabei italienische Klassiker singt, und planen Sie Ihre nächste Fernreise – nach Offenbach.