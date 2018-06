Eine Errungenschaft der Bildungspolitik steht auf dem Spiel: die Erkenntnis, dass es in der Schule zentral um Leistung geht. Dieser Gedanke wurde erst in den Neunzigern salonfähig. Mit der Pisa-Studie und den Vergleichsarbeiten hielt er schließlich Einzug in die Schulen.

Der Lohn dafür war, dass die deutschen Schüler im internationalen Vergleich besser und die Schulen gerechter wurden.

Doch nun überragt die Flüchtlingskrise alles. Die kommenden Landtagswahlen stehen ganz in ihrem Zeichen, Bildungsthemen spielen kaum eine Rolle. Die Schulen müssen Hunderttausende Flüchtlinge integrieren. Das hält die Kultusminister, die Schulverwaltung und vor allem die Lehrer in Atem.

Dabei bearbeiten die Schulen noch eine weitere Mammutaufgabe: die sogenannte Inklusion, den gemeinsamen Unterricht für Kinder mit und ohne Behinderung.

Theoretisch besteht kein Gegensatz zwischen der Förderung begabter, durchschnittlicher und förderungsbedürftiger Schülerinnen und Schüler. In der Unterrichtswirklichkeit sieht das oft anders aus: Ressourcen fehlen, oder die Lehrer sind dafür nicht richtig ausgebildet.

Da ist die Gefahr groß, dass die Anforderungen gesenkt oder leistungsstarke Schüler nicht gefördert werden. Das muss – zum Wohle aller Schülerinnen und Schüler – verhindert werden.

Eine Erkenntnis der ersten Pisa-Studie war: Die jahrzehntelang unionsregierten Länder Baden-Württemberg und Bayern schnitten mit ihrer Leistungsorientierung auf dem Feld der Bildungsgerechtigkeit besser ab als Hessen und Nordrhein-Westfalen, die Experimentierfelder roter Bildungspolitik. Das Fordern von Leistung hilft offenbar auch den Kindern von Arbeitern und Einwanderern mehr als das Senken der Anforderungen.