Der Entfesselungskünstler Harry Houdini beherrschte die Kunst, sich aus Fesseln zu befreien, die er nicht eigenhändig präpariert hatte. Doch leider war er eine Ausnahmeerscheinung. Generell kann man sagen, dass derjenige den Knoten am ehesten aufkriegt, der ihn selbst geknotet hat. Nehmen wir zum Beispiel VW und den Abgasskandal. Es werden jetzt abermals Vorwürfe laut, dass die amtierenden Führungskräfte des Konzerns von den Machenschaften schon lange gewusst hätten. Deshalb seien sie zur Aufklärung ungeeignet. Es liegt auf der Hand, dass das Gegenteil zutrifft. Natürlich gibt es Lügner, die sich in ihrem eigenen Lügengebäude nicht mehr zurechtfinden. Der intelligente Lügner jedoch – und bei Führungskräften dürfen wir eine gewisse Intelligenz unterstellen – weiß ziemlich genau, wo und wie er die Geheimgänge hinter den Tapetentüren angelegt hat. Bevor man also rechtschaffene, aber ortsunkundige Menschen in ein Labyrinth jagt, aus dem sie nie mehr herausfinden, sollte man diejenigen mit der Auflösung beauftragen, die es errichtet haben. Die obligaten Rücktrittsforderungen sind moralisch gesehen auf der sicheren Seite, praktisch gesehen jedoch kontraproduktiv. Selbst einer ganzen Mannschaft von Anwälten ist es nicht gelungen, Licht in die Kontobewegungen des DFB zu bringen. Die Männer aber, die es könnten, hat man in die Enge getrieben und durch demütigende Fragen derart vergrätzt, dass ihre Mitarbeit unwahrscheinlich ist. Um es in der Ausdrucksweise eines legendären früheren Kanzlers zu sagen: Wer uns in die Scheiße hineingeritten hat, der soll uns auch aus der Scheiße herausholen. Deshalb war es nicht unklug, alte Nazis am Aufbau der neuen Republik mitwirken zu lassen: Die kannten sich aus.

Wir berühren hier eine der schwierigsten philosophischen Fragen überhaupt: Gibt es einen notwendigen Zusammenhang von Bosheit und Intelligenz? Die Wahrheit kann schließlich jeder sagen, der seine Sinne halbwegs beisammen hat. Die Lüge jedoch erfordert Gestaltungslust, konstruktive Fantasie und kombinatorisches Denken, kurz: jene Fähigkeiten, die wir an Bankern, Maffia-Bossen und Potentaten bewundern.

Der Blick in ein paradigmatisches Werk menschlicher Kultur zeigt uns zum Beispiel die Panzerknacker, die zwar stark und brutal und insofern unserer Sympathie sicher sind, ihrem natürlichen Gegner Dagobert Duck jedoch, der täglich in seinem Geldsilo badet und um keinen Kniff verlegen ist, regelmäßig unterliegen. Was lernen wir daraus? Die Raffgier befällt Menschen jeglicher Begabung, den Letzten aber beißen die Hunde.