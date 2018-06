Über dieses Finale werden wir noch lange sprechen. Weil Mensch und Maschine in fünf Partien ihre Kräfte messen. In Seoul tritt als Vertreter der Menschheit der 33-jährige Koreaner Lee Sedol an, amtierender Weltmeister im Go, dem asiatischen Brettspiel. Go? Alle, die davon noch nie gehört haben, sollten sich vorstellen, dass nur waschechte Genies hier Spitzenniveau erreichen. Gegen Lee spielt eine Software. Sie heißt AlphaGo und hat im vergangenen Herbst schon den Europameister geschlagen – 5 : 0.

Es geht um nichts Geringeres als um die Frage: Hat der Mensch gegen den Computer noch eine Chance? Ist es möglich, dass auch Lee nach dem letzten Match am kommenden Dienstag den Spieltisch als Verlierer verlässt? Mehr als das! Es ist wahrscheinlich.

Droht also die nächste narzisstische Kränkung in jener langen Reihe von Demütigungen, welche die Wissenschaft dem Menschen beibringt? Na ja. Man könnte sagen, hier steht der nächste Triumph der Technik bevor, die doch stets menschlicher Kreativität entspringt. Und woher kommt die Kreativität? Der Mensch sei "nur da ganz Mensch, wo er spielt", behauptete Friedrich Schiller. Unsere Spezies habe ihre einzigartigen Fähigkeiten maßgeblich beim Spielen ausgeprägt, meinte der Kulturhistoriker Johan Huizinga und erfand dafür den Begriff des " Homo ludens ", des spielenden Menschen. Doch was fangen wir mit diesen Fähigkeiten an? Wir bauen uns einen übermächtigen Spielkameraden.

Auf dem Weg zur intelligenten Maschine ist Go ein größerer Meilenstein als Schach

Schauen wir indes nur auf das Spielerische, übersehen wir leicht das grundlegend Neue am Showdown Lee gegen AlphaGo. Denn er birgt drei Missverständnisse.

Eines für die Millionen Go-Fans weltweit: Schon weil sie ihr Spiel so gut kennen, haben viele von ihnen auf einen Sieg Lee Sedols gewettet, der für ihresgleichen unerreichbar gut ist. Es mangelt ihnen wohl am Vorstellungsvermögen, AlphaGo könne besser sein als ihr Meister. Im Herbst schlug die Software zum ersten Mal einen menschlichen Profispieler. Warum soll sie nur fünf Monate später den besten aller Profis besiegen? Nun, weil sie trainieren kann. Machine learning nennen das die Informatiker. AlphaGo ist eine lernfähige Maschine, ein sich fortlaufend selbst verbessernder Spielanalytiker. (Und in Anbetracht dessen würde auch ein Sieg Lees nur bedeuten, dass die Niederlage der Menschen aufgeschoben wäre.)

Missverständnis Nummer zwei wird auch uns Go-Laien unterlaufen: Schon weil wir das Spiel selbst nicht kennen, stellen wir es uns als eine Art asiatisches Superschach vor. Und hat nicht schon im Jahr 1997 der Supercomputer Deep Blue den damaligen Schachweltmeister Garri Kasparow geschlagen? Trug nicht der Deep-Blue-Nachfolger Watson 2011 den Sieg im Fernsehquiz Jeopardy davon? Und werden nicht die Rechner immer stärker? Nun, AlphaGo ist prinzipiell anders und arbeitet mit einer dem Gehirn entlehnten Technik, sogenannten neuronalen Netzen. Die finden Muster im Wust großer Datenmengen, etwa kluge Spielstrategien in den Protokollen Abertausender Partien. Solche Technik ist sehr flexibel und da erfolgreich, wo schiere Rechenkraft nicht genügt, etwa in der automatischen Bilderkennung und bei Übersetzungen.

Das dritte Missverständnis entsteht schnell bei der Aufzählung der technischen Zutaten: Rechenpower plus neuronale Netze plus Maschinenlernen gleich Go-Gott – klar? Eben nicht, selbst Fachleute verstehen nicht mehr im Detail, was die Software da tut. Zwar lassen sich Input und Output vergleichen. Wie aus dem einen aber das andere wird, ist nicht im Detail vorgegeben. Eher arrangiert der Programmierer ein Suchen und Finden der Maschine.In den ersten Jahrzehnten unserer Koexistenz konnten wir auf die Computer herabblicken wie auf Fachidioten: Spezialisten mit klar umrissenem Aufgabenbereich, angewiesen auf konkrete Befehle. Jetzt kommen die Generalisten.

Der Begriff "künstliche Intelligenz" (kurz: KI) ist mit Versprechen überladen und durch Enttäuschungen beschädigt worden, weshalb er hier auch erst am Schluss auftauchen soll. Aber selbst wer ihm gegenüber skeptisch bleibt, wird einsehen, dass Go auf dem Weg hin zu einer KI einen wichtigeren Meilenstein darstellt als etwa Schach. So wenig reine Analyse hilft, so wichtig ist für die Spieler Intuition. Und nun nimmt die Technik diese Hürde mit ihren eigenen Mitteln.

Da erwächst nicht nur dem Homo ludens Konkurrenz, sondern dem Homo sapiens.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio