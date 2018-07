Es gibt zwei Arten schlechter Nachrichten in diesen Zeiten. Die einen sind nur die traurige Bestätigung dafür, wie bösartig es vielerorts zugeht. Wir haben uns beinahe an sie gewöhnt. Die anderen, schlimmeren, sind Ankündigungen kommenden Unheils.

Die Nachricht von der terroristischen Attacke im Südosten Tunesiens gehört zur zweiten Sorte. Am Montagmorgen stürmte eine Kampfkompanie über die libysche Grenze ins Land, beschoss Militäreinrichtungen in der Grenzstadt Ben Guerdane und patrouillierte eine Zeit lang im Stadtzentrum. Sie wurde zurückgeschlagen, wenn auch die Kämpfe noch am Dienstag nicht ganz zu Ende waren. Mindestens 55 Menschen starben. Es wird vermutet, dass die Angreifer dem "Islamischen Staat" (IS) angehörten.

Libyen also. Als gäbe es nicht schon genügend Regionen der Dringlichkeit. Aber wir müssen hinsehen, denn das Land dient dem IS mittlerweile nicht nur als Rückzugsort, sondern auch als Aufmarschgebiet für neuerliche Attacken.

Libyen droht zum Ausgangspunkt einer neuen Massenflucht zu werden

Ein alarmierender Befund, auch für uns in Europa. Vom nordafrikanischen Libyen aus will der IS expandieren, südwärts in den Tschad und nach Niger, westwärts nach Tunesien und Algerien und nicht zuletzt nach Norden, nach Europa; Tripolis oder auch Ben Guerdane liegen nur 500 Kilometer von Italien entfernt. Der Kalifatfaschismus rückt uns näher. Außerdem droht, wenn Nordafrika ein zweites Syrien werden sollte, eine weitere Massenflucht, und zwar diesmal nicht über die Türkei, sondern über Italien.

Noch während die Schüsse durch die Straßen des tunesischen Grenzorts hallten, berichtete die New York Times über Washingtoner Pläne für ein massives militärisches Eingreifen in Libyen. Mitte Februar hatten amerikanische Kampfflugzeuge bereits eine libysche IS-Basis nahe der tunesischen Grenze angegriffen. Es mehren sich die Berichte über amerikanische, britische, französische sowie italienische Spezialkräfte, die auf libyschem Boden die Gegner des IS unterstützen. Eskaliert dieser Krieg jetzt?

Noch zögern die Amerikaner und ihre Verbündeten, denn sie haben auf libyschem Gebiet keinen Partner. Der Staat ist zerfallen, es existieren zwei konkurrierende Regierungen, und die Bemühungen der UN, sie zusammenzubringen, fruchten bislang wenig. Derzeit hätte in den Augen der Libyer niemand die Legitimität, das Ausland um ein militärisches Eingreifen zu bitten. Die Zwickmühle: Jede Intervention ehemaliger Kolonialmächte gäbe dem IS politischen Kredit im Lande – sie aufzuschieben wiederum bedeutete, den Terroristen Zeit zu gewähren, sich in Libyen tiefer zu verschanzen.

Was immer also getan oder nicht getan wird, es ist schlecht. Die Kunst wird darin bestehen, die weniger schlechte Wahl zu treffen.

Eindeutig indes ist dies: Tunesien schwebt in Gefahr. Das kleine Land kann sich aus eigener Kraft nicht dauerhaft gegen den IS verteidigen. Zumal die meisten IS-Kämpfer in den libyschen Lagern Tunesier sind, etliche von ihnen mit syrischer Kampferfahrung. In Ben Guerdane beispielsweise wurde beobachtet, dass die Angreifer jeden Winkel der Stadt kannten.

Was treibt sie an? Enttäuschung. Tunesiens Revolution, Fanal des Arabischen Frühlings, war eine Sache des Volkes, aber dessen Elend hat sie nicht gelindert. So geht es fast immer in Revolutionen: Die Armen bringen die meisten Opfer, doch die Früchte können sie nicht essen, denn die sind politischer und nicht sozialer Natur. Tunesien ist das freieste Land der arabischen Welt geworden, die Ungerechtigkeiten dauern indessen fort. Aus dieser Spannung speist sich die Anziehungskraft des IS. Mit militärischen Mitteln allein ist er daher nicht zu besiegen.

Ob es zu einer internationalen Intervention in Libyen kommen wird, ist ungewiss. Sie darf aber nur unternommen werden, wenn Tunesien davor bewahrt wird, von ausweichenden IS-Truppen überrannt zu werden. Bisher schützt es sich nur mittels eines porösen Sandwalls und mit Truppen von begrenzter Schlagkraft. Ausländische Mächte, wenn sie denn in Libyen intervenierten, stünden daher in der politischen und moralischen Pflicht, den Tunesiern zuvor sämtliche Mittel zur Verfügung zu stellen, ihre Grenze zu sichern – Kampftruppen eingeschlossen.

Über Grenzsicherung wird dieser Tage viel geredet. In Wahrheit ist damit meist gemeint, Fliehende auszusperren. Im Fall von Libyen und Tunesien hingegen steht tatsächlich die Sicherheit auf dem Spiel – auch unsere.

