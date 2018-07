Inhalt Seite 1 — Kann sie ihn schlagen? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Amerika gleicht dieser Tage einem gigantischen Spiegelkabinett. Gewissheiten werden verzerrt, das Unvernünftige wirkt auf einmal vernünftig, das Unwahrscheinliche wahrscheinlich. Donald Trump ist von einer Witzfigur zum aussichtsreichsten Präsidentschaftskandidaten der Republikaner geworden. Und Hillary Clinton hat die Angst ergriffen, dass Trump im Kampf ums Weiße Haus nicht nur seine eigene Partei überrennen, sondern am Ende auch sie besiegen könnte.

Auf den ersten Blick scheint diese Sorge unberechtigt. Umfragen sehen Hillary Clinton nach wie vor als Gewinnerin im Duell gegen Trump. Die Gründe dafür hämmert Clinton den Anwesenden auf jeder Wahlkampfveranstaltung, so gut es geht, in die Köpfe: Sie sei die Einzige, die wirklich wisse, wie Politik funktioniere, sie habe große Erfahrung, und sie werde unendlich hart für Amerika arbeiten. Doch in Clintons Lager wachsen die Zweifel, ob diese guten Gründe am Ende tatsächlich ins Weiße Haus führen werden.

Da ist zum Beispiel diese Zahl. Sie lautet 70 und beschreibt, mit welcher Wucht Trump Amerika überrollt. Um 70 Prozent im Vergleich zu 2008 ist die Zahl der Republikaner gestiegen, die in South Carolina zur Vorwahl gegangen sind. Trump hat South Carolina gewonnen. 70 Prozent, das ist ein gigantisches Donnern. Auch Hillary Clinton hat die Vorwahl in South Carolina gewonnen, aber die Zahl der Demokraten, die überhaupt zur Wahl gingen, ist im Vergleich zu 2008 um ein Drittel zurückgegangen. Das ist kein Donnern. Das ist nicht mal ein Luftzug. In anderen Bundesstaaten sieht es nicht besser aus. Insgesamt über drei Millionen Demokraten sind den bisher 15 Vorwahlen ferngeblieben. Das kann nun daran liegen, dass die Anhänger des Amtsinhabers immer etwas weniger enthusiastisch sind. Es kann aber auch damit zu tun haben, dass Amerika von Hillary Clinton ermüdet ist.

Man kennt sich nun schon seit über 35 Jahren. Viel hat Amerika mit Clinton durchgemacht, es kannte sie als First Lady in Arkansas, als Feministin, als First Lady im Weißen Haus, als Senatorin für New York, als Konkurrentin von Obama um die Präsidentschaftskandidatur, als Außenministerin und nun also erneut als Bewerberin für das höchste Amt. Mittlerweile hat das Land das Gefühl, alles über sie zu wissen. Sie ist die Ernsthafte mit den Argumenten, die Vernünftige ohne viel Charme und Firlefanz, zuverlässig, berechenbar. Ihre Wahlkampfbotschaft in diesem Jahr lässt sich auf den Satz verkürzen: Ich kriege den Job hin. Wäre Hillary Clinton ein Auto, dann wäre sie ein Volvo.

Donald Trump ist ein Lamborghini. Für ein solches Auto braucht man keine Argumente. Ein Lamborghini ist nicht vernünftig, er spricht die Instinkte an. Schnell, stark, impulsiv. Er berauscht oder stößt ab. Dazwischen gibt es nichts. Trumps Wahlkampfslogan lautet dementsprechend kraftstrotzend: "Make America Great Again!" Dass Trumps Aussagen laut einer Studie in 76 Prozent der Fälle falsch sind, stört seine Wähler nicht. Denn an die Wahrheiten von Medien und Wissenschaft glauben sie schon lange nicht mehr. Sie glauben nur noch an das, was sie fühlen. Und Trump ist der Erste, der diese Gefühle auf die große Bühne bringt und als Fakten präsentiert. In allen Umfragen nennen seine Wähler das als den wichtigsten Grund, warum sie ihn unterstützen. Er sage die Wahrheit. Ihre Wahrheit. Das macht es so schwer für Clinton. Denn Gefühle sind stärker als jedes Argument.

Auf diese Weise hat Trump es geschafft, in den Vorwahlen so unterschiedliche Staaten wie das schwarze Georgia im Süden Amerikas und das weiße Massachusetts im Norden zu gewinnen. Und hier liegt der zweite Grund zur Sorge für Hillary Clinton. Bislang war sie sich sicher, dass Trump mit seinen Ausfällen gegen Mexikaner, Einwanderer, Frauen, Muslime und seinem Flirt mit dem Ku-Klux-Klan zwar die Gefühle der weißen Arbeiter ansprach, aber so ziemlich jede Minderheit vergrault hatte. Doch nun zeigte sich in South Carolina, Georgia und am vergangenen Samstag wieder in Louisiana, dass diese Annahme falsch ist. Ein beachtlicher Teil der schwarzen Wähler sympathisiert nämlich durchaus mit Trump. Denn Trump ist kein kultivierter weißer Snob. Er ist ein Prolet mit Geld. Sein Frauenbild passt in jeden Rap-Song, er mag alles, was Gold ist und glänzt, er liebt es zu protzen. Und so rappt Kendrick Lamar: "Homies on the block say whatever they want / I don’t wannna be a dealer, I wanna be a Trump!" In etlichen Rap-Songs ist Trump als erfolgreicher Geschäftsmann verewigt, Kanye West und P. Diddy sind mit ihm befreundet. Trump ist für sie eine Art Popkultur-Ikone. Der bekannte Meinungsforscher Frank Luntz sagt sogar voraus, dass Trump als Präsidentschaftskandidat die höchste Zustimmungsrate schwarzer Wähler seit Ronald Reagan bekommen würde. Und der erreichte 1980 14 Prozent. Das Donnern der Trump-Lawine wird immer lauter. Und sie hat Hillary auch schon Jim Keese weggerissen.

Wie ein müder weißer Indianer stand der 65-Jährige kürzlich bei einer Trump-Veranstaltung in Iowa auf einen langen, geschnitzten Holzstock gestützt. Keese war früher Bauschreiner und Gewerkschaftsmitglied. Sein ganzes politisches Leben hatte er bei den Demokraten verbracht. Aber dann habe Barack Obama Menschen wie ihn, so erzählt es Keese, die immer schwieriger Arbeit fanden, regelrecht mit Verachtung behandelt. "Sie klammern sich an ihre Waffen, die Religion oder ihre Abneigung gegen Leute, die nicht so sind wie sie", sagte Obama. Diese kalte Überheblichkeit hat Keese ihm nie verziehen. Und er spürt das jetzt auch bei Hillary Clinton. Für Keese ist sie ein hochnäsiger Snob.