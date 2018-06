Einem englischen Spruch zufolge gibt es zwei Dinge, von denen man eigentlich nicht wissen will, wie sie gemacht werden: Gesetze und Würste. Die vergangenen Tage haben gezeigt, wie wahr dieser Spruch ist. Besonders dann, wenn Gesetze und Würste zusammentreffen. Am vergangenen Mittwoch hätte ein Gesetz beschlossen werden sollen, das Leih- und Werkverträge neu regelt. Es hätte die katastrophalen Bedingungen ändern können, zu denen ein Heer europäischer Arbeitssklaven hierzulande Fleisch produziert. Doch die CSU hat das verhindert.

Werkverträge und Leiharbeit sind zwei Instrumente des Arbeitsmarktes, die sinnvoll sind, wenn sie Betrieben in Hochzeiten der Produktion erlauben, mehr Menschen zu beschäftigen. Doch vielerorts sind Werkverträge und Leiharbeit zu Synonymen für Ausbeutung geworden – in privaten Krankenhäusern, bei Autobauern und ganz besonders in der Fleischindustrie. Dort stellen Werkvertragsarbeiter manchmal zwei Drittel der Belegschaft.

Es gibt in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Menschen, die schlafen zu viert in einem Zimmer, die schuften mehr als zwölf Stunden am Tag und verdienen kaum mehr als 1.000 Euro im Monat. Es gibt dort Menschen, die hausen im Wald, weil sie Ärger mit ihren Vorarbeitern haben. Offiziell verrichten diese Arbeiter ihr Werk unabhängig von den großen Fleischbetrieben. Die Konzerne beauftragen bloß Subunternehmen, deswegen fühlen sie sich nicht verantwortlich. Auch in anderen Branchen ist das so.

Im Schatten ihrer regulär beschäftigten Kollegen schuftet eine Armee von Arbeitern zweiter Klasse. Sie stecken Kleidung in Pakete und fahren sie aus, pflegen Kranke, räumen Regale ein, entladen Lastwagen, beantworten Anrufe, waschen Autos und putzen Hotelzimmer. Diese Hilfsarbeiter erledigen die gleiche Arbeit wie ihre anständig bezahlten Kollegen, aber sie wagen meist nicht, sich über das Unrecht zu beschweren. Viele stammen aus den armen Gegenden Osteuropas, wo es noch schlimmer ist.

Für die Unternehmen ist es günstiger und praktischer, die Produktion schrittweise über Werkverträge an Subunternehmen zu übergeben, als Leiharbeiter direkt in die Betriebe zu holen. Denn Leiharbeiter haben mehr Rechte als Angestellte der Subunternehmen. Eigentlich sollen über Werkverträge nur klar definierte, abgeschlossene Aufgaben außerhalb der Produktion vergeben werden. Aber was ein Werk ist, interpretieren manche sehr großzügig: Ein Schnitt am Schweinebauch, ein volles Regal, ein geführtes Kundengespräch oder ein geliefertes Paket.

Hier wollte Thorben Albrecht, Staatssekretär im Arbeitsministerium und Architekt des geplanten Gesetzes, ansetzen. Anhand von acht Kriterien sollte geprüft werden, ob es sich tatsächlich um einen Werkvertrag handelt. Um ein Werk, das ein Unternehmer ganz abgibt und das unabhängig von der eigenen Produktion stattfindet. Ein festes Arbeitsverhältnis, so steht es in der ersten Fassung des Gesetzentwurfs, liege dann vor, wenn der Arbeitnehmer Arbeitszeit und -ort nicht frei bestimmen kann, überwiegend in den Räumen und mit den Mitteln eines anderen und fast ausschließlich für diesen tätig ist.