Das Begeisternde zuerst: Der junge koreanische Tenor Yosep Kang, der schon das Publikum der Deutschen Oper Berlin in den vergangenen Jahren hingerissen hat, brilliert mühelos auch in der Hamburger Inszenierung von Rossinis Wilhelm Tell (im französischen Original Guillaume Tell), obwohl die Partie des Arnold zu den extremsten der Operngeschichte gehört – allein 19-mal das hohe C, zweimal das Cis. Über die Schwierigkeiten dieser hohen Tenorlagen hat Jürgen Kesting im Programmheft alles Notwendige und Furchterregende zusammengetragen.

Begeisternd gesungen wird auch Mathilde, die habsburgische Prinzessin, für die der brave Eidgenosse Arnold in politisch unerwünschter Liebe entbrannt ist: Die Chinesin Guanqun Yu artikuliert voll Süße und betörendem Schmerz. Beide zusammen sind ein Traumpaar des Opernunglücks, unglücklicher geht es kaum, denn die Schweizer sind ja gerade dabei – wir erinnern uns an das schöne Pathos von Schillers zugrunde liegendem Stück –, sich gegen die fiesen Habsburger zu erheben. Und da ist diese Liebe geradezu Vaterlandsverrat, zumindest Wehrkraftzersetzung.

Tell ist empört. Der Anführer der schweizerischen Volkserhebung, mit Alterswut und Altersstarrsinn gesungen von dem schon betagten, aber nicht geschwächten russischen Bariton Sergei Leiferkus, agitiert den armen Arnold so lange, bis er das Miese seiner Leidenschaft einsieht. Inzwischen haben ja auch die Österreicher, verleitet vom legendär bösen Gessler, Arnolds Vater umgebracht. Und damit sind wir beim Problematischen.

Inszeniert wird diese ernsteste aller ernsten Opern Rossinis (es sind nicht viele) von dem Schweizer Roger Vontobel, der wie viele Intellektuelle mit seinem Vaterland hadert. Führt von dem Tell-Mythos nicht eine direkte Linie zu Christoph Blochers fremdenfeindlicher Volkserhebungspartei? Und war nicht schon Rossini eher Royalist als ein Freund der Aufstände seines 19. Jahrhunderts?

Etwas Wahres ist daran. Guillaume Tell ist ja nicht nur Rossinis ernsteste, sie ist auch seine letzte Oper. Nach ihrer Uraufführung 1829, trotz überwältigenden Erfolgs, fasste er den bis heute viel berätselten Entschluss zum Rückzug von der Bühne. Die Gründe waren aber nicht nur rätselhaft. Nach der Julirevolution 1830 verlor er seinen Vertrag mit der Pariser Oper, er galt als Sympathisant der gestürzten Bourbonen, er war, wie man ein Jahrhundert später gesagt hätte, politisch untragbar geworden und wurde als Reaktionär stigmatisiert.

Und tatsächlich lassen sich Spuren royalistischen Misstrauens in die Volkserhebung in der Partitur finden; Tell jedenfalls ist eine unangenehme Ideologenfigur. Trotzdem lässt sich Vontobels Versuch eines politischen Sympathiewechsels zu den Habsburgern nicht zwanglos arrangieren. Um deren eigentlich humane Güte zu zeigen, muss der berühmte Apfelschuss eigens ins harmlos Symbolische umgebogen werden, ein Regieeinfall, für den es weder im Libretto noch in den Noten einen Anhaltspunkt gibt. Man darf auch nicht vergessen, dass die Premiere 1829 spontane Straßenkämpfe auslöste, die zum Vorlauf der 1830er Revolution gehören.

Rossini war kein echter Reaktionär, jedenfalls nicht als Komponist. Er war raffiniert und effektsicher für jede, auch revolutionäre Pointe. Man muss ihn allerdings auch so spielen können, und damit sind wir beim ziemlich muffigen und schwunglosen Spiel des Orchesters unter Gabriele Ferro. Hier zündet wenig und zündelt schon gar nichts. Andererseits ist es mit Rossini ebenso wie mit Schiller: So mäßig oder auch verbogen kann man sie gar nicht aufführen, dass sie sich nicht schließlich selbst befreien. Das Genie lodert immer, auch in der Haft von Politik oder Mittelmäßigkeit.