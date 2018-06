DIE ZEIT: Vergangenes Wochenende brach ein bizarrer Streit aus: Der grüne EU-Abgeordnete Michel Reimon postete in den sozialen Netzwerken zwei Bilder: das berühmte Foto des toten Kindes Alan Kurdi am Strand von Bodrum und das eines weinenden Vaters. In die Fotos war ein Zitat von Außenminister Sebastian Kurz montiert: "Es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen." Die Reaktionen waren deftig, die ÖVP nannte Reimon einen "menschenverachtenden Zyniker".

Petra Bernhardt: So eine Aktion trägt zu einer Entdifferenzierung der Debatte bei. Man sieht am Verlauf der Diskussion, dass die Sache, um die es gehen sollte, dabei völlig aus dem Blickfeld geraten ist und die meisten plötzlich über etwas völlig anderes sprechen.

ZEIT: So wie wir beide.

Bernhardt: Genau. Seit Sonntag wird darüber diskutiert, ob Reimon das darf oder nicht. Das vergiftet den Diskurs. Das heißt, dass die Frage, wie es den Leuten in Idomeni geht, wie man mit denen umgehen sollte, komplett ins Hintertreffen geraten ist. Wenn sich Herr Reimon nun auf die Position zurückzieht, er tue das, um auf die Situation dieser Menschen aufmerksam zu machen, dann müsste man ihm die Frage stellen, ob er die Medienlogik verstanden hat.

ZEIT: Als im vergangenen Jahr in einem Kleinlaster, der auf der A 4 gefunden wurde, mehr als 70 Flüchtlinge erstickt sind, zeigte die Kronen Zeitung ein Foto der Leichen und wurde dafür schwer gescholten. Das Magazin Profil und andere druckten das Bild mit Alan Kurdi am Cover ab, die Aufregung hielt sich in Grenzen. Wird der Boulevard bei der Verwendung solcher Fotos einfach grundsätzlich heftiger kritisiert?

Bernhardt: Wir schimpfen nicht über den Boulevard, weil er Boulevard ist, sondern über die Art und Weise, wie er mit den Bildern umgeht. Es geht immer um die Frage, was mit dem Bild ausgesagt werden soll. Für eine Geschichte über Schlepperkriminalität bringt ein Bild zusammengepresster Leichen in einem Lkw keinen Mehrwert, da steckt nur eine effekthascherische Absicht dahinter.

ZEIT: Sollte man auf Bilder von Toten überhaupt verzichten?

Bernhardt: Nein, das wäre ein Schuss ins Knie. Es gibt Situationen, in denen das notwendig ist. Im Fall von Alan Kurdi war es etwa so, dass sich das Bild rasant verbreitet hat und zum Symbol für die europäische Flüchtlingspolitik wurde. Profil wurde demzufolge zu Recht auch nicht vom Presserat gerügt.

ZEIT: Fehlt es in Österreich oft an der Einordnung der Bilder?

Bernhardt: Wegen der besonderen Rolle des Boulevards?

Petra Bernhardt ist Politologin und lehrt an der Universität Wien mit Schwerpunkt visuelle Kommunikation.

ZEIT: Das haben jetzt Sie gesagt.

Bernhardt: Der Boulevard zeigt nicht nur Fotos, die als grenzverletzend gelten. Er lässt Bilder eine eigene Wirkung entfalten, weil sie unkommentiert und uneingeordnet dastehen. Es geht dann um die sogenannte assoziative Kraft von Bildern, die bei den Lesern im Kopf entsteht und wenig zur Geschichte selbst beiträgt, sondern davon ablenkt.

ZEIT: Es gibt das berühmte Bild aus dem Vietnamkrieg von einem nackten schreienden Mädchen nach einem Napalmangriff. Wäre so ein Foto heute möglich?

Bernhardt: Es würden sich heute eine ganze Reihe von Fragen stellen, die es damals nicht gab.Manche Bildwissenschaftler sagen, dass es kaum möglich wäre, dieses Foto heute in einer Zeitung abzudrucken. Ein legitimer Einwand wäre, dass dann aber der Blick auf das Leid der Menschen verloren geht. In der Geschichte der Bildpolitik zeigt sich, dass eine Politik ohne Bilder praktisch nicht möglich ist. Die Frage ist immer: Was tragen solche Bilder zur Qualität der Debatte bei?

ZEIT: Sebastian Kurz sagt, hässliche Bilder würden sich nicht vermeiden lassen. Das könnte man doch auch als mutige Politik bezeichnen, sich nicht von Fotos steuern zu lassen.

Bernhardt: Der zieht seine Politik durch, weil er glaubt, dass sie richtig ist, und behauptet, er lasse sich nicht von Bildern beeinflussen. Aber die Reaktionen der ÖVP auf die Postings von Michel Reimon zeigen, dass man sich sehr wohl davon beeinflussen lässt. Sebastian Kurz ist sich natürlich der sogenannten Macht der Bilder bewusst und weiß um den Imageschaden, den sie in dem Kontext anrichten können. Trotzdem: Darauf hinzuweisen, dass man sich von dramatischen Bildern entlang der Balkanroute nicht in seiner Politik lenken lässt, ist legitim. Wie man das moralisch bewertet, ist eine andere Frage.

ZEIT: Auch viele Menschen auf der Flucht sind sich der Macht der Bilder bewusst ...

Bernhardt: Und das muss man ansprechen und erklären. Es ist nicht zynisch, darauf hinzuweisen, dass Flüchtlinge diese Macht nutzen wollen. Klarerweise wissen diese Menschen, die in einer höchst prekären Situation sind, dass, wenn diese Bilder verbreitet werden, Aufmerksamkeit auf ihre Lage gelenkt wird. Ein interessantes Bild war, als eine Gruppe an der griechisch-mazedonischen Grenze versuchte, den Grenzzaun zu durchbrechen. Da waren wahrscheinlich mehr Journalisten vor Ort als Akteure. Natürlich entstehen solche Situationen auch aufgrund der Präsenz von Kameras.

ZEIT: Das Dilemma ist doch, dass jedes Foto eine Agenda mit sich trägt. Weinende Kinder an einer Grenze vermitteln etwas anderes als wütende Männer. Beides passiert aber, beides ist eine Darstellung der Realität.

Bernhardt: Ja, und aus dem Dilemma kommt man auch nicht heraus. Dass Bilder für den Journalismus wichtig sind, weil sie Aufmerksamkeit erzeugen und emotionalisieren, werden wir nicht aus der Welt schaffen. Dass in einer Zeit wie dieser vermehrt emotionalisierende Bilder im Umlauf sind, auch nicht. Was man tun kann, ist, die Bildkompetenz des Publikums gezielt zu fördern.

ZEIT: Wie kann das gelingen?

Bernhardt: Indem den Bildern Kontext beigestellt wird. Und indem zum Beispiel auch nicht alte Bilder aus dem Archiv ausgegraben werden, die halt besonders dramatisch sind. Damit kann man den Vorwurf, dass Bilder grundsätzlich lügen und nur eine Agenda transportieren sollen, schon ein wenig entkräften.