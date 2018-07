Anderen beim Feiern zuschauen

Eine wunderschöne Frau tanzt neben dem DJ-Pult, elegischer, tiefer Techno dröhnt in meinen Ohren, ich bin hin und weg. Es ist nicht Freitagnacht, ich bin in keinem Club, sondern sitze mit Kopfhörern vorm Computer und beobachte seit einer halben Stunde fremde, tanzende Menschen. Die Partyreihe Boiler Room stellt solche Videos ins Netz, Aufnahmen von DJ-Sets vor Partypublikum. Es gibt Tage, da lasse ich sie im Hintergrund laufen, weil ich zu der Musik gut schreiben kann. Wenn die Sets richtig gut sind, vergesse ich, dass ich eigentlich etwas anderes machen wollte, und starre auf den Bildschirm.

Vor ein paar Wochen saß ich auf dem Bett meines besten Freundes in Berlin-Neukölln, meine Mitbewohnerin war aus Hamburg angereist, eine andere Freundin vom Bodensee. Es war erst zehn Uhr, wir hatten noch ein paar Stunden, bevor wir zum Feiern aufbrechen wollten. Dann tippte ich bei YouTube "boiler room moscow kink" ins Suchfeld, klickte auf "Play" und drehte auf. Es dauerte nur Minuten, bis unsere Gespräche erstorben waren und wir kopfnickend vor dem Monitor saßen: "Boah", sagten wir, und "geil". Mehr brachten wir nicht raus. Wir waren zu Technoclub-Couch-Potatos geworden, die, statt selbst zu tanzen, anderen dabei zuschauten. Klingt das merkwürdig? Gehen Sie mal auf YouTube.

Gangsta bleiben

Du kriegst mich aus dem Ghetto, aber niemals kriegst du das Ghetto aus mir. So ähnlich lautet eine Zeile aus einem Track des Rappers 50 Cent. Hätte aber auch von mir sein können. Denn tief im Herzen bin ich noch immer ein Gangsta. Ich bin in Lindenberg aufgewachsen, im Nordwesten Brandenburgs. Lindenberg hat 250 Einwohner (neulich wurden Zwillinge geboren), hinter dem Garten meiner Eltern beginnen die Maisfelder. Ich lebte hier, bis ich 19 war. Die Helden meiner Jugend hießen Dr. Dre, Jay Z und 2Pac und hatten Narben von Kugeln im Körper. In ihren Songs, die Bitch Please, Hit ’Em Up oder I Smell Pussy heißen, erzählten sie mir vom harten Leben und wie man das mit den Frauen so anstellt. Während der Schulbus eine Dreiviertelstunde durch leeres Land schaukelte, pumpte mein Discman mir ihre Texte ins Ohr, von denen ich nicht viel mehr verstand als nigga, fuck und weed, aber das machte nichts. Ich fühlte wie meine Helden, fühlte mich entrechtet und unverstanden. Auch wenn statt rassistischer Polizisten Mathelehrer meine ärgsten Feinde waren.

Heute habe ich keinen CD-Player mehr. Aber wenn ich meine Eltern besuche und mir ihr Auto ausleihe, gibt’s weder Spotify noch YouTube. Also greife ich mir ein paar CDs aus meinem alten Kinderzimmer, fahre los – und mache eine Zeitreise. Das Autoradio bis zum Anschlag, den Sitz ganz nach hinten gestellt und eine Hand lässig aufs Lenkrad gelegt. Die meisten Refrains kann ich immer noch mitsingen, und das tue ich auch: "I’m a fuckin rider! You don’t wanna fuck with me." Auf Kopfsteinpflasterstraßen muss ich vorsichtig sein, da setzt die Musik manchmal aus. Aber ein echter Gangsta erträgt das mit Würde.

Auf eBay nach Zeug suchen

Ich führe mich immer wieder in Versuchung. Auf eBay. Halte zum Beispiel Ausschau nach einer Teekanne von Walter Gropius, dabei habe ich schon eine Teekanne, eine ganz schöne sogar, aber ich suche trotzdem weiter. Auch nach Möbeln des finnischen Architekten Alvar Aalto. Ich wohne in einer WG, in meinem Zimmer haben ein Bett, ein Tisch und ein Regal Platz. Aber wenn ich einen dieser eleganten Aalto-Sessel entdecke, klicke ich mich durch Bildergalerien, überschlage, wie viel ich ausgeben könnte, und hoffe, dass irgendwann mal jemand so ein Teil loswerden will und nicht ahnt, was er da gerade verscherbelt.

Dass ich nur nach Besonderem suche, adelt meinen niederen Schnäppchenjägertrieb. Schließlich bin ich ZEIT-Redakteur! Dass in meinem Leben ein Designer-Sessel buchstäblich keinen Platz hat, stört mich nicht. Die Vorstellung, einmal in einer durchgestylten Wohnung in einem familienfreundlichen Szenebezirk zu wohnen, schon eher. Aber Sorgen um meinen Lebensstil werde ich mir erst machen, wenn ich anfange zu kaufen.

