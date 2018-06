Ein Araber sitzt am Strand. Ein Franzose nähert sich. Es ist Mittagszeit, in der die Dinge in Algerien beim höchsten Sonnenstand keinen Schatten werfen. Der Araber hält ein Messer in der Hand. Es blitzt in der Sonne. Der Franzose erschießt den sitzenden Araber. Er schießt noch vier Mal, nachdem der Araber schon tot ist. Danach ist die Welt nicht mehr, wie sie war. "Das Gleichgewicht des Tages" ist zerstört.

Es ist eine berühmte Stelle im Werk Albert Camus’. Sie steht am Ende des ersten Teils seines Romans Der Fremde. Im zweiten Teil wird der Mörder Meursault von einem französischen Gericht zum Tode verurteilt, und man hat das Gefühl, das Todesurteil hat wenig mit dem Mord an dem namenlosen Araber und viel mit der Gleichgültigkeit und Kälte des Mörders beim Begräbnis seiner Mutter ein paar Tage vor der Tat zu tun. Der Roman erschien 1942 in Paris und machte Camus über Nacht berühmt.

Kamel Daoud, Journalist beim Quotidien d’Oran, hat nun eine Art Gegenbuch über den bei Camus ermordeten Araber geschrieben. Der Roman erschien 2015 in Paris und brachte seinem Autor den Prix Goncourt für das beste Debüt ein. Daouds Idee ist simpel: Er schenkt dem ermordeten Araber aus dem Fremden einen Namen und eine Familiengeschichte und eine ihn betrauernde Mutter. Der überlebende Bruder des Ermordeten erzählt sie an einem Kneipentresen, viele Jahre später. Das passt in seinem sentimentalen Realismus zwar wenig zur Kälte des Fremden, in dem keine Figur den Rattenschwanz einer bürgerlichen Biografie hinter sich herschleppt. Aber bitte. Der Roman wurde gefeiert, denn Daoud liefert damit eine politisch korrekte Umschrift des Romans eines berühmten Kolonisten, mit dem er vieles gemeinsam hat: Beide wuchsen in Algerien in bitterarmen Verhältnissen auf, beide waren Bildungsaufsteiger, und beide arbeiteten in ihrer Heimat als engagierte Journalisten und Religionskritiker. Camus’ Held wettert gegen den katholischen Priester, der ihn in der Todeszelle aufsucht, Daouds Erzähler gegen den Imam und die algerischen Minarette. Camus und Daoud wurden von ihren Zeitgenossen heftig attackiert, Letzterer wurde gerade erst wegen seiner islamkritischen Artikel von einem 19-köpfigen Wissenschaftlerkollektiv angegriffen. In seiner Heimat wurde gegen ihn eine Fatwa verhängt.

Doch Kamel Daoud schreibt Camus nicht nur um, er geht noch weiter: Er setzt alles daran, Camus’ Geschichte zu verkleinern. Meursault, lässt er seinen Erzähler ausführen, sei gar nicht so ein interessanter Fall, seine berühmte Gleichgültigkeit dem Leben, der Liebe und dem Tod gegenüber habe eher triviale Ursachen. Alles in allem könne man das Drama des Fremden auf folgenden Nenner bringen: "Sobald seine Mutter tot war, hatte dieser Mann, der Mörder, keine Heimat mehr und verfiel in den Müßiggang und das Absurde. Er ist wie Robinson, der glaubt, das Schicksal wenden zu können, indem er seinen Freitag tötet, aber feststellen muss, dass er auf einer Insel in der Falle sitzt, und der sich anschickt, sich mit großen, genialen Reden wie ein Papagei selbst zu gefallen."

Insofern ist die Gegendarstellung – so der Untertitel des Buches von Kamel Daoud – vor allem eine Banalisierung der großen Camus-Geschichte vom Absurden. Sie bedient das kleinbürgerliche Ressentiment, dass hinter allem Geistigen ein niederes Motiv lauere. In diesem Fall eine Frauengeschichte, eine aus dem Ruder gelaufene Abrechnung zwischen Männern, die wegen weiblicher "Schenkel" in Streit gerieten. Um mehr soll es im Fremden nicht gegangen sein. Diese politisch korrekte, aber literarisch weitgehend uninteressante Korrektur macht aus Camus’ Fremdem einen Hochstapler, der seinen philosophischen Amoralismus nur simuliert haben soll, um zu vertuschen, dass hinter seiner weltberühmten Geschichte nichts als eine dumme Nuttenangelegenheit steckte, die der Erzähler von Daoud nun mutig vom Kopf auf die Plattfüße gestellt hat.

Aber dennoch hat Daoud einen wunden Punkt bei Camus getroffen: Alle Bücher Camus’ – alle bis auf Der Fall und Jonas oder Der Künstler bei der Arbeit – spielen in Algerien, wo Camus in seiner Jugend im geschlossenen System einer kolonialen Parallelwelt lebte, die sich gegen Araber abschottete. Und es stimmt: Araber haben in Camus’ Werk keinen Namen und kein Gesicht, sie werden verhaftet oder erschossen oder stehen in Gruppen bedrohlich auf der Straße. Camus bezeichnete Algerien als ein "Land ohne Vergangenheit, ohne Moral, ohne Vorschrift, ohne Religion". Seine Bewohner nannte er ein "geistloses Volk".

Doch war Camus nicht araberfeindlich. Sein Verhältnis zu den Arabern in Algerien entsprach in etwa dem, das deutsche Studienräte zu den alten Griechen unterhielten: Er idealisierte sie und hielt sie für die Abgesandten einer naiven Unschuld, die noch im Glück einer ursprünglichen Ganzheit lebten. Der Mord an dem Araber im Roman Der Fremde hatte deswegen den Rang eines biblischen Sündenfalls: Mit den Schüssen auf den Araber ballert sich der weiße Mann aus dem Unschuldsstand der Vormoderne heraus und landet im Unglück westlicher Lebensart. Das orientalische Erbe war für Camus die wichtigste Inspirationsquelle, wenn er darüber nachdachte, wie sich die westliche Welt von ihrer Fortschrittsideologie befreien könne. Seine Utopie vom "mittelmeerischen Denken" muss man sich als eine glückliche arabisch-europäische Konföderation vorstellen. Also etwas, wonach heute allerhöchste Nachfrage besteht. Von diesem großen weltpolitischen Hintergrundrauschen in Camus’ Fremdem ist bei Kamel Daouds Gegenroman wenig übrig geblieben.

