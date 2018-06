Valentina ist Prinzessin am Hof des Kaisers und eine besessene Sammlerin. Allein die Garderobe der Zehnjährigen umfasst 50 Schlangenledergürtel, 319 Paar Schuhe und 812 Hüte. Noch höher schlägt ihr Herz für exotische Vögel. Im urwaldartigen Hofgarten schmücken Leierschwänze, Regenbogentukane und viele andere Arten die Käfige der Prinzessin. Doch das Sammeln macht sie nicht glücklich. So stapft Valentina zwar wohlgekleidet, doch missmutig durch ihr kleines Vogelreich. Für steten Tiernachschub aus fernen Ländern sorgt eine Heerschar von Dienern. Ist ein von der Prinzessin gewünschter Vogel nicht auffindbar, rollen Köpfe. Ein letzter Käfig aus purem Gold ist noch leer. Für ihn wünscht sich Valentina den besten aller Vögel, der wahrhaftig sprechen soll.

Der goldene Käfig, in knappen Sätzen von Anna Castagnoli geschrieben und überbordend illustriert von Carll Cneut, ist ein Bilderbuchrausch in Form und Farbe. Auf den großformatigen Seiten wird ein fantastisches, morbides Märchen entfesselt, das von Wahn, Einsamkeit und Glückssuche eines privilegierten Kindes erzählt. Cneuts gemäldeartige Illustrationen entführen in eine von Grautönen dominierte, mystische Schloss- und Urwaldwelt, die mehrfach ästhetisch gebrochen wird. Immer wieder gehen die realistischen Illustrationen in simple Kinderzeichnungen oder ins Skizzenhafte über. Realität, Fantasie und Traum verschränken sich in den Bildern und dem klug aufgebauten Text. Dieses Buch ist ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk.

Christoph Rieger, beim Internationalen Literaturfestival Berlin für das Kinder- und Jugendbuch verantwortlich, ist seit 2016 Mitglied der LUCHS-Jury

Anna Castagnoli, Carll Cneut: Der goldene Käfig. Ab 4 Jahren; Deutsch v. Ulrike Schimming Bohem 2015; 48 S., 28,95 €.