Deutschland wird immer levantinischer, jetzt kommt das Mittelmeer sogar zu uns. Doch was bedeutet das? Für die Deutschen und für Europa? Und wie verändert es die Beziehungen zu unserem wichtigsten Nachbarland Frankreich, das schier unendlich weit nach Süden reicht und sich durch die nicht immer konfliktfreie Verbindung von Flandern und Provence, von Bretagne und Korsika definiert? Wolf Lepenies, Kultursoziologe und ehemaliger Rektor des Berliner Wissenschaftskollegs, versucht eine Antwort zu geben, indem er die französischen Mittelmeerobsessionen vor dem Hintergrund der Geistesgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts analysiert.

Sein neues Buch Macht am Mittelmeer knüpft an das Projekt an, das der damalige Staatspräsident Nicolas Sarkozy lancierte: eine Mittelmeerunion, in der parallel zur EU möglichst viele Anrainerstaaten einen eigenen politischen, ökonomischen und kulturellen Beratungszusammenhang bilden sollten. Die Details blieben zwar verschwommen, aber nicht nur Spanien, Italien und Griechenland, sondern auch Diktatoren wie Assad, Mubarak und Ben Ali sagten freudig zu. Sogar Israel war zur Mitarbeit bereit. Allein die "Nordeuropäer" waren nicht amused, und so kam am Ende nicht mehr heraus als eine weitere europäische Behörde – mit Sitz in Barcelona und nicht etwa in Marseille. Aus wahlkämpferischem Traum wurde teurer diplomatischer Schaum.

Wie nun Wolf Lepenies zeigen kann, hat dieser mediterrane Traum aber eine eigene Geschichte. Sie beginnt schon in griechischen Zeiten und führt über Seeschlachten und Kreuzzüge bis hin zur kolonialen Eroberung Nordafrikas. In mehreren Büchern hat der Historiker Fernand Braudel ihre geografischen und sozioökonomischen Hintergründe dargestellt. Auch Sarkozy hat sich auf ihn berufen – tote Autoren können nicht widersprechen. Doch der wichtigste Kopf bei der Neuerfindung einer "lateinischen" Reichsidee im 20. Jahrhundert war ein Russe: Alexandre Kojève, 1902 unter dem Namen Koževnikov in Moskau geboren, später Doktorand bei Karl Jaspers in Heidelberg und nach 1945 eine graue Eminenz der französischen Wirtschafts- und Außenpolitik. In zahllosen Vorträgen und Memoranden warnte er vor einem Wiedererstarken Deutschlands und plädierte deshalb – auch als Antwort auf die angloamerikanische Herausforderung – für den Aufbau eines "lateinischen Imperiums" unter französischer Führung. Noch 2013 hat der postmoderne italienische Philosoph Giorgio Agamben in einem spektakulären Zeitungsartikel diese Idee wieder aufgegriffen, um dem "Merkel-Europa" eine mediterrane Alternative entgegenzusetzen.

Dass dieser geostrategische und völkerpsychologische Gegensatz von Norden und Süden, den Kojève und andere thematisierten, höchst problematisch ist, liegt auf der Hand. Der Soziologe Pierre Bourdieu nannte ihn einmal ironisch den "Montesquieu-Effekt", weil jener berühmte Staatsrechtler in seinem Werk Vom Geist der Gesetze eine Art Klimatheorie begründete, wonach der größere Erfolg der nördlichen Länder sich letzten Endes einem günstigeren Klima verdanke, während die südlichen und mediterranen Länder unter der Hitze zu leiden hätten, die den Menschen nicht nur lange Ruhepausen aufzwinge, sondern sie zu einem weniger produktiven Lebensstil, kurzum: zur Faulheit, verleite. Als Klischee ist diese These bis heute wirksam.

Allerdings kann man sie auch beliebig umkehren: Dann stehen den südlichen Lebenskünstlern mit ihrem "Savoir-vivre" die arbeitswütigen, völlig fantasielosen, immer frustrierten und daher gefährlichen "Germanen" gegenüber. Dass solche Konstrukte völlig abwegig sind, ist bekannt, aber es hindert die Massenmedien leider nicht, solche "Meinungen" zu schüren.

Wilde Klischees und kuriose Fantasien sind auch für den literarischen Mittelmeertraum bestimmend, den Lepenies in einer lockeren Folge ideengeschichtlicher Kapitel skizziert. Im Mittelpunkt stehen zwangsläufig eher konservative bis reaktionäre Autoren, die sich dem mare nostrum besonders verbunden fühlten: von Charles Maurras und Henri Massis, den Vordenkern der royalistischen und antisemitischen Action française, über Paul Valéry bis hin zu Henri Guaino, dem Redenschreiber Sarkozys, der heute einer der prominentesten Europa- und Deutschland-Kritiker in dessen neuer Partei Les Républicains (LR) ist. Als große Ausnahme kann lediglich Albert Camus gelten, dem Lepenies denn auch sein letztes Kapitel widmet. Als Algerien-Franzose liebte Camus beide Seiten des Mittelmeers gleichermaßen und wollte sie nie trennen. Aber er machte daraus nie eine Ideologie, und als Verfasser des Menschen in der Revolte lässt er sich auch kaum als Anhänger einer identitären, ethnisch fundierten Politik vereinnahmen. Oder etwa doch? Auf der Suche nach einer Heldenfigur für sein Mittelmeerprojekt wollte Sarkozy 2010 die sterblichen Überreste von Camus ins Pariser Panthéon überführen lassen, und kein anderer als Guaino sollte die Lobrede halten. Daraufhin erhob der Sohn des Schriftstellers, Jean Camus, dankend Einspruch: Sein Vater gehöre nicht nach Paris, sondern weiterhin unter die Sonne von Lourmarin-de-Provence.

Wolf Lepenies: Die Macht am Mittelmeer. Französische Träume von einem anderen Europa; Hanser Verlag, München 2016; 349 S., 24,90 €