Karl Dietrich Trumpf (* 2. 5. 1955 in Kallstadt an der Weinstraße) ist ein deutscher Unternehmer und Politiker. Als Vorsitzender der rechtspopulistischen Trumpf-Partei kandidiert er für das Amt des Bundeskanzlers. Seine kritische Haltung zu Islam und Flüchtlingspolitik wird von vielen Beobachtern als fremdenfeindlich empfunden. Der extrovertierte und streitlustige Trumpf, bekannt auch unter seinem Spitznamen "Der Dieter", gilt als Politiker neuen Typus. Der Milliardär wird als aussichtsreichster Herausforderer Angela Merkels gehandelt.

Unternehmerkarriere: Trumpf ist der Sohn des pfälzischen Bauunternehmers Fritz Trumpf, dessen Firma er 1988 übernahm. Nach der Wende erzielte er mit der Sanierung historischer Immobilien in den neuen Bundesländern hohe Gewinne. Der Verdacht, dass Trumpf Zahlen geschönt habe, um an millionenschwere Bankkredite zu kommen, konnten nie erhärtet werden. Trumpf ist einer der reichsten Menschen Deutschlands und Autor der Bücher Die Millionärsformel und Selfmade – Erfolgreich reich werden. Er hat sein Vermögen auf 1,2 Milliarden Euro beziffert.

Medienkarriere: Bundesweit bekannt wurde Trumpf als Juror der Vox-Castingshow Die Höhle der Löwen, in der junge Unternehmer Geschäftsideen vorstellen. Zu seinem Markenzeichen wurde der Satz: "Mein Geld kriegst du nicht, du arme Wurst!"

Politik: 2011 kündigte Trumpf seine langjährige Mitgliedschaft in der CDU. Er warf Merkel vor, beim zweiten griechischen Rettungspaket schlecht verhandelt zu haben: "Vielleicht weiß diese Frau nicht, wie man Geschäfte macht. Ich bin Geschäftsmann, ich weiß, wie man Geschäfte macht." Im April 2013 gründete Trumpf die eurokritische Trumpf-Partei. Auf der Gründungsveranstaltung sagte Trumpf, der Euro sei ein "Fehler gewesen. Wir haben uns von den Pleite-Griechen verarschen lassen. Immer sind wir Deutschen die Dummen, die Dummen, die Dummen!"

Flüchtlingspolitik: Als Kanzlerin Merkel im September 2015 die Grenzen für Flüchtlinge öffnete, bezeichnete Trumpf ihre Politik als "Herrschaft des Unrechts" und Asylbewerber als "potenzielle Vergewaltiger". Er forderte Merkel dazu auf, einen 3.750 Kilometer langen Grenzzaun zu errichten. Die Antimigrationspolitik verhalf der Trumpf-Partei bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt im März 2016 zu ihrem bisher besten Ergebnis von 24,2 Prozent.

Politikstil: Trumpfs Rhetorik wird von vielen Wählern als authentisch empfunden. Seine Auftritte sind Showevents, musikalisch unterlegt von Xavier Naidoos Dieser Weg. Der Milliardär präsentiert sich als Anwalt normaler Deutscher, die sich von Politik und Medien nicht ernst genommen fühlen. Auf die "Wir sind das Volk"-Sprechchöre seiner Anhänger antwortet er mit dem Satz: "... und ich bin der Dieter!" Der Rechtspopulist Trumpf vertritt in ökonomischen Fragen auch linke Positionen, so spricht er sich gegen das Handelsabkommen TTIP aus. Zahlreiche Merkel-Kritiker in CDU und CSU wollen eine von Trumpf als Kanzler geführte Koalition nicht mehr ausschließen.

Sonstiges: Trumpf ist mit der Hotelfachfrau Fatma Carina Walz liiert. Aus seinen drei vorangegangenen Ehen hat er sechs Kinder. Sein Spitzname "Der Dieter" wurde 2010 öffentlich, als ihn seine damalige Ehefrau, die Schauspielerin Veronica Ferres, in einer Talkshow so bezeichnete.



Karl Dietrich Trumpf ist eine Erfindung. Unser Autor hat sich von Biografien deutscher Prominenter inspirieren lassen. Die echte Familie Trump ist vor zwei Generationen aus Deutschland in die USA ausgewandert