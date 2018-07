DIE ZEIT: Frau Bunge, Sie sind Chefin des Dresdner Stadtmarketings und haben Dresden gerade bei der Internationalen Tourismusbörse in Berlin präsentiert. Wie schlimm war es dort für Sie?

Bettina Bunge: Überhaupt nicht schlimm, aber wahnsinnig intensiv. Wir hatten noch nie so viele fragende Leute an unserem Stand und in unserer Pressekonferenz.

ZEIT: Die alle mit Ihnen über Pegida sprechen wollten.

Bunge: Natürlich wollten viele wissen, was politisch und gesellschaftlich gerade los ist in Dresden. Und wir waren alle gut darauf vorbereitet. Es ist völlig klar, dass wir derzeit nicht auf klassische Weise Werbung für unsere schöne Stadt machen können.

ZEIT: Hat es in dieser Situation überhaupt Sinn, auf so eine Messe zu fahren?

Bunge: Wir müssen das gerade jetzt tun. Und ich kann Sie beruhigen: Die meisten Reiseveranstalter und Touristen wollen nach wie vor hauptsächlich über die schönen Seiten von Dresden sprechen. Die fragen uns: Was gibt es Neues? Wann können wir kommen? Aber es gibt eben auch Veranstalter und Gäste, die wissen wollen, ob es an Montagen Reisebeeinträchtigungen gibt. Ob man trotz der Demonstrationen problemlos zur Oper oder ins Hotel kommt.

ZEIT: Haben die Touristen große Angst vor Pegida?

Bunge: Es gibt Menschen, die verständlicherweise nicht in Demonstrationszüge hineingeraten wollen. Vereinzelt gab es in ausländischen Medien auch Reisewarnungen für Dresden, die den Eindruck erweckten, man sei hier nicht mehr sicher. Aber eigentlich geht es weniger um Angst, sondern um etwas anderes.

ZEIT: Worum denn?

Bunge: Eher um Protest. Wir haben in den vergangenen Monaten vor allem inländische Gäste verloren, die uns teilweise sagten: Wir wollen nicht in eine Stadt reisen, die mit asylkritischen Demonstrationen Schlagzeilen macht. Einige Gäste haben sich bewusst gegen Dresden entschieden, weil sie dachten, die Bewohner Dresdens seien nicht weltoffen und tolerant. Was für die allermeisten Dresdner ja überhaupt nicht stimmt. Aber wenn die Dresden-Silhouette ständig in Zeitungen auftaucht – und zwar immer mit Pegida-Demonstranten davor –, dann leidet das Image. Da verliert unser zentrales Motiv seine positive Ausstrahlung.

ZEIT: Und wie genau gehen Sie es dann anders an?

Bunge: Weil klassische Werbeplakate und Anzeigen in so einer Situation alleine wenig glaubwürdig wirken, arbeiten wir verstärkt mit positiven, authentischen Geschichten und Botschaftern. Zum Beispiel mit redaktionellen Beilagen und Videoclips, in denen ein Wissenschaftler sagt, warum er so gern hier forscht. Oder in denen ein Intendant erklärt, warum Dresden eine einzigartige Stadt der Musik ist. Die Dresdner müssen für ihre Stadt einstehen, und das tun sie auch gerne jederzeit.

ZEIT: Und das funktioniert?

Bunge: Ich denke schon. Im Grunde geht es doch darum, dass die Dresdner mit ihren Taten und Worten zeigen, dass Dresden nicht gleich Pegida ist. Aber ganz ehrlich? Wir können als Vermarkter nicht alleine den Ruf der Stadt retten. Es reicht nicht aus, wenn wir Kampagnen machen und der Welt erzählen, wie weltoffen Dresden ist. Da muss die Stadtgesellschaft schon selbst deutliche Zeichen setzen.

ZEIT: Kann man sich als Marketing-Fachfrau eigentlich irgendwo Tipps für so eine Krisensituation holen?

Bunge: Beispielsweise frage ich Kollegen aus aller Welt um Rat. Ich bin ehrenamtlich Vizepräsidentin der European Cities Marketing Association, das ist ein Netzwerk von über 100 europäischen Stadtmarketing-Gesellschaften. In dem Bündnis gibt es einige, die umfassende und aktuelle Erfahrung mit Krisensituationen haben.