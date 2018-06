Eigener Herd ist Goldes wert, und am zweiten Sonntag im Mai ist Muttertag – das waren ziemlich lange und ziemlich beständig die Koordinaten des Frauenbildes in Deutschland. Die neuen Koordinaten gehen jetzt so: Eigener Job ist nicht gleichen Geldes wert, und irgendwann im März ist "Equal Pay Day". Der datiert in diesem Jahr in Deutschland auf den 19. März. Bis zu diesem Tag hätten Frauen hierzulande über den Jahreswechsel hinaus arbeiten müssen, um das Jahresgehalt ihrer männlichen Kollegen zu bekommen.

Bei der Bezahlung von Mann und Frau geht es nicht nur um Gerechtigkeit. Mit ihr steht und fällt auch das Lebensmodell, für das sich unsere Gesellschaft entschieden hat – die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dieser Entscheidung sind viele kleine Revolutionen vorangegangen, vom Elterngeld bis hin zum Ausbau der Ganztagsbetreuung, und auch viele große Abschiede, vom Mann als Familienoberhaupt oder der arbeitenden Frau als Rabenmutter. Vor allem aber ist Kindererziehung nicht mehr nur Sache der Mütter. Auch Väter wollen mehr als der Nabelschnurdurchschneider und der Samstags-gehört-Papi-mir sein.

Der Wille, Familien so zu gestalten, dass Kind und Karriere gleichermaßen eine Aufgabe für Mann und Frau sind, ist oft da. Was fehlt, ist die finanzielle Machbarkeit. Und das liegt vor allem an dem gender pay gap. Denn den Hauptpart des Kümmerns um die Kinder übernimmt fast immer der Elternteil, der weniger verdient. Und das ist meistens die Frau.

Dass im echten Leben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer noch eine weibliche Angelegenheit ist, hat wenig mit der Zähigkeit tradierter Rollenbilder zu tun und viel mit ungleicher Bezahlung. Wenn die durchschnittlichen Stundenlöhne von Frauen um 22 Prozent hinter denen der Männer zurückliegen, dann ist es nicht verwunderlich, dass 60 Prozent der Väter, die sich gegen eine Elternzeit entscheiden, "zu hohe Einkommensverluste für die Familie" als Grund angeben. Wenn Frauen wiederum den Hauptpart der Kinderbetreuung übernehmen, ist es ebenso wenig verwunderlich, dass zwei Drittel der Mütter in Deutschland nur in Teilzeit arbeiten. Diejenigen, die vor der Geburt eines Kindes schon weniger verdient haben, tun das nach der Rückkehr in den Beruf erst recht.

Diesen Kreislauf zu durchbrechen ist den Familien seit Jahrzehnten nicht gelungen. Vielleicht können sie das allein auch nicht. Helfen könnte ihnen die Politik. Doch bislang gehen die meisten familienpolitischen Initiativen am eigentlichen Problem vorbei. Das Elterngeld Plus ist dafür ein gutes Beispiel: Wenn Paare sich die Elternzeit gleichmäßiger aufteilen, indem sie beide ihre Arbeitszeit reduzieren, erhalten sie zusätzliche Elterngeldmonate vom Staat. Die Nachfrage allerdings ist mäßig. Denn dieses Modell trägt nichts dazu bei, dass sich am gender pay gap etwas ändert. Ohne eine geschlechterunabhängige Gehaltspolitik aber ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht lebenstauglich.

Damit kein Missverständnis entsteht: Vereinbarkeit bedeutet nicht zwangsläufig, dass beide Elternteile gleich viel Zeit für Karriere und Kind aufwenden. Vielmehr geht es darum, wählen zu können, wer welchen Part zu welchem Anteil in der Familie übernehmen will. Und diese Wahl darf keine Frage des Geldes sein.

Das Argument, Frauen seien an dieser finanziellen Schieflage selbst schuld, weil sie sich Jobs suchten, in denen die Löhne niedrig sind, zieht nicht. Ja, Frauen sind in der Dienstleistungsbranche deutlich stärker vertreten als Männer, zum Beispiel in der Pflege oder in Kindergärten. Doch nicht sie müssen ihre Berufswahl ändern, sondern der Wert der Arbeit in diesen Branchen muss neu diskutiert werden. Schließlich sind gerade Erziehung und Pflege diejenigen Berufe, mit deren Ausstattung wir darüber entscheiden, wie wir die Kleinsten und Schwächsten behandeln wollen. Anstatt also alles daran zu setzen, Frauen in naturwissenschaftliche und technische Berufe zu bringen, sollte die Bezahlung in ihren "typischen" Jobs zum Thema werden.

Der Equal Pay Day ist also nicht nur eine Erinnerung an die unterschiedliche Bezahlung von Mann und Frau. Er erinnert auch daran, dass der Gehalt von Familienpolitik von Gehältern abhängt.