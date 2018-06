Nicht zu glauben: Da setzt die Stadt Hamburg ein gigantisches Programm auf, damit mehr Busse mehr Menschen in kürzerer Zeit transportieren können. Da werden für 259 Millionen Euro Busspuren und Verkehrsinseln gebaut, Haltestellen verlegt, Radfahrspuren aufgemalt – ein Mordsaufwand, um auf jeder Metrobusstrecke ein paar Minuten Zeit herauszuholen. Und dann steigt auf der schönen, neuen, durch optimierten Strecke ein Fahrgast beim Busfahrer ein. Nuschelt, er habe kein passendes Geld für den Automaten gehabt. Zückt ein Kellnerportemonnaie, fragt, ob man American Express oder Diners nehme, und fängt an, genüsslich große Scheine herauszukramen. Während es draußen – wir sind in Hamburg! – in Strömen schüttet und sich hinter ihm die anderen Einsteiger drängen. Darunter zwei, drei, die eigentlich auch ein Ticket beim Fahrer kaufen wollten, aber nun mit dem Gedanken spielen, schwarzzufahren, mit stillschweigendem Einverständnis des panisch auf die Wechselschale trommelnden Busfahrers. Denn der kann förmlich sehen, wie wegen des einen Geldbörsenkramers der durch die ganze Optimierung mühsam erkämpfte Zeitvorteil von vier Minuten zusammenschnurrt auf drei ... zwei ... eine ... null ... !

Wieso nur hat man nicht auch die alten Fahrkartenautomaten erneuert? Bei den meisten kann man nicht mit Karte zahlen, Scheine werden nur anerkannt, wenn man Glück hat und sie klein sind. Und klar, es gibt Alternativen: Das Ticket über die HVV-App. Aber dafür braucht man ein Smartphone. Oder die Fahrkarte zum Selbstausdrucken. Aber dafür muss man schon daheim vorhaben, Bus zu fahren, nicht erst dann, wenn es beim Aus-dem-Haus-Gehen Sturzbäche regnet. Wenn die Automaten alles nähmen, dann müsste niemand mehr beim Fahrer die ganze Busbeschleunigung zunichte machen.

"Wir gehen sparsam mit öffentlichen Mitteln um und wägen genau ab, was aus Kundensicht sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar ist", sagt Christoph Kreienbaum von der Hamburger Hochbahn. Die Hamburger seien Freunde des Bargeldes, deswegen seien die Automaten darauf eingestellt. Eine Umrüstung auf Kartenzahlung oder für Banknoten sei unverhältnismäßig teuer.

Man darf vermuten, dass sich bald trotzdem etwas ändert. Der neue Hochbahn-Chef Henrik Falk will das Unternehmen schließlich in die digitale Zukunft führen. Wetten, dass er und sein Team längst an einer genialen Lösung kniffeln – und wenn es irgendetwas gegen den Hamburger Regen ist?