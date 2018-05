Dass die Spezialisierung voranschreitet, auch und gerade im Bildungsbereich, ist keine neue Beobachtung. Schon vor Jahren haben wir an dieser Stelle auf eine kleine, aber feine Ausbildungsstätte in Baden-Baden hingewiesen, die den Studiengang Eventmanagement anbot, auf Deutsch wahrscheinlich so viel wie Partywirtschaft. Das Diplom als Partywirt sollte sogar einen Böllerschein umfassen, gewiss ein Vorteil bei der Ausrichtung von Silvesterfeten. Jetzt hören wir von einer Northern Business School (NBS) in Hamburg, die geneigten Studenten das Studium des Coffeemanagements ermöglichen will, auch ein anspruchsvolles Aufgabenfeld. Bekanntermaßen legen viele Firmen bei ihren Praktikanten gesteigerten Wert darauf, dass sie sich in den ersten Wochen zunächst einmal Kenntnisse in Brühtechniken und Bedienlogik von Kaffeemaschinen aneignen. Hier böte sich ein berufsbegleitendes Studium an der NBS an, obwohl selbstverständlich die Qualifikation eines Coffeemanagers mit Bachelorabschluss weit über den sachgerechten Umgang mit Bürotassen hinausgehen würde. Die NBS legt Wert auf die Feststellung, dass mit 125 Millionen weltweit umgesetzten Säcken der Kaffee inzwischen zum zweitwichtigsten Handelsgut geworden sei, gleich hinter dem Erdöl. Das wirft allerdings auch Fragen auf. Erstens: Wo lässt sich ein Bachelor (oder besser noch Master) als Fuelmanager erwerben? Und zweitens: Wenn die schiere Menge des zu managenden Produktes ausschlaggebend ist – wo bleibt die Ausbildung zum Shitmanager, auf Deutsch Klofrau beziehungsweise -mann? Die deutsche Toilettenwirtschaft hat in Theorie und Praxis sicher Nachholbedarf, was uns zwanglos – da es nun einmal um braune Ware geht – auf den sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) bringt, der derzeit mit gleich drei Filmen ins Fernsehen drängt. Haben die Europäische Medien- und Eventakademie in Baden-Baden oder die Northern Business School schon einmal über ein Studium des Terrormanagements nachgedacht? Der Böllerschein wäre auch hier eine solide Grundlage. Plätze für ein Praktikum, bei dem ergänzend das Schleudern von Brandsätzen auf Asylbewerberheime trainiert werden könnte, ließen sich gewiss nicht nur in Sachsen finden. Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sind Zukunftsbranchen, die an staatlichen Universitäten noch keinen angemessenen Raum haben. Hier könnten private Hochschulen ihre Leistungsfähigkeit zeigen und auf die geänderte gesellschaftliche Nachfrage flexibel reagieren.