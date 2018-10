Am 1. März, schrieb uns ein Psychoanalytiker – ausgerechnet aus Köln. Der Mann war uns unbekannt. Er schickte uns seine Gedanken zu einer Frage, die ihn umtreibt: Was macht die Flüchtlingskrise mit den Seelen der Menschen? Matthias Wellershoff, 55 Jahre alt, mit dem Kölner Schriftsteller gleichen Namens nicht verwandt. Aufgeschrieben hatte Wellershoff seine Überlegungen, nachdem er im Februar eine Podiumsveranstaltung über die neue Weltunordnung mit Navid Kermani und Udo Di Fabio besucht hatte, eine Veranstaltung der ZEIT und des WDR. Als die Post am Hamburger Speersort eintraf, dachten wir gleich: Mit diesem Arzt wollen wir sprechen, über seine Erfahrungen als Therapeut, die Flüchtlingskrise, die Angst, über Köln. Und fuhren also zu ihm in seine Praxis. Ein ruhiger Altbau, Seitenflügel, helles Holz. Gegenüber der grünen Couch zwei schwarze Lederstühle, ein Tischchen mit zwei Glas Wasser.

DIE ZEIT: Sie stehen unter Schweigepflicht. Nun haben Sie sich aber wegen der Flüchtlingskrise an die Öffentlichkeit gewandt. Warum?

Matthias Wellershoff: Als Psychoanalytiker nehme ich viel von dem auf, worunter Menschen in unserer Gesellschaft leiden. Mein Berufsethos gebietet mir zu schweigen. Aber ich bin auch Bürger, und ich möchte das Wissen, das ich als Arzt durch die Fallgeschichten meiner Patienten sammele, in die Gesellschaft zurückgeben. Mich treibt die Frage um, warum die Mehrheit in der Flüchtlingskrise so still ist. Ich war es auch. Dabei berührten mich die Konflikte, die hier in meine Praxis getragen werden, schließlich auch selbst.

Matthias Wellershoff ist Facharzt für psychotherapeutische Medizin und arbeitet als Psychoanalytiker in Köln.

ZEIT: Welche Konflikte sind das?

Wellershoff: Die Flüchtlingskrise erwischt viele von uns auf dem falschen Fuß. Die Geflüchteten konfrontieren uns nicht nur mit unserer privilegierten Lebenssituation, sondern auch mit unserer eigenen Unfähigkeit, ein vorgefertigtes Leben mit mutigen Entscheidungen zu unserem eigenen Leben zu machen. Die Folge: eine Neigung zu depressivem Verharren. Oft wäre in unserem ganz normalen Leben eine Art Flucht aus der Erstarrung vonnöten. Aber unsere Sachzwänge halten uns davon ab.

ZEIT: Was hat das mit den Flüchtlingen zu tun?

Wellershoff: Sie erinnern uns daran, dass wir selbst oft am liebsten aus dem Alltag fliehen möchten.

ZEIT: Warum macht uns das nervös?

Wellershoff: Diese Menschen fügen sich nicht in ihr Schicksal, sie nehmen es in die Hand. Sie brechen auf. Für uns ist das eine Provokation: Denn wir, in unseren zugestellten Alltagen, zaudern und zögern. Müssten, könnten, wollten wir nicht auch aufbrechen? Wer von uns traut sich einen solchen Schritt in unserer durchgetakteten Arbeitswelt mit ihren Zertifizierungen, Qualitätsanalysen und Audits, in dieser Welt grenzenloser Effizienzsteigerung? Ich denke oft, wenn ich das Wort Wirtschaftsflüchtlinge lese: Die einen fliehen aus unerträglichen ökonomischen Verhältnissen nach Europa, um hier ihr Glück zu suchen. Die anderen, wir selbst, würden gern aus unserem Arbeitsleben fliehen, das wir auf andere Weise unerträglich finden. Wir sind, während wir im traurigen Alltag auf den Urlaub warten, in gewisser Weise "Wirtschaftsflüchtlinge". Nur weg! Aber wohin? An die Küste von Izmir? Auf die griechischen Inseln?

ZEIT: Haben wir uns den Urlaub nicht auch durch unsere Anpassung an die Arbeits- und Leistungszwänge verdient? Warum soll das eine Wohlstandsvariante der Flucht sein?

Wellershoff: Wir spüren, dass die Fantasie von Freiheit und Abenteuer, in die wir uns aus den Zwängen des Alltags geflüchtet haben, nun jäh mit der Realität konfrontiert wird. In den Flüchtlingen rückt plötzlich etwas sehr nah, was man eigentlich nicht sehen wollte.

ZEIT: Wer ist es, der Ihnen diesen Eindruck vermittelt? Menschen, die mit ihrem Leidensdruck zum Psychoanalytiker gehen, sind nicht repräsentativ. Es sind oft sprachbegabte Akademiker, die sich die Zeit für die Innenschau nehmen wollen.

Wellershoff: Das stimmt nicht. In meine Praxis kommen Menschen aus allen Schichten, Hartz-IV-Empfänger, Arbeitslose, leitende Angestellte, Professoren. Nicht nur Akademiker sind sprachbegabt und offen für den Blick nach innen! Die Patienten sind ja in vieler Hinsicht nichts Besonderes: Alle Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie leiden, dass Schmerz zu ihrem Leben gehört. Viele Mechanismen, die klinisch auffällig werden und die ich in der Praxis sehe, findet man auch unter den sogenannten Normalen, die ein Leben lang unauffällig funktionieren und eines Tages unglücklich sterben.

ZEIT: Wie beeinflusst eine globale Krise die individuelle Krankheitsgeschichte von Menschen, denen diese Krise gar nicht persönlich nahe kommt?

Wellershoff: Sie kommt uns näher, als viele denken. Schon auf das Wort "Willkommenskultur" haben manche meiner Patienten allergisch reagiert. Sie selbst waren als Kinder niemandem willkommen. Niemand hat sie geschützt. Sie fragen sich: Warum sollten sie nun Fremde willkommen heißen?

ZEIT: Das klingt nach einem Klischee der Psychoanalyse: Kindheit verpatzt, und schon wehrt man Fremde ab. Das ist doch zu einfach.

Wellershoff: Wirklich? Der Rückgang von Gewalt in Deutschland wird von Experten darauf zurückgeführt, dass Kinder heute nicht mehr so selbstverständlich geschlagen werden, wie es früher üblich war. Es ist gewiss auch nicht simpel, dass viele das beunruhigende Gefühl haben, der Flüchtlingsrealität hilflos, verlassen, ungeschützt und ohnmächtig gegenüberzustehen. Menschen, die das verängstigt, sind doch nicht alle Fremdenfeinde!

ZEIT: Wer wird zum Fremdenfeind?

Wellershoff: Wer im Kampf mit der eigenen Verzweiflung seine Empathie verliert.

ZEIT: Dann sollten wir mit AfD-Wählern Mitleid haben? Das ist nicht Ihr Ernst.

Wellershoff: Wir sollten Mitgefühl für alle Enttäuschten und Verzweifelten haben.

ZEIT: Das heißt, dieses AfD-Votum zu entpolitisieren.

Wellershoff: So auf Wähler zu reagieren ist hochpolitisch.

ZEIT: Warum haben die einen Angst, die anderen nicht? Anfang 2016 sagen 38 Prozent, die Flüchtlinge bringen dem Land eher Vorteile. 41 Prozent der Befragten sehen eher Nachteile. Woran liegt das?

Wellershoff: Angst hat generell damit zu tun, ob man die Erfahrung macht, in seinem Leben handlungsfähig zu bleiben. Wer alle Kontrolle verliert, hat Angst. Ein Kfz-Mechaniker erzählte mir, er habe von seinem Vater gelernt, man könne ruhig dumm sein, man müsse sich nur zu helfen wissen. Dieser Mann hat gewiss keine Angst vor Flüchtlingen. Wer aber die Erfahrung gemacht hat, dass er nur etwas zählt, wenn er gute Noten hat, Erwartungen erfüllt, eine gute Position erreicht, der hat leichter Angst. Dem soll lieber nichts Unvorhergesehenes passieren. Der möchte alles im Griff haben.