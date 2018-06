DIE ZEIT: Frau Lünstroth, Frau Rosenlöcher, Herr Meyer, Sie sind von Beruf Flugbegleiter. Da kommt man sicher ständig an Orte, von denen wir nur träumen können.

Brigitte Lünstroth: Früher war das schon so. Ich bin ja Ende 60 und habe noch die Zeiten erlebt, in denen wir als Crew ein, zwei Wochen vor Ort blieben, bis der Rückflug ging. Wir bekamen Spesen, wohnten in schicken Hotels, besuchten Museen, machten Bergtouren, gingen Windsurfen. Damals konnte man viele Orte richtig kennenlernen: die Malediven, Mauritius oder Cancún ...

Carsten Meyer: Beneidenswert. Bei easyJet haben wir heutzutage nur zwischen 20 und 45 Minuten Aufenthalt. Da laufen wir durch die Maschine, machen unsere Sicherheitschecks und sammeln den Müll ein. Vom Land sehe ich nichts, ich berühre nicht mal den Boden. Hin und wieder stehe ich auf der Fluggastbrücke, schnuppere und denke: Ah, es duftet nach Blumen und Gräsern – das ist Olbia, Sardinien! Oder: Oh, es riecht nach Hausbrand – das ist Athen.

Roxana Rosenlöcher: Bei Air Berlin sind wir auch meist nur ein paar Stunden vor Ort. Aber die liebe ich: Daheim ist es grau und verregnet, und ich steige in Mallorca aus dem Flugzeug, blinzele in die Sonne und kann kurz an den Strand.

ZEIT: Sonnige Strände, exotische Länder, Fernweh: Haben Sie sich den Job deshalb ausgesucht?

Lünstroth: Ja, klar. Ich habe damals in Düsseldorf gelebt, als Erzieherin. Aber immer, wenn ich mit den Kindern am Rhein war, sah ich Flugzeuge starten und fragte mich: Wohin fliegen die jetzt? Irgendwann habe ich mich als Stewardess bei einer kleineren, innereuropäischen Airline beworben. Und bin später zu Condor und Lufthansa gewechselt, weil man da auf die Langstrecke konnte.

Meyer: Ich bin eigentlich gelernter Journalist und in den Beruf eher so reingerutscht. Als ich vor zehn Jahren bei easyJet anfing, wollte ich nur eine Jobflaute überbrücken. Dann habe ich gemerkt, dass man mit der Fliegerei super aus dem Alltag ausbrechen kann.

Rosenlöcher: Das stimmt. Wir haben keine geregelte Fünftagewoche, sind ständig unterwegs. Alles ist immer wieder neu. Und die Passagiere verströmen schon beim Einsteigen ein Urlaubsgefühl und eine Vorfreude, die einen einfach mitreißen ...

ZEIT: Wobei sicher nicht alle gut gelaunt an Bord gehen. Wie ist das denn bei der Begrüßung: Nutzen Sie die auch gleich, um einzuschätzen: Der könnte Ärger machen – die könnte zickig sein?

Meyer: Na klar. Ich schaue zum Beispiel auf die Körpersprache. Wenn jemand aggressiv ist, geht er eher nach vorne gebeugt, wie auf Angriff getrimmt. Andere sind vielleicht eingesackt und reagieren gar nicht auf mich – da überlege ich, ob sie Flugangst haben und ich später mal nach ihnen gucken sollte.

Lünstroth: Außerdem achtet man auf die Kleidung. Allein schon der Hygiene wegen: Auf Ferienflügen kommen manche fast im Bikini; die schwitzen in die Polster, und der Nächste muss sich dann dort hinsetzen. Denen muss man erst mal sagen: Bitte ziehen Sie ein Hemd an.

Infobox Flugbegleiter Fliegen wie die Profis: Carsten Meyer Bester Ausblick: Nachts ist der Flug von Berlin nach London toll. Schon das Ruhrgebiet ist ein einziges Lichtermeer, dann kommt Belgien, wo fast alle Straßen orangefarben beleuchtet sind, und schließlich: der funkelnde Großraum London. Anti-Jetlag-Tipp:



Nach Flügen von Deutschland in die USA (Ost-West-Richtung) gehe ich eine Runde laufen: So bleibt man besser wach, bis es Abend ist, und passt sich rascher dem neuen Zeitrhythmus an. Für den Heimflug (West-Ost-Richtung) decke ich mich mit Melatonintabletten ein. Die gibt es in den USA rezeptfrei, sie helfen beim Einschlafen, und der Körper stellt sich mit ihrer Hilfe schneller wieder um.



Carsten Meyer, 53, ist gelernter Bankkaufmann und studierter Diplom-Politologe. Von 1992 bis 2003 war er Redakteur, Reporter und Moderator bei n-tv. Seit 2005 ist er Flugbegleiter bei easyJet. Roxana Rosenlöcher Sicherheitstipp: Prägen Sie sich nicht nur ein, in welcher Reihe Sie sitzen, sondern auch, wie viele Rückenlehnen es von Ihrer Reihe bis zum nächsten Notausgang sind. So finden Sie ihn auch, falls die Kabine plötzlich dunkel sein sollte und man die Nummern der Sitzreihen nicht sehen kann. Bester Ausblick: Wenn man Richtung Mittelmeer fliegt, ist der Blick auf die schneebedeckten Alpen immer wieder atemberaubend. Toll sind auch viele bekannte Großstädte von oben: Über Rom sieht man zum Beispiel die historische Innenstadt und den Vatikan sehr gut, über San Francisco die Golden Gate Bridge. Roxana Rosenlöcher, 36, ist seit 2004 Flugbegleiterin bei Air Berlin und seit 2006 Senior Cabin Crew Member (Kabinenchefin). Sie fliegt Kurz-, Mittel- und Langstrecke. Brigitte Lünstroth Sicherheitstipp: Fassen Sie nach dem Einsteigen unter Ihren Sitz, und kontrollieren Sie, ob eine Schwimmweste darunter verstaut ist, falls Ihre Route über Wasser führt: Bei den kurzen Bodenzeiten heutzutage haben die Crews manchmal keine Zeit, vor jedem Start zu prüfen, ob Ihr Vorgänger die Weste als Souvenir mitgenommen hat. Bestes Souvenir: Die Luxemburgerli von der Firma Sprüngli am Flughafen Zürich – Macarons in vielen Geschmacksrichtungen von Nougat bis Caramel mit Fleur de Sel. Brigitte Lünstroth, 69, begann 1969 als Flugbegleiterin bei der Interregional Fluggesellschaft. Anschließend flog sie mit LTU International Airways und Condor, bis sie 1990 zur Lufthansa wechselte, wo sie bis 2002 arbeitete. Ab 1986 war sie Purserette (Kabinenchefin).

ZEIT: Reichlich Handgepäck schleppen wir als Passagiere beim Einsteigen auch fröhlich in die Kabine – und Sie müssen alles unterkriegen.

Rosenlöcher: Normale Taschen und Koffer sind kein Problem, aber wir hatten zum Beispiel mal ein Paar, das wollte auf Mallorca heiraten. Die Frau hatte ihr Hochzeitskleid dabei, ein Teil mit zwölf Unterröcken und Reif und viel Spitze. Und wir haben in kleineren Flugzeugen keine Garderobe. Zum Glück waren wir nicht ausgebucht. Wir haben die Leute so umgesetzt, dass die letzte Sitzreihe frei war, und dort das Kleid drapiert.

Meyer: Bei uns kam auf einem Flug von Venedig mal eine Hochzeitsgesellschaft an, jeder hatte drei Blumenbouquets dabei. Die mussten wir dann unter den Sitzen aller Passagiere verteilen. Ein anderes Mal hatten sich Leute in Italien am Flughafen mit Olivenöl eingedeckt. Auf einmal tropfte es von oben aus dem Handgepäckfach ...

Lünstroth: Interessant waren früher auch Flüge in die Türkei: Da brachten Gastarbeiter Fernseher mit an Bord. Und Küchengeräte wie Grills oder Mixer.

ZEIT: Was ist mit lebendem Gepäck?

Meyer: Haustiere sind bei uns nicht erlaubt. Neulich hat ein Passagier trotzdem einen kleinen Hund an Bord geschmuggelt, wir hörten plötzlich ein Bellen aus der Tasche. Das war zum Glück noch vor dem Start. Die beiden mussten natürlich wieder aussteigen.

Rosenlöcher: Bei uns dürfen kleine Hunde, Katzen und Schildkröten mit an Bord. Aber nur in einer Tasche. Einmal ist eine Katze daraus ausgebüchst. Sie hockte in der Küche in einem Staufach, fauchte und kratzte und war kaum herauszubekommen.