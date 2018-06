Ein Basketballroman. Dribblings, Rebounds, Dunkings – um nichts anderes dreht sich das Leben des 17-jährigen Finley. Und um Erin, seine Freundin, auch sie eine talentierte Basketballspielerin. Im Basketball liegt das Versprechen, aus dem Ort namens Bellmont wegzukommen. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht man Disziplin, den unbedingten Glauben an sich selbst und die Bereitschaft, sich einem Coach unterzuordnen.

Doch der amerikanische Autor Matthew Quick erzählt hier nicht etwa die Geschichte eines begabten Jungen auf dem Weg zum Sportstar. Kurz vor dem Beginn der Baseballsaison taucht ein durchgeknallter Typ auf, der sich Boy21 nennt und behauptet, aus dem Weltall zu kommen. Für die meisten ein Spinner, für Finley, als einziger Weißer im Team von den Mitspielern "White Rabbit" genannt, ein potenzieller Konkurrent. Dieser Junge, der eigentlich Russ heißt, ist derjenige, der seine neue Umwelt auf ein mit schwierigen Fragen vermintes Feld führt: Was zählt wirklich in einer Welt, die von der irischen Mafia und von Drogendealern geprägt ist? Und wie kann man seinem vorbestimmten Schicksal entfliehen?

Matthew Quick, dessen Erstling Silver Linings Oscar-gekrönt verfilmt wurde, erzählt in diesem Roman von der Tyrannei der Umstände, die niemanden unversehrt lassen: "Die Leute kümmern sich um dich, solange du ihnen zu gewinnen hilfst, und sie lassen dich fallen, wenn du es nicht mehr kannst", stellt Finley am Ende fest. Inzwischen weiß er, dass Freundschaft, Loyalität und Liebe wichtiger sind als sportliche Ehren. Ein Entwicklungsroman also auch.



Brigitte Jakobeit ist Übersetzerin für englischsprachige Literatur und seit 2013 Mitglied der LUCHS-Jury

Matthew Quick: Goodbye Bellmont. Ab 14 Jahren; Deutsch von Knut Krüger; dtv 2015; 256 S., 16,95 €.