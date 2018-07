Dies ist kein schlechtes Buch, Gott bewahre. Es ist auch kein unintelligentes Buch, denn Norbert Gstrein kann gar keine unintelligenten Bücher schreiben. Es ist allerdings ein sehr ausführliches Buch, das keine Mühe scheut, Nebensächlichkeiten auszubreiten, die auch im weiteren Verlauf Nebensächlichkeiten bleiben. Man wühlt sich durch den Roman wie durch einen riesigen Karton voller Dämmfolie und Styropor: Ortsbeschreibungen, Wetterlagen, ereignislose Nachmittage, Sätze ohne Zweck und Folgen. Man könnte an eine besondere Poetik der Folgenlosigkeit denken, wenn es nicht doch so etwas wie einen aufgeregt umkreisten Handlungskern gäbe, eingepackt und umschlossen von all dem, was eigentlich nur Verpackungsmaterial ist.

Der Autor hält offenbar das, was er dem Leser zustellen möchte, für so zerbrechlich oder explosiv, dass es gar nicht dick genug von unbrennbaren, puffernden Stoffen umgeben werden kann. Es ist das Porträt eines sogenannten Muskeljuden, wie ihn die frühen Zionisten haben wollten, die den Staat Israel schließlich nicht mit leptosomen Intellektuellen, sondern mit Arbeitern und Soldaten aufbauen wollten. Dieser Muskeljude kommt allerdings erst fünfzig Jahre später aus den USA, um sich den Streitkräften anzuschließen, er ist traumatisiert vom Holocaust, den seine Mutter knapp überlebte, und wird neu traumatisiert durch seine Erfahrungen als israelischer Soldat, kehrt angeschlagen nach Kalifornien zurück, schreibt Gedichte, malt Bilder und zeigt sich von ungebremster Vitalität nur mehr in seinem Frauenkonsum. Die eher unharmonische Mischung von Söldner- und Künstlertum, die Gstrein hier zusammendichtet, aber in der Würde eines tief verwundeten Menschen wieder aufhebt, entfaltet eine überwältigend charismatische Wirkung auf alle Personen des Romans, zumal den Erzähler.

Allerdings nicht auf den Leser. Er fragt sich (beim geduldigen Entfernen des Packmaterials), was denn an diesem John so irritierend und faszinierend sein soll, dass der Autor ihn lieber verstecken als auftreten lassen will. Rührt am Ende schon die Figur eines jüdischen Soldaten – eines, der womöglich sogar schießt und tötet – an ein Tabu? Ist schon der Umstand, dass Recht und Unrecht zwischen Israel und Palästinensern als gemischt verteilt gesehen werden können, eine hochanstößige Ware? Muss man mit zitternden Händen sich der Denkmöglichkeit nähern, dass auch Künstler Waffen zu führen imstande sind? Es ist nicht einmal sicher, dass Gstrein selbst zu dieser Art Prüderie neigt, aber er bastelt sich den solchermaßen angstvoll zickenden Erzähler, der unablässig zagend um den heißen Brei herumredet beziehungsweise den Brei selbst unermüdlich produziert.

Und noch Schlimmeres tut der Erzähler, um an seiner Angstlust sich zu weiden. Er, der den Juden liebt und Israel vergöttert, freundet sich mit einem palästinensischen Dichter an, reist nach Ramallah und ins Westjordanland, verliebt sich womöglich ansatzweise in die Schwester des womöglich inzwischen zum Terroristen gereiften Arabers – begeht kurzum Verrat beim Züchten ambivalenter Gefühle, ambivalenter Einfühlung in die eine wie die andere Seite. Ja, da kann man viel schreiben, viel herumeiern zwischen diesen und jenen und nicht zuletzt auch der fatalen österreichischen Heimat, in der es an alten Nazi-Reflexen nicht mangelt.

Eines jedoch ist dem Buch zugutezuhalten: Der Leser muss bei der Lektüre nur wenige Lagen Stopfmaterial entfernen, bis er auf eine präzise Zollinhaltserklärung stößt. Mag die Maßnahme auch spannungsverhindernd wirken, hat sie doch den Vorteil, dass der Leser frei entscheiden kann, ob er weiterwühlen will. Nur eines hat Gstrein dem Zoll unterschlagen: dass seine Hauptfigur, die im Roman schon gestorben ist, ein reales Vorbild hat, das noch lebt: den amerikanischen Lyriker und Slam-Poetry-Star Alan Kaufman, auch dieser zeitweilig Soldat in Israel und dem Autor freundschaftlich verbunden. Wie fühlt es sich an, einen Menschen sterben zu lassen, um ihn in der Romanerinnerung wiederauferstehen zu lassen?

Wahrscheinlich nicht so gut; und damit wäre wohl auch der tiefere Grund für den literarischen Verpackungsexzess gefunden.

Norbert Gstrein: In der freien Welt. Roman; Hanser Verlag, München 2016; 496 S., 24,90 €, als E-Book 18,99 €