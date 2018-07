Inhalt Seite 1 — Alles wie früher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als 1989 der Kommunismus mit einem Wimmern von der Weltbühne verschwand, trat eine Handvoll rechtskonservativer Intellektueller auf den Plan und feierte den Fall der Mauer als Wink der Geschichte. Deutschland sei nun kein amerikanisches Protektorat mehr, sondern eine souveräne und selbstbewusste Nation. Und souverän hieß: Abschied von der westlichen "Siegerkultur", Abschied vom machtvergessenen Liberalismus mit seiner Affenliebe zum Fremden. Die Initiative schlug hohe Wellen, aber statt zu einer Parteigründung kam es nur zu einem Sammelband.

Fünfundzwanzig Jahre später hat es eine rechte Partei in drei Landtage geschafft und das Parteienspektrum verschoben. Für die alten und neuen Rechtsintellektuellen ist das ein später Triumph – die AfD ist "ihre" Partei, sie soll ihr Gedankengut dorthin tragen, wo es die größtmögliche Wirkung entfaltet: in die Mitte der Gesellschaft.

Verständlicherweise spielt die AfD ihre Verbindungen zu rechten Denkschulen herunter, aber ganz verheimlichen lassen diese sich nicht. Bekannt geworden ist der Fall von Bernd Höcke, dem Fraktionschef der AfD im Thüringer Landtag. Höcke pflegt gute Kontakte zum Institut für Staatspolitik (IfS) in Schnellroda und lobt das Rittergut als "Oase der geistigen Regeneration". Intellektueller Kopf der rechten Denkfabrik in Sachsen-Anhalt ist Götz Kubitschek, der auch einen Verlag betreibt. Im Programm finden sich Romane wie Jean Raspails Heerlager der Heiligen (er handelt von der "Überrollung" des Abendlandes durch Flüchtlinge) und Einführungen in die konservative Revolution ("ermäßigter Bezug bei Abnahme aller Teilbände").

Derzeit sonnt sich die rechte Gedankenschmiede in ihrem Erfolg. Dem Fernsehmagazin Monitor liegt der Mitschnitt einer Rede vor, in der ein Vorstandsmitglied des "Vereins für Staatspolitik" – des Trägers des IfS – Bilanz zieht: Die AfD sei "das Maximum an Resonanzraum für unsere Ideen, das wir uns vorstellen können". Der Mann muss es wissen. Er sitzt im Vorstand der hessischen AfD.

Aufschlussreich ist auch der Fall von Marc Jongen, dem ehemaligen Assistenten von Peter Sloterdijk am ZKM in Karlsruhe. Jongen ist stellvertretender Sprecher und Programmkoordinator der AfD in Baden-Württemberg und hat vor Jahren einen kenntnisreichen Aufsatz über Leopold Ziegler (1881 bis 1958) verfasst, einen geistigen Vater der "Konservativen Revolution" in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Wie Ziegler sieht sich Jongen an einer Epochenschwelle: "Heute erleben wir endgültig die Heraufkunft eines Menschentums, das – keiner Tradition mehr verpflichtet, nur noch am eigenen Lifestyle-Design interessiert – nach alteuropäischen Maßstäben kaum mehr Mensch genannt zu werden verdient."

Die politische Heilkur, die Jongen in Zieglers Hausapotheke entdeckt, heißt Wiederverzauberung, sie heißt Heiligung der Verhältnisse durch eine "zweite Religiosität". Für das neue Weltalter müssten allerdings die alten Religionen geopfert und die dabei frei werdenden religiösen Energien auf die bestehende Ordnung umgeleitet werden. Jongen, und darauf läuft es hinaus, will die gesellschaftlichen Systeme pseudoreligiös veredeln und den Staat gleich mit. Das Ganze nennt sich "Selbstvergöttlichung" des Menschen, es zielt auf "Aneignung der in die Transzendenz ausgelagerten 'göttlichen' Attribute als Arbeitspensum eines neuen Weltalters". Die avancierteste Fassung dieses Projekts, so Jongen, stamme von Peter Sloterdijk.