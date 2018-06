Plötzlich ist künstliche Intelligenz in aller Munde. Seit die Software AlphaGo am Dienstag dieser Woche den Weltmeister im Brettspiel Go zum vierten Mal in fünf Spielen besiegt hat. Seit also wir Menschen – nach der Niederlage im Schach gegen Deep Blue im Jahr 1996 – in einer weiteren Spezialbegabung vom Computer getoppt wurden. Interessanter als der philosophische Streit, ob Maschinen überhaupt künstliche Intelligenz (KI) entwickeln können, und falls ja, ob AlphaGo schon über eine solche verfügt, ist der Blick auf die Technik, die den Sieg ermöglicht hat. Sie macht rasante Fortschritte. Nähern wir uns ihr anhand fünf zentraler Schlagworte:

Neuronale Netzwerke – Diese Idee stammt aus den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Eine Software bildet künstliche neuronale Netzwerke, die ähnlich arbeiten wie die Nervenzellen (Neuronen) eines biologischen Gehirns. Diese leiten Signale über unzählige Verbindungen (Synapsen) weiter. Häufig benutzte Synapsen werden dabei stärker.

Allerdings fehlte jahrzehntelang die passende Computerhardware. Seit den neunziger Jahren erweisen sich überraschenderweise Grafikkarten als tauglich. Ihre Prozessoren können sehr viele relativ simple Berechnungen gleichzeitig durchführen, sie arbeiten also "massiv parallel". Seit den Informatikern die nötige Rechenkraft zur Verfügung steht, arrangieren sie künstliche neuronale Netze in Schichten. Dafür steht der Ausdruck deep neural network: je mehr Schichten, umso "tiefer" das Netz und desto besser die Ergebnisse.

Maschinenlernen – Die tiefen neuronalen Netzwerke werden im laufenden Betrieb besser, man könnte sagen: durch Übung. Die Informatiker sprechen von deep learning. In unzähligen immergleichen Sortiervorgängen steigt zum Beispiel die Güte von automatischer Fotoerkennung oder Übersetzung. In der Fotosuche von Google oder der Echtzeit-Übersetzung von Skype wird diese Technik bereits eingesetzt. Aber auch neue Aufgaben können lernende Computer sich erschließen. So setzten Entwickler der Firma DeepMind – jener Google-Tochter, die auch AlphaGo entwickelt hat – einem ihrer neuronalen Netze 49 Atari-Videospiele vor. Darunter waren Klassiker wie Space Invaders oder Pong. Ohne Anleitung, einfach durch Ausprobieren, erreichte der Computer hier bald vergleichbare Punktestände wie geübte menschliche Spieler. Und am Imperial College in London hat sich das selbstlernende Programm Giraffe im vergangenen Jahr binnen drei Tagen selbst das Schachspielen beigebracht.

Intuition – Wenn für eine Entscheidung nicht alle Varianten durchgerechnet werden können, ist beim Menschen Erfahrung gefragt. Oder auch Bauchgefühl. Go mit seinen scheinbar unendlich vielen Konstellationen ist ein gutes Beispiel für eine so hochkomplexe Herausforderung. Für was für einen Zug entscheidet sich eine Maschine in dieser Lage? Der geschlagene Europameister Fan Hui kommentierte staunend das zweite Spiel des Turniers von Seoul: "Niemals habe ich einen Menschen diesen Zug spielen sehen." In kniffligen Situationen funktionieren AlphaGos Entscheidungswege offenbar komplett anders, als wir es erwarten würden. Und im Atari-Experiment überraschte die Software ihre Schöpfer, indem sie für das Spiel Breakout eine ganz neuartige Strategie hervorbrachte. Kann man das kreativ nennen? Jedenfalls originell genug, um das Lernverhältnis umzukehren: Es gibt offenbar Dinge, die Menschen von lernfähigen Maschinen lernen können.

Vorhersagen – Großdatenanalyse (Big Data) und künstliche Intelligenz sind eine plausible Kombination. Denn die Mustererkennung mit neuronalen Netzwerken gilt als passendes Werkzeug für die Suche in großen Datenmengen. Etwa wenn digitale Röntgenbilder mit allerhand weiteren Patientendaten verschränkt werden: Ein Computer könnte Dinge finden, die jeder Arzt bislang übersieht.

Die Kombination aus Big Data und KI dürfte zu einer neuen Sorte von Prognosen führen, zu prädiktiven Analysen (predictive analytics). Der Mensch würde das Zustandekommen gar nicht mehr im Einzelnen nachvollziehen können, die Ergebnisse aber durchaus für bare Münze nehmen. Zum Beispiel wenn dereinst eine Meteorologie-KI aus allen global verfügbaren Messdaten fast in Echtzeit Wettervorhersagen errechnet.

Generelle KI – Noch existieren sie nur in den Träumen der Informatiker: lernfähige Maschinen, die ihre gesamte Umgebung begreifen können. Egal ob es sich dabei um die Regeln eines Spiels (wie Go) handelt, die Vorgänge in der Atmosphäre (Wettervorhersage), eine menschliche Fremdsprache (Übersetzung) oder komplexe soziale Interaktionen an einer unübersichtlichen Innenstadtkreuzung (selbstfahrende Autos).

Anders als die heutigen Systeme, die auf eine konkrete Aufgabe hin optimiert sind, müsste eine generelle künstliche Intelligenz (artificial general intelligence, kurz: AGI) die Autonomie besitzen, sich beliebige Informationen anzueignen. Hier wird es dann doch philosophisch: wenn Maschinen einst selbst entscheiden, was sie interessiert.