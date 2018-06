Bereits Jean-Jacques Rousseau erkannte: "Die Schweiz ist gewissermaßen eine einzige, große Stadt." Aber anstatt "in einer Linie angeordnet zu sein, verteilten sich die Häuser ohne Symmetrie und Ordnung". Ja, in seinem Brief an den Maréchal de Luxembourg von 1763 beschreibt der Genfer Denker: die zersiedelte Schweiz. Und das fast 200 Jahre bevor sich die ersten Raumplaner um den Flickenteppich aus Siedlung, Gewerbe, Industrie und Infrastruktur zu kümmern begannen – aber wie etliche Berufskollegen nach ihnen daran scheiterten, Struktur in dieses "Gheu" zu bringen.

Nun unternimmt eine Gruppe Schweizer Star-Architekten aus dem ETH Studio Basel einen weiteren Versuch, das Land neu zu ordnen. Sie richten dabei ihre Aufmerksamkeit nicht sosehr auf die überbaute Fläche, sondern auf das Grün. Die Stadt anders denken, lautet der programmatische Untertitel ihrer Schrift Achtung: die Landschaft.

Es ist nicht ihr erster Anlauf. Vor zehn Jahren haben die Autoren um Jacques Herzog und Pierre de Meuron mit Die Schweiz – ein städtebauliches Porträt einen Theorie-Coup gelandet. Seither sprechen nicht mehr nur Planer von Metropolitanregionen, stillen Zonen oder alpinen Brachen, sondern auch manch ein Lokalpolitiker. Und dass das Mittelland eine lose zusammenhängende Stadt ist – diese Einsicht steckt mittlerweile in allen Köpfen.

Doch draußen, in der Praxis, da hat sich nicht viel verändert. Tag für Tag nagt der Baggerzahn. Nicht nur in den Baulücken der vorbildlich verdichteten Zentren, sondern – eigentlich: vor allem! – im Grünen. Die Schweiz zersiedelt sich weiterhin schneller, als die Bevölkerung wächst. Nein, sie hätten keineswegs kapituliert vor der Planungsrealität, schreiben die Autoren. Nein, sie träumten nicht davon, noch mehr "Hüsli" auf die grüne Wiese zu stellen. Hinter ihrem Tun stecke vielmehr eine List. Nicht mehr nur die Städte, Agglomeration und Dörfer wollen sie als Ganzes denken, sondern auch das freie Land dazwischen. Es soll sich wieder stärker vom bebauten Gebiet abheben.

Das städtebauliche Porträt sorgte damals in den Alpenkantonen für mächtig Zoff; wer will schon ein Brachen-Bewohner sein, mehr geduldet als akzeptiert? Achtung: die Landschaft hingegen wird die ganze Mittelland-Schweiz verärgern. Auf den 160 Seiten skizzieren die ETH-Planer nämlich eine radikale Handlungsanleitung: hin zu einer Schweiz als Park.

Dazu haben sich die Basler Architekten Hilfe geholt. Unter anderem beim Landschaftsarchitekten Günther Vogt. Dieser schimpfte bereits vor einigen Monaten in einem Interview mit der ZEIT: "Fahren Sie mal durchs Land. Es wiederholt sich immer dasselbe Muster: Ein urbanisiertes Zentrum, das am Stadtrand ausfranst, eine suburbane Zone – dann kommt die Landschaft. Und alles beginnt von vorne." Diese Endlosschlaufe wollen Vogt und sein Mitstreiter nun durchschneiden. Das freie Feld dürfe nicht länger nur eine Ressource sein, auf der Häuser und Straßen, Gewerbegebiete und Eisenbahnlinien uneingeschränkt wachsen können.

Wer in der Schweiz baut, soll sein Tun wieder stärker an die Landschaft anpassen. Also, weg mit den Siedlungsstrukturen, die sich um die Topografie foutieren! Fort mit den faden, einheitlichen Typologien und Baumaterialien, die sich einen Deut um die natürlichen und kulturellen Landschaften scheren! (Im Zürcher Kreis 4 steht heute derselbe Wohnblock wie in Dietikon oder Münsingen.) Vor allem aber fordern die Autoren: Sagt Adieu zur Idee, die Zersiedelung lasse sich mit Statistiken stoppen, so, wie es das 2014 revidierte Raumplanungsgesetz (RPG) vorsieht. Was wir brauchen, ist mehr Qualität!

Das RPG koppelt die Größe der Bauzonenreserven an die erwartete Bevölkerungsentwicklung. Den Paragrafen ist es jedoch egal, wo das Bauland liegt. Meist ist dies am Siedlungsrand. Und wird es überbaut, geht wieder ein Stück Grün verloren. Das dürfe nicht sein, schreiben die Landschafts-Neudenker. Immer und überall müsse man sich fortan fragen: "Welche Beziehungen existieren zur bestehenden Siedlung, zur Infrastruktur und zur umgebenden Landschaft?" Statt von Bauzonen sprechen sie lieber von "Flächen mit Potenzial".

Auf dem Papier liest sich das schon mal gut. Nur, ob die Gedanken auch draußen wirken?