Dieses Buch erzählt die Geschichte einer Flucht auf dem amerikanischen Kontinent: Ein kleiner Junge lebt mit seinen Eltern und seiner Schwester in einem Dorf in Mexiko. Das Leben erscheint unbeschwert: Die Eltern bestellen wie die anderen Erwachsenen die Felder, die Kinder spielen draußen, umgeben von Tieren und Pflanzen. Doch dann leert sich das Dorf, die Männer ziehen fort, um anderswo Arbeit zu suchen. Schließlich auch der Vater des namenlosen Jungen. Zurück bleiben "nur noch Frauen und wir Kinder", abhängig von den Geldsendungen des Vaters. Als die ausbleiben, macht sich die Mutter mit den beiden Kindern auf eine lange und gefährliche Reise in eine große, vermutlich US-amerikanische Stadt.

Migrar ist ein ungewöhnliches Buch. Es ist ein Querformat, ein in schwarze Leinendeckel eingebundenes Leporello, das – wenn man es ganz entfaltet, ein einziges zusammenhängendes Wimmelbild ergibt. Die eindrucksvollen, plastisch in Schwarz-Weiß gehaltenen Szenen zitieren die mexikanischen murales, die plakativen bunten Wandgemälde, die überall im Land zu finden sind, und nehmen den Großteil des Platzes ein. Der knappe Text ist auf der einen Seite im spanischen Original und auf der anderen in der Übersetzung zu lesen.

Ob die Reise der Familie ein glückliches Ende findet, bleibt offen. Die Erzählung schließt mit einem Satz, der es dem Betrachter – ob Kind oder Erwachsener – überlässt, sich seine Konsequenzen auszumalen: "Das Gute hier ist, dass sie uns Arbeit geben werden: Wir können bald damit anfangen, in Häusern zu putzen."

Maria Linsmann ist als Bilderbuch-Expertin seit 2013 in der LUCHS-Jury

Javier M. Pedro; José M. Mateo: Migrar. Ab 5 Jahren; Deutsch v. Ilse; Layer Edition Orient 2015; 20 S., 28,90 €