In den neunziger Jahren widmeten die Fantastischen Vier der Abkürzung MfG noch ein Lied, mittlerweile ist sie so aus der Mode, dass manche Rechtschreibprogramme die drei Buchstaben automatisch mit der ausformulierten Version ersetzen, schließlich haben Benimmexperten sie als Grußformel am Ende einer E-Mail als unhöflich eingestuft, ohne darüber nachzudenken, welche Probleme das bereiten würde, denn sobald man eine Floskel abschafft, entsteht ein Vakuum für etwas Neues, und so bleiben die Menschen nicht bei freundlichen Grüßen, sondern überbieten sich gegenseitig mit vielen, besten, schönen, sonnigen, gerne auch mit herzlichen Grüßen, was für keinen der Beteiligten schön ist, denn ein menschliches Herz wiegt nur 300 Gramm, und bei jeder E-Mail ein paar Mikrogramm davon gedanklich in den Anhang packen zu wollen wirkt verlogen, vor allem, wenn man den betreffenen Kollegen sonst nicht einmal in der Kantine grüßt; und so sitzen die Berufstätigen im Schnitt eineinhalb Stunden am Tag an ihren E-Mails, nicht weil sie so viel zu schreiben hätten, sondern weil sie über die richtige Grußformel nachdenken, die den Grad der Vertrautheit zum Empfänger trifft, und sehnen sich nach Zeiten, in denen sie mit ihren Fingern nur auf drei Tasten drücken mussten, MfG, senden