Ob es denn nicht dringend an der Zeit gewesen wäre, auch einen Vertreter der Opferseite in die umstrittene Limbach-Kommission zur Schlichtung strittiger NS-Raubkunstfälle zu berufen, war Monika Grütters in den USA gefragt worden. Sie halte das für keine gute Idee, hatte die Kulturstaatsministerin geantwortet: Ein solcher Vertreter werde doch zwangsläufig in der Öffentlichkeit so wahrgenommen, dass er höchstwahrscheinlich nicht unbefangen entscheiden könne. Die doppelte Verneinung "not unprejudiced" wäre dafür die korrekte Übersetzung gewesen. In der Zeitung aber stand schließlich "prejudiced" – ein jüdischer Vertreter wäre "die einzige Stimme, die befangen wäre". Entsprechend empört fielen die Reaktionen aus. Von einer Täternation war die Rede, die lieber unter sich bleiben wolle, wenn es um die Entschädigung der Opfer gehe.

Dabei hatte der Präsident der einflussreichen Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, schon im November auf einer Tagung die Möglichkeit gefordert, die Limbach-Kommission auch einseitig anrufen zu können, er plädierte für kürzere Verfahrensdauern und eine bislang nicht existente Verfahrensordnung für mehr Transparenz. Er sprach sich ausdrücklich auch gegen die zurzeit diskutierte Idee aus, von den Verfahrensbeteiligten eine verbindliche Anerkennung der Empfehlung der Kommission zu fordern: "Der Rechtsweg stünde jeder Partei natürlich trotzdem immer offen." Und er forderte bei der Besetzung die "Einbeziehung von Persönlichkeiten aus insbesondere jüdischen Opferorganisationen".

Als Hermann Parzinger diese fünf Punkte formulierte, war der Platz des verstorbenen Richard von Weizsäcker in der Kommission bereits seit zehn Monaten vakant. Trotzdem ließ Kulturstaatsministerin Monika Grütters im Februar als dessen Nachfolger wieder keinen Vertreter der Holocaust-Opfer verkünden: Hans-Jürgen Papier folgt Weizsäcker – Ex-Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, 72 Jahre alt, CSU-Mitglied: ein weiterer Jurist.

Dabei war das Ziel der 1998 von Deutschland mitunterzeichneten Washingtoner Erklärung zu NS-Raubkunst gewesen, mit dem Thema nicht mehr legalistisch, sondern moralisch umzugehen, um faire und gerechte Lösung nicht gegen, sondern mit den Familien der Opfer zu finden.

Nach wie vor verlangen aber die Anwälte betroffener Museen in der Regel eine lückenlose Beweiskette und sind nicht bereit, an Stelle fehlender, weil zerstörter Belege Plausibilität gelten zu lassen.

"Mit Recht liegt die Beweislast nicht beim Antragsteller, sondern bei der jeweiligen Kultureinrichtung, die nachzuweisen hat, dass sie die in ihren Sammlungen befindlichen Kunst- und Kulturgüter rechtmäßig erworben hat", sagte Parzinger dazu im Herbst. Das Selbstverständnis der Limbach-Kommission ist ein anderes: Ein strittiges Werk von Menzel aus der Hamburger Sammlung Behrens musste nicht an dessen Erben restituiert werden, obwohl die Stadt Düsseldorf weder die Angemessenheit noch die freie Verfügbarkeit des Kaufpreises belegen konnte. Und sie lässt groteske Debatten darüber zu, ab wann ein Jude in NS-Deutschland verfolgt war.

Niemand kann die Limbach-Kommission allerdings für diese offensichtliche Missachtung von Verpflichtungen, die Deutschland einst eingegangenen ist, belangen. Die entsprechenden Erklärungen sind nur sogenanntes soft law, also im Zweifelsfall nicht bindend. Der Geist der Washingtoner Erklärung wird dadurch auch 17 Jahre nach ihrer Verabschiedung nach wie vor nicht begriffen.