Kurz bevor die Buchmesse beginnt, schreibe ich normalerweise über die Buchmesse.

Über Leipzig liest , dieses Fest der Literatur, das in den kalten oder lauen Frühlings-Winternächten die Stadt verzaubert, sodass sich alles hier, wenigstens für ein paar Tage, mal besonders anfühlt – die großen Literaturferien, die natürlich auch immer ein Jahrmarkt der Eitelkeiten sind ...

Aber genug Schwulst unters Volk gebracht!

Ich fürchte um den Einzelhandel, ich möchte eine Brandrede halten für den guten alten Laden, den wir uns selbst zerstören im Moment und seit Jahren, der nun fast verschwunden ist. Geiz ist geil, das scheint die Parole zu sein, die wir im Osten (und nicht nur da natürlich!) schnell und widerstandslos verinnerlichten.

Syndikate beherrschen die Märkte, Hugendubel & Co. fressen die kleinen Buchhandlungen, Amazon & Co. fressen die kleinen Buchhandlungen und Hugendubel & Co., alles ist so weit netzverlagert, dass sogar Karstadt wankt.

Clemens Meyer geboren 1977, Schriftsteller, lebt im Osten Leipzigs. Zuletzt erschien sein Roman Im Stein.

Schuhläden zum Beispiel gibt es fast gar keine mehr in unseren Städten, also kleine, unabhängige Schuhläden, oder Klamottenläden ... Ich sage: Auch das führt zur Krise in der Gesellschaft. Ich sage: Auch das macht uns kommunikationslos, und damit meine ich den guten alten Schwatz im Laden! Ich sage: Auch das macht uns anfällig für den Hass und die Dummheit im Netz.

Auf der Könneritzstraße im Leipziger Westen gibt es noch einige wunderbare Einzelhandelsgeschäfte, zum Beispiel einen Laden für Haushaltswaren, der seit 30 Jahren existiert. Wollen wir unsere Viertel mit unser Bestellsucht und sinnloser Pfennigfuchserei zerstören? Wollen wir alles in die dunklen Weiten des Netzes verlagern?

Ich sage: Unterstützt euren Laden in der Nachbarschaft, sorgt dafür, dass nach 30 Jahren nicht Schluss ist, geht ins Reisebüro nebenan statt auf sonstwas.de, kauft Zeitungen, Bücher, Tabakwaren, Wein und Klamotten bei einem kleinen Schwatz!

Ein kleiner, großer Schatz.

Ich sage: Lasst uns Romantiker sein in einer kalten Welt. Ich sage: Die Revolution ... äh, der Konsum beginnt in der Nachbarschaft!