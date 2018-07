Die Geige spielt im Pop nicht die erste Geige, ist aber überraschend oft zu hören – etwa bei den Indierockern von Arcade Fire, deren stürmisches Drängen ohne die unterstützenden Crescendi der Violinen kaum denkbar wäre. Verantwortlich für die Violinarbeit ist bei Arcade Fire unter anderem die Kanadierin Sarah Neufeld, die jetzt mit ihrem neuen Album The Ridge schon zum dritten Mal solo unterwegs ist. Nur wohin, das ist zunächst nicht ganz klar.

Wie seine Urheberin geht auch das Album selbst von Arcade Fire aus, die inzwischen ja in der Stadionrock-Liga spielen. Neufeld bemüht sich, ihre Hörerinnen und Hörer dort wieder abzuholen. Das eröffnende Titelstück mit flirrenden Arpeggien über einem tiefen Puls könnte auch eine verschollene Skizze aus den Arbeiten an den Arcade-Fire-Alben Neon Bible oder Reflektor sein. Hin und wieder trudeln ganz andere Referenzen ein wie Freundinnen zu einer Party. Mit Kate Bush kommen markante metrische Ausfallschritte und der Wille zum Experiment ins Spiel. Und wenn Neufeld singt, dann mit der Tagebuchmädchenstimme einer verhuschten Joanna Newsom.

Pop ist hier allerdings nur Ornament an der Oberfläche. Darunter ruht The Ridge fest auf dem Sockel einer seriellen Minimal Music, wie sie Philip Glass, Steve Reich oder Terry Riley etabliert haben. Eine immer etwas heisere Geige, gezupft oder gestrichen, liefert die melodiöse Grundlage für motivische Mikromuster, die Neufeld dann schichtet, überlagert oder verzahnt, um ätherischen Gesang ergänzt oder einem stoischen Rhythmus unterwirft.

Ist diese ästhetische Grundlage einmal gelegt, kann ein so physisches Instrument wie die Geige seine Wandlungsfähigkeit voll ausspielen. Mal umtänzelt sie einen Afrobeat, mal verwandelt sie sich in die Fiddle der irischen Volksmusik, mal wird sie zu der zerquälten Violine aus Fratres, dem Werk des estnischen Komponisten Arvo Pärt, dem The Ridge einen guten Teil seiner besten Ideen verdankt. Die einzelnen Tracks können verhalten bleiben, Fahrt aufnehmen oder sich zu Klangwolken ballen – ihre eisige Lieblichkeit werden sie selten los.

Alles bleibt abstrakt, luftig, vage. Bestenfalls klingt das, wie Zuckerwatte schmeckt. Schlimmstenfalls klingt es wie ein Soundtrack von Yann Tiersen, nur ohne die Melodien. Beides macht nicht satt.

Sarah Neufeld: The Ridge (Paper Bag Records/Indigo)