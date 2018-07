Vor Kurzem saß er in seinem Arbeitszimmer beim FC Bayern München an der Säbener Straße, es war morgens um kurz nach zehn. Wir haben telefoniert, wie früher. Ich habe lange überlegt, ob man jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt, einfach fragen kann, wie es ihm gehe, als habe er einen Urlaub unternommen. Hoeneß machte es mir einfach, sprach langsam, ohne Verbitterung. Es gehe ihm gut, erklärte er. Ob er im Herbst für das Amt des Präsidenten kandidiere, fragte ich. Er schwieg. Er will nicht direkt wieder in den Berufsmodus verfallen, fahre mit seiner Familie in den Urlaub. Im Sommer wisse und verkünde er, wie seine Zukunft aussehe.

Vielleicht ist das die größte Veränderung an ihm. Er hat gespürt, dass er nicht alleine ist beim Nachdenken, er möchte etwas zurückgeben, so, wie es sein Freund Heynckes macht. "Ohne Iris", sagt Hoeneß an Heynckes Frau gerichtet, "würden wir heute nicht hier sitzen. Sie ist die starke Frau im Hintergrund. Sie hat die Arbeit gemacht." Und wenn sie ihren Mann verteidigen musste, "dann haben die Wände gewackelt".

Es gibt keinen Prominenten in Deutschland, über dessen Seelenzustand in den letzten zwei Jahren so viel spekuliert wurde, dem so viele Fragen gestellt wurden, ohne dass auch nur eine beantwortet wurde.

Uli Hoeneß hat lange geschwiegen – nun steht er da. Einfach so, aus dem Nichts, die Objektive der Kameras auf ihn gerichtet wie Augen hungriger Geier. Er ist kein besonders abergläubiger Mensch, aber dieser Moment am vergangenen Wochenende war dann vielleicht doch ein besonderer für ihn. So trägt er einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd und dazu diese rote Krawatte mit den kleinen weißen Kreisen, die er auch auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern im Mai 2014 umgebunden hatte, seinem letzten großen Auftritt vor Publikum. An der linken Hand glänzt sein dezenter goldener Ehering, sein Blick wandert immer wieder zu seiner Frau Susi im Publikum. Auf der Stirn formen sich kleine Schweißperlen.

673 Tage lang saß Uli Hoeneß wegen Hinterziehung von 28,5 Millionen Euro Steuern im Gefängnis. Zuletzt durfte er das Gebäude in Landsberg am Lech tagsüber verlassen. Anfang März wurde er vorzeitig entlassen.

Eine viertel Stunde lang spricht Uli Hoeneß auf dem Festakt im Kaisersaal des städtischen Prunkbaus in Mönchengladbach zu Ehren seines langjährigen Wegbegleiters Jupp Heynckes. Die Stirn liegt beim Erzählen in Falten, das linke Auge wirkt schmaler als das rechte, er spricht frei. Er hoffe, sagt er, die Zeit habe nicht dazu geführt, dass er sich nichts mehr merken könne. Eine kleine Künstlerpause, dann erzählt er, er sei in der letzten Woche in der Nacht am Tegernsee aufgewacht und habe festgestellt, "dass die Vögel um 4.15 Uhr anfangen zu singen". Da dachte er: "Jetzt musst du langsam auch wieder anfangen nachzudenken."

Das Grübeln hat natürlich schon viel früher begonnen. Im Gefängnis empfing Hoeneß viele Briefe, von der Gladbacher Fußballlegende Rainer Bonhof zum Beispiel, er habe die Zeilen "mit Tränen in den Augen" gelesen, sagt er und bezeichnet seine Laudatio als die "Nicht-mehr-schlafen-können-Rede". Jupp Heynckes schickte seinem Freund auch eine Grußbotschaft, ein Video, an dem er 100 Stunden lang gebastelt hat. Hoeneß genoss den Zusammenschnitt an seinem 63. Geburtstag in Haft. "Ich habe in meinem ganzen Leben nicht einen solch emotionalen Film gesehen", sagt er.

Emotionalität liegt wie ein Schleier über diesem Festakt. Selten hat jemand ehrlicher über die kleinen, aber doch so entscheidenden Momente im sonst so verschlossenen Fußballbetrieb gesprochen. Auch die vielleicht im Nachhinein etwas überzogen demonstrierte Verehrung des Katalanen Pep Guardiola durch die Bayern-Verantwortlichen im Winter 2012 und die daraus resultierende Enttäuschung vom damaligen Bayern-Trainer Jupp Heynckes verschweigt Uli Hoeneß nicht. "Du warst sauer, verständlicherweise. Aber du hast nicht verzagt", sagt er entschuldigend.

Hoeneß spricht auch hier Konflikte direkt an, als Verantwortlicher des FC Bayern formulierte er das, was sich niemand auszusprechen traute (und was seit dem Rücktritt keiner seiner Nachfolger gewagt hat). Hoeneß ist ein Mensch, der Wert auf echte Freundschaften legt, der "nicht vergisst", wie er das gerne formuliert, "weder im Guten noch im Schlechten". Aber er weiß auch, wie man Macht einsetzt und wie man seinen Gegner am besten treffen kann: indem man im entscheidenden Moment persönlich wird.

Auch in Mönchengladbach wird Hoeneß persönlich, aber er spricht nicht über die Versäumnisse anderer, sondern über sich als Mensch – mit all seinen Fehlern und Zweifeln. Diesmal sind keine Gegner, es sind nur Freunde im Saal.