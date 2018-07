1 Die EZB hat die Zinsen gesenkt. Löst sich mein Geld jetzt in Luft auf?

Nein. Wer das Ersparte auf einem Tagesgeldkonto geparkt hat oder auf das klassische Sparbuch vertraut, der bekommt dafür derzeit tatsächlich praktisch keine Zinsen mehr (siehe Grafik). Das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben, und es ist auch sonst absolut ungewöhnlich. Vor diesem Hintergrund ist die Verärgerung der Sparer in Deutschland nachvollziehbar.

Unter Vermögensgesichtspunkten kommt es allerdings nicht auf den nominalen, sondern auf den realen Zins an. Das ist der von der Bank ausbezahlte Zins abzüglich der Inflationsrate. Und damit stellt sich die Lage aus Verbrauchersicht etwas anders da.

Der Zins ist nämlich so etwas wie der Preis des Geldes. Man kann ihn sich als eine Art Leihgebühr vorstellen. Ein Sparer erhält sie dafür, dass er sein Kapital nicht selbst aufbraucht, sondern es anderen zur Verfügung stellt, indem er es der Bank anvertraut. Diese Gebühr ist gewissermaßen eine Entschädigung für den Kaufkraftverlust, der in diesem Zeitraum anfällt – denn solange das Geld verliehen ist, kann man als Sparer nicht darauf zugreifen, um es auszugeben.

Wichtig ist nun: Je höher die Inflation, desto höher muss logischerweise der Zins sein, um die Kaufkraft des Kapitals zu erhalten. Und umgekehrt: Je niedriger die Inflationsrate, desto weniger Zinseinnahmen sind nötig, damit das Geld seinen Wert behält. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem nominalen Zinsniveau und der Inflationsrate.

So sind die hohen Zinsen in den siebziger oder achtziger Jahren auch darauf zurückzuführen, dass die Inflationsraten damals sehr hoch waren. Im Endeffekt haben die Sparer damals trotz der vermeintlich üppigen Zinszahlungen sogar Geld verloren. Ihr Kapital wurde real betrachtet regelrecht aufgezehrt.

Heute sind die nominalen Zinsen dagegen zwar viel niedriger als damals, aber die Teuerungsrate ist sogar noch stärker gesunken. Unter dem Strich machen die Sparer derzeit sogar ein Plus. Es fällt nur niemandem auf, weil in der öffentlichen Debatte der Nominalzins im Vordergrund steht – und nicht der eigentlich viel wichtigere Realzins.

2 Also ist der Vorwurf der Enteignung der Sparer reiner Humbug?

Das ist ebenfalls nicht ganz korrekt. Denn während die reale Verzinsung der Guthaben auf der Bank im historischen Vergleich nicht besonders niedrig ist, trifft diese Diagnose auf viele andere Geldanlagen nicht zu. Viele Lebensversicherungen beispielsweise legen ihr Geld in Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mehreren Jahren an.

Die Rendite auf diese Anleihen ist in den vergangenen Monaten auch in realer Rechnung – also nach Abzug der Inflation – deutlich zurückgegangen, und zum Teil ist sie sogar negativ. Insofern gibt es durchaus Bevölkerungsgruppen, für die die derzeitige Situation erhebliche Belastungen mit sich bringt – auch wenn diese Gruppe kleiner sein dürfte, als es der Blick auf die Sparzinsen vermuten lässt.