DIE ZEIT: Frau Pika, Sie konnten beobachten, dass Gorillas während des Fressens singen und summen. Wie hört sich das an?

Simone Pika: Das Summen ist ein leiser, gleichmäßiger Ton, ein tiefes Brummen. Etwa so: Mmmmmmmm. Beim Gesang handelt es sich um Laute in unterschiedlichen Tonhöhen, mit Pausen dazwischen. Etwa so: Mmh ... mh, mh ... mhmh.

ZEIT: Warum singen Gorillas beim Fressen?

Pika: Einerseits, weil es gut schmeckt und sie dies kommentieren. Fressen sie Wasserpflanzen – offensichtlich bevorzugtes Futter der beiden Gruppen, die wir beobachtet haben –, summen und singen sie häufiger, als wenn sie Insekten knabbern. Das ist wie bei einem Menschen, der köstlichen Spargel verputzt und zwischendurch sagt: "Mmmmh, lecker!" Bei den Gorillas singen und summen allerdings vorwiegend die erwachsenen Männchen.

ZEIT: Schmeckt es den Weibchen nicht?

Pika: Die Silberrücken haben in der Gruppe das Sagen. Sie entscheiden, wie lange gefressen wird. Wir vermuten daher, dass Singen auch als Signal fungieren kann. Singt und summt der Gorilla, will er den anderen vielleicht sagen: Es ist alles okay, ich fresse noch, bleibt sitzen. Hört er aber mit dem Gesumme auf, ist es Zeit, sich auf den Weg zu machen.

ZEIT: Können Sie aus dem Verhalten der Gorillas – sie gehören zu den nächsten Verwandten des Homo sapiens – Rückschlüsse auf unsere Sprachentwicklung ziehen?

Pika: Eine unserer Forschungsfragen ist, wann der Wechsel von reflexartigen zu flexiblen Lauten stattfand und wieso. Bei den Menschenaffen zeigen viele Studien, dass die Tiere die meisten ihrer Rufe nicht kontrollieren können. Die Lautproduktion ist überwiegend genetisch fixiert; wächst zum Beispiel ein Gorilla ohne Artgenossen auf, äußert er trotzdem die gleichen Laute. Unsere Studie zeigt erstmals, dass das Singen und Summen der Gorillas bei jedem Fressen flexibel produziert wird und sich von Individuum zu Individuum unterscheidet. Vermutlich hat sich unsere Sprache aus einer Kombination von solchen flexibel produzierten Lautäußerungen und Gesten entwickelt.