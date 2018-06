Als Rolf Habben Jansen vor einem Jahr am Ballindamm einen der größten Verluste in der Geschichte Hapag-Lloyds verkündete, war seine Welt auf seltsame Weise in Ordnung. Der Reedereichef sprach von einem sehr enttäuschenden Ergebnis. Es gab nichts schönzureden, Habben Jansen hätte das auch gar nicht gewollt. Schließlich hatte er seinen Vorstandsposten angetreten, um das Unternehmen zurück in die schwarzen Zahlen und an die Börse zu führen. Da schadete es nicht, wenn es zu Beginn möglichst schlecht dastand.

Am vergangenen Mittwoch stellte Habben Jansen daher nicht nur die Bilanz Hapag-Lloyds vor, sondern auch seine eigene. So viel vorweg: Der Neue hat geliefert. Und doch ist sein Plan nicht aufgegangen. Egal, wie viel er macht – es ist zu wenig. Das ist nicht nur für Hapag-Lloyd fatal. Es offenbart, wie machtlos Hamburg inzwischen ausgerechnet jener Branche ausgeliefert ist, die nicht nur die Wirtschaft, sondern vor allem die Identität der Stadt prägt wie keine andere.

Habben Jansens Plan ging so: Hapag-Lloyd würde durch die Fusion mit der chilenischen Reederei CSAV größer und effizienter werden, die Synergieeffekte würden jährlich dreistellige Millionenbeträge bringen. Ein bisschen Sparen ginge auch noch. Sobald die Ergebnisse wieder stimmten, sollte das Unternehmen an die Börse gehen, um von dem Geld neue Schiffe und Container zu kaufen. Schließlich schickten andere Großreedereien längst modernste Megafrachter um die Welt.

Die Geschichte klang gut. Habben Jansen nahm man die Rolle als Erneuerer ab. Der Niederländer hatte viele Jahre für globale Logistikkonzerne gearbeitet, mit Schiffen nie viel zu tun gehabt. Er sollte den Blick von außen bringen, Hapag-Lloyd internationaler und transparenter machen, ohne falsche Rücksicht auf hanseatische Befindlichkeiten.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 14 vom 23.3.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Der Reedereichef hat nun, ein knappes halbes Jahr nach dem Börsengang vergangenen November, einiges vorzuweisen: Hapag-Lloyd schrieb 2015 vor Zinsen und Steuern 366 Millionen Euro Gewinn, die Margen stiegen. Unterm Strich blieb ein Jahresüberschuss von 114 Millionen Euro. Wenige Reedereien dürften sich zuletzt so achtbar geschlagen haben. Nur: In Ordnung ist trotzdem nichts.

Nirgends wird das deutlicher als an der Kurve, die die Aktie in ihren ersten Monaten an der Börse gezeichnet hat. Die geht vor allem in eine Richtung: nach unten.

Der Kursverlauf der Hapag-Lloyd-Aktie Börsengang 6. November 2015 Aktienkurs: 20,21 Euro



Jeder kann nun ein Stück von Hamburgs traditionsreichster Reederei erwerben. Ausgabepreis pro Aktie: 20 Euro. Das war allerdings schon die erste große Enttäuschung – Hapag-Lloyd hatte einen Preis von bis zu 29 Euro erhofft. Während der ersten Wochen bleibt der Kurs stabil, auch, weil die am Börsengang beteiligten Banken Aktien kaufen. Kurssprung 7. Dezember 2015 Aktienkurs: 21,80 Euro



So viel wie an diesem Montag war die Aktie seitdem nie mehr wert: zwischenzeitlich mehr als 22 Euro. Eindeutig erklären kann den Kurssprung niemand. Deshalb wird im Internet spekuliert: War es ein sogenannter Fat Finger? Ein versehentlicher Einkauf, weil jemand auf die falsche Taste am Rechner gedrückt hat? Absturz 15. Januar 2016 Aktienkurs: 17,50 Euro



In dieser Woche spricht der Vorstandschef Rolf Habben Jansen vor Journalisten über seine Reederei und die Containerschifffahrt: Hapag-Lloyd habe seine Flotte seit der Fusion mit der chilenischen Reederei CSAV von 198 Schiffen auf 175 verkleinern müssen, weil die Lage nicht gut sei. Die Aktie verliert binnen 48 Stunden mehr als zehn Prozent. Tiefpunkt 9. Februar 2016 Aktienkurs: 14,90 Euro



Anfang Februar stürzt der Kurs weiter ab. Dass Hapag-Lloyd zwei Wochen später einen operativen Gewinn für 2015 verkündet, beeindruckt die Anleger kaum. Die blicken in diesem Monat auf den wankenden Weltmarktführer Maersk: Der legt desaströse Zahlen vor und sagt noch schlechtere für 2016 voraus. Anstieg 18. März 2016 Aktienkurs: 17,09 Euro



In diesem Monat erholt sich die Aktie leicht. Am Grundproblem ändert das nichts: Die Rahmenbedingungen in der Schifffahrt bleiben schlecht, und die Reederei verdankt ihre passablen Zahlen vor allem der Fusion, die Umsatz und Synergien gebracht hat. Nur: Dieser Effekt wird irgendwann verpuffen – und lässt sich nicht ständig wiederholen.

Das erscheint merkwürdig – schließlich hat Habben Jansen vieles richtig gemacht. Für 2016 will er sogar eine Dividende zahlen. Was heißt, dass er mit Gewinnen rechnet. All das sollte Anleger freuen, den Kurs nach oben treiben. Doch das Gegenteil passiert.

Schwächeln Wirtschaft und Handel, zeigt sich das am unmittelbarsten in der Schifffahrt. Es gibt schlicht weniger zu transportieren, und die Preise, die Reedereien verlangen können, fallen. Deshalb kaufen sie immer größere Schiffe, damit die Fixkosten sinken. Theoretisch ist das richtig, praktisch muss man die Riesenfrachter aber erst mal vollkriegen. Das gelingt derzeit kaum einem. Manche Fahrten holen nicht einmal die Kosten wieder rein. Und: Diese Bedingungen werden sich auch 2016 nicht ändern.