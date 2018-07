Das Bild der Woche wurde am Sonntag in Havanna aufgenommen: unten Palmen und alte Autos, oben die Air Force One mit dem US-Präsidenten an Bord. Kuba, das letzte Bollwerk des Staatssozialismus, empfängt den Chef der kapitalistischen Großmacht und mit ihm das Kapital. Ein Symbol für das Ende der lateinamerikanischen Linken, wie man sie bisher kannte.

Ihr Niedergang überall auf dem Kontinent ist atemberaubend. Nach 13 Jahren sozialistischer Reformpolitik ziehen dieser Tage Millionen Brasilianer durch die Straßen und fordern den Rücktritt von Präsidentin Dilma Rousseff. In Venezuela wie in Argentinien hat die bürgerliche Rechte überraschend klar die Wahlen gewonnen. Damit zerfällt zugleich eine Projektionsfläche der Linken in Europa.

In Brasilien und Venezuela klammert sich die Linke an ihre Macht, mit allen Mitteln

Das könnte ein normaler Wandel sein, ein Richtungswechsel wie anderswo auf der Welt. Doch die compañeros wollen nicht in Frieden ziehen. In Brasilien klammert sich Dilma Rousseff an ihre Macht und nimmt kaum noch Rücksicht auf demokratische Institutionen. Zuletzt bot sie ihrem Amtsvorgänger Lula da Silva einen Regierungsposten an, um ihn vorübergehend vor der strafrechtlichen Verfolgung wegen Korruption zu schützen. Und in Venezuela, wo seit den Wahlen im Dezember die einstige bürgerliche Opposition im Parlament die Mehrheit hat, regiert der sozialistische Präsident Nicolás Maduro stur weiter, mit Ermächtigungsgesetzen, Haftstrafen für politische Gegner und der unverhohlenen Drohung, das Militär wieder aus den Kasernen zu holen.

Alles das hat Gründe. Linke Anführer – von dem eher gemäßigten Lula da Silva in Brasilien bis zu dem radikalen Hugo Chávez in Venezuela – fanden vor 20 Jahren Gesellschaften vor, in denen die Armen wie unter einem Apartheid-Regime lebten. Der Staat garantierte, dass es so blieb. Wer den Armen helfen wollte, konnte nicht bloß Gesetze verabschieden und ein bisschen Sozialpolitik betreiben. An eine Staffelübergabe wie von der CDU an die SPD war nicht zu denken. Linke mussten sich als Revolutionäre verstehen, die Machtverhältnisse auf den Kopf stellen und neue staatliche Institutionen aufbauen. Andernfalls wären sie gescheitert: an Großgrundbesitzern und Oligarchen, korrupten Regionalfürsten und Amtsinhabern, an der alten Beamtenherrlichkeit, nicht zuletzt an Militärs mit autoritärem Gesellschaftsverständnis und der Gewohnheit, Gegner zu foltern.

Und diese Linke hat viel erreicht. In Brasilien sind mindestens 20 Millionen Arme in die unteren Mittelschichten aufgestiegen. In Venezuela, Argentinien, Ecuador und Bolivien zeigte der Kampf gegen Armut, Krankheiten und Analphabetentum erstaunliche Erfolge. Doch in ihrem revolutionären Schwung begingen die Linken wirtschaftspolitische Fehler; sie vergraulten Unternehmer, regulierten ganze Branchen zugrunde und provozierten Wirtschaftskrisen. Deshalb laufen ihnen jetzt die Bürger davon.

Die Linke misstraute den Wirtschaftseliten, und das nicht zu Unrecht. Linke Politik in Lateinamerika zu machen heißt auch, immer wieder gegen Sabotage und Putschgefahr kämpfen zu müssen. In diesem Licht sehen die Genossen nun jene, die an ihrer Stelle die Machtpositionen besetzen; Nicolás Maduro redet von einer "Verschwörung der Faschisten", Dilma Rousseff von einem "Staatsstreich". Und ist es nicht so, dass sich unter den neuen Rechten unverhohlene Fans der alten Zeiten finden? Freunde der Militärdiktaturen, des feudalen Großgrundbesitzes und der Trennung in Rassen und Klassen?

Insgesamt kommt die heutige rechte Bewegung allerdings kunterbunt und in auffälliger Weise ungeformt daher. Da gibt es pragmatische Berufspolitiker und religiöse Eiferer, ideenbeseelte Absolventen internationaler Diplomatenschulen und Lobbyvertreter alten Stils. Nach einer klaren Richtung suchen sie noch. In vielen Ländern werden sie von deutlichen Mehrheiten getragen, die einen bürgerlichen und marktwirtschaftlichen Weg einschlagen wollen. Zurück zu den alten Zeiten will nur eine Minderheit.

Man kann es also auch so sehen: Die Linke hat die schlimmsten Übel gelindert. Es ist unvorstellbar geworden, dass jene Massen, denen es nun etwas besser geht und die auch selbstbewusster geworden sind, sich ihren Platz in der Gesellschaft wieder nehmen lassen. Sollte jemand das versuchen, wäre eine neue Linke zur Stelle. Vielleicht zuerst auf Kuba.

