Du siehst müde aus. Schwere Augenlider, darunter tiefe Ringe. Um sechs Uhr früh sitzt du im Zug, aus dem dunklen Grau des Morgens lösen sich Bäume, Höfe, Lagerhallen, Kleinstädte, und mittendrin, wie ein Wasserzeichen, das die Wirklichkeit der flüchtigen Szenerie zu verbürgen scheint, dein Gesicht, gespiegelt im Fenster. Ein Kaffee könnte weiterhelfen. Du musst deinen Kopf in Gang setzen, weil du über eine Ausstellung mit dem schönen Titel ICH in Frankfurt schreiben willst, über Künstler und ihre Selbstporträts seit den sechziger Jahren.

Schon in der Renaissance ging es los mit der gemalten Selbstdarstellung. Je weiter die Moderne voranschritt, je autonomer die Künstler wurden, desto öfter setzten sie sich ins Bild. Viele wähnten sich als Genies und malten ihre Augen, durch die das Genie schaut, malten den Mund, durch den das Genie spricht, die gefurchte Stirn, hinter der das Genie wühlt.

Mittlerweile verspüren viele diese Lust an der Selbstinszenierung. Was einst den Künstlern vorbehalten war – sich eine Gemeinde von Bewunderern zu schaffen und sich im Bildnis seiner selbst zu versichern –, hat sich demokratisiert. Und obwohl ein Selfie nicht dasselbe ist wie ein Künstlerselbstporträt, wollen sich doch viele Zeitgenossen selbst entwerfen, so wie es die Künstler von Dürer über Rembrandt bis hin zu Schiele vorgemacht haben. Sie wollen ihre Genialität zeigen, auch Lebensfreude, Durchblick, Tatkraft, Sinnlichkeit. Und deshalb vor allem läufst du jetzt in die Schirn: Du willst sehen, ob es nicht auch anders geht. Du hast die Hoffnung, wieder einmal von den Künstlern zu lernen, von den heutigen, die bereits auf die allgegenwärtigen Bilder und Selbstbilder reagieren.

Eingangs wirst du von einer Skulptur des britischen Künstlers Jonathan Monk begrüßt. Sie erinnert an die Gipsabgüsse der Antikensammlungen, aber mit weggebröselter Nase. Die Büste stellt den Künstler dar, und die Nase hat er, ironischer Bruch mit der Tradition, eigenhändig demoliert. Ein paar Schritte weiter in den Raum hinein, und du blickst dich vergeblich nach einem direkten, klassischen Selbstporträt um. Nehmt euch zurück, versteckt euch! – das scheint Botschaft der Künstler zu sein.

Thorsten Brinkmann hat eine Skulptur von sich angefertigt, die nur seine Turnschuhe und seine Jeans zeigt. Jack Pierson hat ein Model im Christus-Look fotografiert und nennt es Selbstporträt. Erwin Wurm verbirgt sein Ich gar hinter lauter Essiggurken, die er auf Podeste gestellt hat. Ein paar stramme, frisch aussehende Exemplare sind dabei, aber in der Mehrzahl handelt es sich um kleine, stark verschrumpelte Gürkchen, die im äußersten Fall den Eindruck von Kloßförmigkeit erwecken. Willst du wirklich so eine Gurke sein?

Neben Skulpturen und Malerei gibt es einige Videos und viele Fotografien, und die meisten Künstler wagen den Bruch mit den alten Selbstdarstellungsposen, ohne allerdings die Tradition gleich ganz über Bord zu werfen. In den Wandtexten zur Ausstellung liefert die Kuratorin Martina Weinhart eine kluge Erklärung für dieses Paradox. In den sechziger Jahren sprach sich herum, dass das Ich nicht mehr Herr im eigenen Hause sei. Dem französischen Poststrukturalismus zufolge gibt es das Subjekt nur noch dezentriert, wandelbar, als flüchtigen Eindruck. Es sei das, was übrig bleibt, wenn man von den technischen, medialen, gesellschaftlichen oder auch biochemischen Prozessen und Strukturen absieht, die uns weitgehend bedingen. Um diese Aussage über das Verschwinden des Ich überzeugend vertreten zu können, braucht man allerdings gerade das, was man leugnet: ein starkes Ich.

Das gilt natürlich auch in ökonomischer Hinsicht. Wer mit Weinhart in den Strategien der ICH-Künstler eine Kritik an der Weise erkennen will, wie man mit seinem Gesicht Geschäfte betreibt, der kann angesichts des famosen Erfolgs dieser Künstler hinzufügen: Die Subversion der Selbstdarstellungs-Ökonomie ist heute das blendendste Geschäft!