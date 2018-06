Höchste Zeit, daran zu erinnern, wie vielseitig Eier sind. Man kann sie zu Klump kochen, bunt anmalen und nach ein paar Wochen verschämt in den Abfall befördern. Man kann aber auch – ganz ohne Werfen – Subkultur mit ihnen treiben.

Samstagvormittag im Karoviertel: Erstaunlich genug, dass das Kleine Phi schon geöffnet hat. Es ist eine der cooleren Bars im Quartier, kein biederes Frühstückscafé. Noch erstaunlicher die Tafel vor der Tür: "9 bis 15 Uhr: Eggs Benedict". Hinter der Aktion steckt der Hobbykoch Michael Szelwis, Gründer und womöglich auch einziges festes Mitglied des Benedict Clubs. Seit einem Jahr nistet er sich alle paar Wochenenden in wechselnden Lokalen ein und kocht exakt ein Gericht.

Die besagte Eierspeise ist bodenständiger, als sie klingt. Der Legende nach entstand sie vor langer Zeit als Katerfrühstück in New York. Das erklärt wohl auch, warum Szelwis sie meist dort anbietet, wo am Abend gefeiert wurde. Die Gäste heute wirken allerdings nicht, als ob sie durchgemacht hätten: junge Frauen mit Baby auf dem Schoß, moderat hipsternde junge Leute, ein glänzend herausgeputzter Mann mit Lackschuhen und Lederhose. Sie hocken an den kleinen Tischen oder lehnen am Eisenrohrtresen, bis ein Platz frei wird.

Alle paar Minuten kommt Szelwis aus dem Keller, der wohl notdürftig fürs Kochen hergerichtet wurde. An der Treppe rinnt das Kondenswasser von den Wänden wie in einem Dampfbad. Gut für ihn, dass das Ordnungsamt heute nicht inspiziert.

Mit der Karte ist man schnell durch. Es gibt die Eier in drei fast identischen Varianten: Fleisch, Fisch und vegetarisch. In das Original kommt Speck. Er liegt mit dem pochierten Ei auf einem getoasteten Muffin. Überzogen wird das Ganze mit Sauce Hollandaise. Der Benedict Club erspart seinen Gästen die volle Dosis. Statt Speck gibt es guten Serranoschinken; eine zusätzliche Schmortomatenscheibe macht das Ganze beinahe gesund. Hungrig bleibt keiner, zu den zwei soufflierten Eierbroten kommt noch eine Ladung ausgezeichneter Bratkartoffeln.

Man muss in der Stimmung sein für diese Art Küche. Doch gemessen an ähnlichen Magenfüllern wie dem Strammen Max oder dem Croque Monsieur entwickeln die Eggs Benedict eine cremige Zartheit. Das liegt am doppelt präsenten Dotter, flüssig im pochierten Bio-Ei und schaumig in der Hollandaise. Wäre man als Vogel auf die Welt gekommen, hätte so wahrscheinlich der Beginn des Lebens geschmeckt. Ähnlich behutsam animiert der dazu empfohlene Cocktail, eine Mischung aus Crémant, Honig und Apfelkompott. Man kaut und nippt und guckt, wie sich der Feldstraßenbunker auf den Schuhen des Ledermanns spiegelt. Cooler frühstücken kann man kaum. Es geht sogar ohne Kater.

Benedict Club, Pop-up-Restaurant, meist an Wochenenden im Karolinenviertel aktiv. Nächste Termine: www.facebook.com/benedict.club. Zwei Eier ab zwölf Euro