Die Piste, die zum Hof von Wyn Evans führt, ist vom Regen durchweicht. Doch die Fahrt lohnt sich, denn der Weg endet in einer Graslandschaft, durchbrochen von Wäldern und Hochmooren. Hier, auf dem Nantbyr-Uchaf-Hof, züchten Wyn Evans und seine Frau Andrea Schafe.

Das Ehepaar macht gerade Mittagspause. Wyn Evans hat dunkle Ringe unter den Augen. "Februar und März ist Ablammsaison", erzählt er. "Da arbeiten wir rund um die Uhr. Einer ist immer bei der Herde im Stall, um die Geburten zu überwachen." Es ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, um sich mit einem Reporter zu unterhalten, aber das Thema ist einfach zu wichtig. Es geht um den Brexit.

Am 23. Juni stimmen die Briten darüber ab, ob sie in der EU bleiben, und als Vertreter der nationalen Bauerngewerkschaft NFU mischt sich Evans in den Wahlkampf ein, wo er kann. "Ein Brexit wäre schlimm für uns", sagt er, und es ist nicht schwer zu begreifen, warum. In Wales, das nicht größer ist als Hessen, grasen 10 Millionen Schafe. Jedes Jahr werden rund 3,5 Millionen Lämmer geschlachtet, und knapp 70 Prozent davon werden in die EU exportiert, vor allem nach Deutschland und Frankreich. Wenn die Briten für den Austritt stimmen, verliert die Exportindustrie den freien Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Ab 2018 müssen sie dann Einfuhrsteuer bezahlen. Made in Britain würde teurer, und für Viehzüchter wie Wyn Evans wäre es wohl das Ende. Schon jetzt können die 16.000 Schafzüchter in Wales gegen den Wettbewerb aus Australien und Neuseeland nur mithilfe der Subventionen aus dem Brüsseler Agrartrog bestehen. Im vergangenen Jahr bekamen sie 265 Millionen Euro – pro Züchter rund 16 500 Euro.

Die wirtschaftlichen Fakten sprechen also scheinbar eine klare Sprache. Dennoch hat die jüngste Umfrage der Bauerngewerkschaft in Wales ergeben, dass rund 45 Prozent der Landwirte und Züchter für den Austritt sind und nur 52 Prozent in der EU bleiben wollen. Eine solide Mehrheit ist das nicht. Wie die Landwirte in Wales am Ende abstimmen, ist vollkommen ungewiss. Sie sind so zerrissen wie das Land. Europa hat das Königreich tief gespalten. Sogar am Kabinettstisch in der Downing Street streiten sich Drinbleiber und Austreter.

Die Briten sind in einer Identitätskrise. In Brüssel haben sie vierzig Jahre lang das Image des spröden Sonderlings kultiviert, dem der europäische Geist von politischer Stabilität und Harmonie zwischen den Völkern zu schmalzig war. Sie waren die kühlen Verfechter liberaler Wirtschaftsprinzipien. Europa bedeutete Handelsvorteile, mehr nicht. Nun stellt sich heraus, dass ihnen die Europa-Frage in Wahrheit sehr viel näher geht. Anhänger der EU untermauern genau wie ihre Gegner mit wirtschaftlichen Argumenten ihre Vision von Großbritanniens Stellung im globalen Staatengefüge. An den Schäfern von Wales wird es idealtypisch deutlich: Großbritannien ist grade auf der Suche nach sich selbst – wie ein 50-Jähriger in der Midlife-Crisis.

Im Stall von Wyn Evans stehen an die hundert schwangere Schafe in einem dichten Pulk beisammen. Als der Landwirt hereinkommt, blöken einige zur Begrüßung. In kleinen Pferchen entlang der Wand liegen neugeborene Lämmer im frischen Stroh. In ein paar Tagen sollen sie auf die Weide. Für den Außenseiter sieht es wie das perfekte ländliche Idyll aus. Für Wyn Evans ist es Alltag und weit mehr als ein nostalgischer Lebensstil. Seit beinahe hundert Jahren bewirtschaftet seine Familie den Hof. Der älteste Sohn will ihn in vierter Generation weiterführen. "Wir sind hier verwurzelt. Der Hof, die Landschaft, die Arbeit, alles ist Teil der keltischen Tradition und der Identität von Wales", erklärt er. Dazu gehört auch ihre Sprache, die offiziell mit dem Englischen gleichberechtigt ist, und dazu gehören ein eigenes Parlament und eine Landesregierung, die den politischen Alltag in Wales in weiten Teilen unabhängig von London bestimmen. In erster Linie ist Evans Waliser. Danach fühlt er sich als Brite wie als Europäer. "In einer Welt, in der wir gegen die Konkurrenz aus Neuseeland um Marktanteile in Saudi-Arabien kämpfen, sind wir in der EU sicher viel besser vertreten als in dem kleinen Großbritannien."