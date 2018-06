Vielleicht blicken die Europäer viel zu gelassen auf den 23. Juni. An jenem Tag stimmen die Briten darüber ab, ob sie in der EU bleiben wollen. Falls sie – wie es in Berliner Regierungskreisen heißt – den "Fehler" begehen und "falsch" votieren, könnte es der Startschuss für ein langsames Auseinanderdriften der Europäischen Union sein. Im Extremfall könnte es sogar ein Ende der Währungsunion einläuten. Derzeit ist davon kaum die Rede. Es muss auch nicht so kommen, selbst wenn die Briten der EU den Rücken zukehren. Aber es wird verkannt, wie leicht ein Brexit die momentane Ruhe an den Finanzmärkten beenden könnte.

Noch gehen die Finanzmärkte davon aus, dass Großbritannien nicht aus der EU austritt. Meinungsumfragen signalisieren derzeit, dass eine knappe Mehrheit der Briten voraussichtlich für den Verbleib in der EU stimmen wird. Das britische Pfund hat zwar im Vorfeld des Referendums etwas abgewertet. Ansonsten spielt das Thema an den Märkten aber noch keine Rolle. "Auf den Brexit spekuliert fast niemand", meldete die Nachrichtenagentur Reuters kürzlich nach einer Umfrage unter Hedgefonds. Aber Vorsicht: Das kann sich ändern.

Finanzexperten haben bereits mögliche Negativszenarien entworfen. "Ein Brexit würde natürlich sofort die Frage aufwerfen: Wenn ein Land die EU verlässt – warum nicht noch ein zweites?", schreibt BlackRock, einer der größten Fondsmanager der Welt. "Die Märkte werden sofort mit Argusaugen darauf achten, wer sonst noch auf der Kippe steht, nämlich die anderen EU-Länder, die nicht Mitglied der Euro-Zone sind, wie Polen, Ungarn und Schweden."

Der Brexit hätte das Zeug, eine Kettenreaktion in Gang zu setzen, warnt auch Katrin Löhken von der Bank Sal. Oppenheim. "Er könnte andere Länder dazu bewegen, ebenfalls eine Kosten-Nutzen-Analyse ihrer EU-Mitgliedschaft vorzunehmen." Löhken und andere Experten registrieren die Fliehkräfte im vereinten Europa: den Rechtsruck, die Wählerwanderung hin zu Parteien, welche den Euro und die EU ablehnen – gerade in zentralen Kernländern der Währungsunion wie Frankreich, den Niederlanden und Deutschland.

In London hält es Otto Dichtl von der Investmentbank Stifel Nicolaus Europe daher durchaus für möglich, dass nach einem Brexit erneut Spekulationen einsetzen könnten, dass sich die gesamte Währungsunion auflösen könnte. Die Europäische Zentralbank und Brüssel haben seit Beginn der EU-Schuldenkrise vor fünf Jahren zwar alles daran gesetzt, solchen Spekulationen vorzubeugen. Außerdem gibt es für kleine Länder einen Rettungsmechanismus. Aber die Sorge besteht, dass sich die Märkte einen der großen Mitgliedstaaten herauspicken könnten: das hoch verschuldete Italien.

Premierminister Matteo Renzi schlägt zwar eine Reform nach der anderen vor. Aber Italiens Wirtschaftswachstum ist nach wie vor zu mager, und der Schuldenberg des Landes wird immer größer. Außerdem versucht die Regierung in Rom, die Defizitkriterien der Währungsunion so weit auszudehnen wie irgendwie möglich, und die EU-Spitze lässt es still geschehen.

Eine "Rettung" Italiens vor Marktspekulationen wäre tatsächlich eine andere Nummer, als es vor einigen Jahren Portugal, Irland und Griechenland waren. Damals liehen die wohlhabenden Staaten der Euro-Zone den Krisenländern genug Geld, damit diese ihre Schulden weiter bedienen konnten. Dadurch konnten sie die Gefahr von Staatspleiten abwenden. Aber bei Italien "ginge es um eine ganz andere Summe – daher die Sorge um das Land, sollte der Druck auf die Währungsunion wieder steigen", meint Löhken.

Italien hat mittlerweile in absoluten Zahlen höhere Staatsschulden als die wirtschaftlich weitaus stärkere Bundesrepublik. Eine Rettung dieses Landes könnte daher den Euro-Verbund im Extremfall überfordern. Die Konsequenz könnte dann sein: Italien müsste aus dem Euro-Raum aussteigen, seine Staatspleite erklären – und danach eine neue nationale Währung einführen.

"Das Szenario, dass sich die Währungsunion auflösen könnte, erklärt unter anderem die anhaltend hohen Investments in Bundesanleihen", obwohl diese Negativrenditen abwürfen, sagt Analyst Dichtl von Stifel Nicolaus. Denn sollte die Bundesrepublik wieder eine eigene Währung einführen müssen, würde diese wahrscheinlich kräftig aufwerten und Besitzern deutscher Staatsanleihen Profite bescheren, so die Theorie. Andersherum würde es in diesem Szenario Sinn ergeben, gegen sogenannte Peripherieländer wie Italien zu spekulieren. Deren neue Währung würde nach einem Ende des Euro vermutlich deutlich abwerten.

Es muss nicht so weit kommen. Weder zum Brexit noch zu einer Spekulation gegen einzelne Staaten. "Das ist so unsicher, dass wir keine größeren Positionen an den Märkten eingehen", sagt Maya Bhandari, Anlagestrategin bei dem Londoner Fondsmanager Columbia Threadneedle. Noch warten die Investoren ab. Aber Europa sollte sich nicht in falscher Sicherheit wiegen.