Ein dicker Belgier reitet auf einem Kamel Richtung Rathaus. Er trägt ein langes marokkanisches Männergewand. Seine Beine klammern sich links und rechts an den Kamelbauch, er hält sich an der Mähne des Tieres fest. Auf dem Parkplatz vor dem Rathaus macht er halt und teilt den anwesenden Journalisten den Sinn seines Ausritts mit: "So wird es in Zukunft bei uns in Belgien aussehen."

Diese Szene spielte sich vor etwa 30 Jahren im Brüsseler Stadtteil Schaerbeek ab. Der Mann auf dem Kamel ist der damalige Bezirksbürgermeister Roger Nols, ein rechter Populist. Neben dem Kamelritt gehört zu seinen wichtigsten politischen Taten ein Gesetz, das es verbietet, Ladenschilder in einer anderen Sprache als flämisch oder französisch zu beschriften. Nols bezeichnete Einwanderung stets als Invasion, also als Bedrohung für die Sicherheit der Belgier, und wäre er nicht 2004 gestorben, könnte er heute miterleben, wie seine schlimmsten Prophezeiungen sich erfüllen. Nicht dass man in Schaerbeek besonders vielen Kamelen begegnete. Doch die Attentate, die letzte Woche die Stadt erschütterten und mindestens 35 Menschen töteten, wurden hier in diesem Stadtviertel vorbereitet.

Die Brüder Khalid und Ibrahim El Bakraoui und ihr Komplize Najim Laachraoui kannten sich aus in ihrem Heimatbezirk. Sie hatten unter falschem Namen unweit vom Bahnhof in Schaerbeek ein Apartment angemietet. Im fünften Stock der Rue Max Roos Nummer 4 bastelten sie monatelang an Bomben, feilten an der Choreografie ihrer Gewalttaten, und hierher bestellten sie am Morgen des 22. März das Taxi, das sie zu ihrem Ziel brachte.

Kinder von muslimischen Einwanderern, allesamt. Die Eltern der Bakraouis kommen aus Marokko, ebenso die von Laachraoui. Für Roger Nols wäre der Fall damit geklärt: Gescheiterte Integration und Terrorismus hängen geradezu naturgesetzlich miteinander zusammen. Ein Kamel hat zwei Höcker, und ein frustrierter muslimischer Einwanderer wird zum Terroristen.

Doch wer ein paar Tage in Schaerbeek verbringt, stellt fest, dass die Wirklichkeit mehr als zwei Höcker hat.

Schaerbeek ist ein schöner, recht beschaulicher Bezirk. Man spaziert durch Straßen, die von den typischen schmalen Brüsseler Häusern mit bunten Fassaden gesäumt werden. Auf dem Markt wird frisches Gemüse angeboten, aus den Restaurants duften die Küchen der Weltregionen. Die Gentrifizierung hat schon vor zehn Jahren begonnen, als Studenten und Künstler hierherzogen.

Wie kommt es, dass sich hier manch junger Mann radikalisiert, während andere offenbar ein angepasstes Einwandererleben führen? Das extremistische Verständnis ihrer Religion ist den Tätern gemeinsam, aber der muslimische Glaube ist ganz offensichtlich nicht das einzige Kriterium.

Die Sicherheitskräfte zeigen Präsenz. Doch welche Ursachen hat die Radikalisierung der Täter? © Timothy Fadek für DIE ZEIT

In einem der netten marokkanischen Teehäuser sitzt an einem kleinen Holztisch einer dieser Bärtigen, vor denen die Schaerbeeker warnen. Sie erzählen, dass solche Handlanger den Terror überhaupt erst möglich machten. Die Helfershelfer schießen nicht selbst, jagen sich nicht in die Luft, zumindest vorerst nicht, aber sie stehen Schmiere, überbringen Nachrichten, besorgen Essen, und vor allem rekrutieren sie neue Attentäter. Die Terrorhelfer fahren mit dem Fahrrad durch Brüssel und halten Ausschau. Sie setzen sich in Cafés und beobachten die Jungs um sich herum. Wer kommt infrage? Wer ist beschädigt, abgebrüht, durchgeknallt, größenwahnsinnig, bekifft genug, um auf die alles betäubende Idee des Dschihadismus hereinzufallen? Wer hat so wenig zu verlieren, dass fast jedes Angebot attraktiv ist?

Das Teeglas des schlaksigen Islamisten ist noch voll, der Tee schon längst kalt. Er trägt kein marokkanisches Gewand, wie einst Roger Nols, sondern einen Strickpulli, darüber eine schwarze Kunstlederjacke. Seit fünfzehn Minuten spricht er in ein billiges Klapphandy. Er scheint für die erste Betreuung der Rekruten zuständig zu sein. "Was soll ich tun?", fragt er auf Arabisch ins Telefon. Schweigen. "Aber die sind überall", sagt er. Es folgen einige Mmhs und Ahas, dann sagt er abschließend: "Alles wie immer – nur vorsichtiger."