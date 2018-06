Den Auftakt macht das rote Urgestein. Vor versammelter Parteiprominenz startet Präsidentschaftskandidat Rudolf Hundstorfer am Donnerstag in Wien seinen Intensivwahlkampf. Dann geht es Schlag auf Schlag: Zwei Tage darauf steigt der freiheitliche Hofburg-Anwärter Norbert Hofer in Graz in den Ring; mit dabei als Wahlkampflokomotive ist Parteichef Heinz-Christian Strache. Anschließend sind der Grüne Alexander Van der Bellen, und Komik-Kandidat Richard Lugner, beide in Wien, an der Reihe. Denn Schlusspunkt der Großveranstaltungen zum Kampagnenstart setzt Andreas Khol, das alte Schlachtross der Volkspartei lässt sich im heimatlichen Tirol feiern. Nur die unabhängige Kandidatin Irmgard Griss verzichtet auf eine pompöse Inszenierung. Sie spaziert auf leisen Sohlen in die entscheidende Phase.

Knapp drei Wochen bleiben nun den sechs Präsidentschaftsaspiranten noch, ihr Wählerpotenzial auszuschöpfen. Trotz der Themenvielfalt und der polarisierenden Flüchtlingspolitik, die zur Diskussion stehen, entscheidet aber über Erfolg und Misserfolg die Stimmung, die ein Kandidat aktivieren kann. In diesem knappen Rennen wird es ausschlaggebend sein, möglichst viele Anhänger zu mobilisieren.

Vor allem für die derzeit noch in den meisten Umfragen an zweiter Stelle liegende ehemalige Richterin Irmgard Griss ist das keine rosige Perspektive. Sie kann auf keine Parteistruktur zurückgreifen, ihr Wahlkampfbudget ist knapp bemessen, sie wird nicht von professionellen Beratern unterstützt und neigt zu diffusen und teilweise auch sachlich falschen Aussagen. Solche Patzer nutzen natürlich ihre Kontrahenten, allesamt alte Füchse im politischen Geschäft, weidlich aus. Einen ersten Vorgeschmack der Hühnerhofmethode in der Kampagnenführung erhielt die Juristin gleich bei der ersten gemeinsamen Podiumsdiskussion der großen fünf im Hofburg-Rennen vor drei Wochen in der Diplomatischen Akademie. Um ihre Föderalismuskritik zu illustrieren, behauptete sie sinngemäß, die einzelnen Landeshauptleute würden nach Gutsherrenart die jeweiligen Nationalratsabgeordneten nominieren. Geradezu vergnügt ergriffen die Herren sofort die Gelegenheit und erteilten ein wenig Nachhilfeunterricht, indem sie der politischen Novizin einen kleinen Einblick in die irritierende Welt der Parteisektionen, Bezirksorganisationen und der grünen Basisdemokratie gewährten.

Bisher spielten im Vorgeplänkel solche Ausrutscher noch keine große Rolle. Ab nun werden sie durch den Verstärkereffekt, den eine halbwegs geölte Wahlkampfmaschine zu generieren weiß, gnadenlos ausgeschlachtet. Zudem bietet es sich für die drei älteren Herren, Van der Bellen, Khol und Hundstorfer, an, ihren reichen Erfahrungsschatz hervorzustreichen. In einem Persönlichkeitswahlkampf, wie es das Rennen um das höchste Amt im Staat ist, ein Kriterium, das gewichtig in der Waagschale zu liegen kommt.

In der engen Auseinandersetzung, in der alle versuchen müssen, ihre jeweilige Kernanhängerschaft zur Mitte hin zu erweitern, wird es vor allem entscheidend sein, Fehler zu vermeiden und mit einem biederen Kampagnenstil auf den Faktor Vertrauen zu setzen.

Zu Beginn der intensiven Phase des Hofburg-Rennens scheint es derzeit noch völlig offen zu sein, wer es am 24. April letztlich in die Stichwahl am 22. Mai schafft – dass es dazu kommt, dürfte die einzige Gewissheit sein. Bezeichnend für die vielen Fragezeichen ist, wie zurückhaltend die Demoskopen selbst ihre eigenen Umfrageergebnisse kommentieren – vor allem auch weil mit Irmgard Griss eine große Unbekannte in den Rechnungen auftaucht, die nur schwer zu bewerten ist. Der große Zuspruch, dessen sie sich derzeit noch erfreut, könnte möglicherweise auch auf einer Fehleinschätzung der erhobenen Daten beruhen.

Auch bei Alexander Van der Bellen, der gegenwärtig in allen Umfragen an der Spitze liegt, steht es keineswegs fest, dass der Titular-Unabhängige am Wahlabend auf einem der beiden ersten Ränge liegt. Abseits des Sympathiefaktors und der Großonkelaura dürfte es entscheidend sein, wie stark sein Alleinstellungsmerkmal ins Gewicht fällt. Van der Bellen kündigt an, er werde FPÖ-Chef Strache weder mit einer Regierungsbildung beauftragen noch zum Bundeskanzler ernennen, selbst wenn dessen Partei die Mehrheit der Mandate erringen sollte. Damit kann er im grünen und liberal-aufgeklärten Milieu punkten und in einem Teil der sozialdemokratischen Wählerschaft wildern. Ob allerdings dieses Argument auch für die bürgerliche Mitte attraktiv ist, steht keineswegs fest.

Während es für die Hofburg-Anwärter letztlich nur um ein Amt mit viel Würde und wenig Wirkungsmacht geht, steht für beide Regierungsparteien sehr viel mehr auf dem Spiel. Scheiden ihre Kandidaten am 24. April aus – was einige Umfragen derzeit prophezeien –, so stehen demnächst weit bedeutsamere Entscheidungen als die Frage, wer ab Juni in dem Leopoldinischen Trakt residieren wird, auf der Tagesordnung. Und dann dürfte auf das neue Staatsoberhaupt auch sehr viel früher als geplant die erste Bewährungsprobe zukommen.