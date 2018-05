Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Studien sind eine feine Sache. Gäbe es sie nicht, man würde die Welt schier nicht mehr verstehen und stünde mit sperrangelweit geöffnetem Mund vor lauter unlösbaren Rätseln. Da es aber gewissermaßen zu jedem beliebigen Thema Studien gibt, die zu mannigfaltigen Ergebnissen kommen, wird für jede nur denkbare Frage eine passende Erkenntnis geboten. Diese Supermarkt-Wissenschaft ist sozusagen im Sonderangebot erhältlich. Doch wo großes Angebot herrscht, treten rasch Skeptiker auf den Plan, nennen wir sie intellektuelle Konsumentenschützer. Die meinen, mit der Verschiebung des Fokus von der Antwort auf die Frage seien die Studien der Käuflichkeit ausgesetzt und das Wissen um die Dinge sei somit korrumpiert. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Hier gilt es, wie immer, wenn ein generalisierender Blick auf die Welt einfache Antworten aufnötigt, zu differenzieren.

So fand man nun in den USA, dem Schlaraffenland des Studienkults, heraus, dass zwischen der Nutzung sozialer Medien und Depressionen ein Zusammenhang besteht. Mit der Einschränkung, dass nicht eindeutig geklärt werden konnte, ob Depressive vornehmlich Facebook benutzen, weil das ein Symptom ihrer Erkrankung ist, oder ob erst der Konsum der Inhalte dieses Selbstdarstellerforums Depressionen hervorruft. Natürlich ist das Studium sozialer Medien an und für sich schon Anlass genug, um selbst Gemütsschwankungen zu bekommen. An sich normale Mitmenschen, die pausenlos ihr Essen fotografieren oder die Welt über ihre Stoffwechselgewohnheiten in Kenntnis setzen, machen für sich genommen bereits etwas traurig. Aber dass hauptsächlich emotional Wankelmütige diese Plattformen benützen, um ihren manisch-depressiven Psychokosmos digital zu duplizieren, scheint fast noch interessanter zu sein. Das würde nämlich auch auf die sozialhygienische Bedeutung einer Facebook-Therapie hinweisen. Offenbar muss man in der Veröffentlichung scheinbarer Sinnlosigkeiten einen codierten Hilferuf erkennen. Möglicherweise ist die Wirklichkeit allerdings noch ein Stückchen rätselhafter. Vielleicht steckt hinter der banalen Mitteilungsdiarrhö, die sich epidemisch ausbreitet, eine neue globale Bewegung: die Revolution der Genügsamen, die mit diesem Sozialverhalten auf den schnöden Überfluss reagieren. Es sind Menschen, denen 140 Twitter-Zeichen genügen, um ihr schlichtes Wesen auszudrücken, Menschen, für die ein Schnappschuss des morgendlichen Ham-and-Eggs-Tellers bereits das ganze Glück dieser Erde bedeutet. Sicher gibt’s bald eine Studie, die auch diese umwälzende Erkenntnis belegen wird.