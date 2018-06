Deutschlands Immobilienmarkt boomt, und unter den vielen Zahlen, die das belegen, ist eine besonders bemerkenswert: 22 Prozent. So stark wuchs im vergangenen Jahr das Neugeschäft deutscher Banken mit der Finanzierung privater Neubauten oder dem Kauf von Häusern und Wohnungen. Die Hamburger Sparkasse vergab sogar ein Drittel mehr Immobilienkredite, das Geschäft der ING-DiBa stieg um 80 Prozent.

Diese Zahlen erstaunen umso mehr, wenn man bedenkt, dass Immobilienkredite bereits ein Kerngeschäft der Banken sind. So machten Ende 2015 allein die Immobiliendarlehen an Privatkunden 36 Prozent aller Kredite aus, die deutsche Banken vergeben haben. Rechnet man Darlehen an Firmen hinzu, steht die Baufinanzierung für 50 Prozent aller Bankkredite in Deutschland.

Entsprechend nervös verfolgen Experten, wie die Deutschen sich immer mehr Häuser bauen oder Wohnungen kaufen. Treibt das die Preise in spekulative Höhen, drohen Verluste bei Käufern und Banken. Einer Analyse der Deutschen Bank zufolge stiegen die Preise für Wohnimmobilien in den 126 wichtigsten deutschen Städten allein 2015 um sechs Prozent. So werde es erst mal weitergehen. Komme es aber einmal zu einer Preiskorrektur, könne das "schmerzliche Anpassungen in den Bilanzen von Banken" bewirken und "hohe volkswirtschaftliche Kosten verursachen", so die Analyse. Auch die US-Ratingagentur Moody’s wies jüngst auf die Gefahr hin, dass die Banken ihre Rückstellungen für Kreditausfälle um mehrere Milliarden aufstocken müssten – sollten die Preise wieder sinken, etwa weil mehr Immobilien auf den Markt kommen. Die Frage ist: Vergeben die Banken so leichtfertig Kredite, dass die Gefahr einer Kreditblase besteht, die bald platzt?

Die Antwort ist: Nein. Das zeigen viele Kennzahlen, und sie passen zu dem, was bei Banken, Sparkassen, Volksbanken und Finanzierungsportalen zu hören ist: Die Kunden bringen weiter genug Geld mit, sie zahlen die Schulden schneller zurück als bisher und sichern sich gegen steigende Zinsen ab.

Der Boom 2015 geht auf den vergangenen Sommer zurück. Da sorgten sich die Deutschen, die Zinsen könnten wieder anziehen. Viele schlugen noch schnell zu, kauften und nahmen einen Kredit auf. Seither hat sich die Lage beruhigt, im Januar ist das Neugeschäft im Vergleich zum Vorjahr sogar um 6,4 Prozent zurückgegangen. Zudem gehören zum Neugeschäft auch Umschuldungen und Anschlussfinanzierungen, bei denen Kunden, die sich ihre Immobilie bereits vor Jahren gekauft haben, die aktuell günstigen Konditionen nutzen wollen.

Unterm Strich wuchs der Bestand privater Immobilienkredite im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent. Das ist deutlich mehr als in allen Jahren seit der Jahrtausendwende, aber eben auch deutlich weniger als in den achtziger Jahren, ganz zu schweigen von den neunziger Jahren, in denen die Zuwachsraten zweistellig ausfielen. Damals legten sich viele Deutsche Immobilien im Osten der Republik zu. Etliche erwiesen sich als überteuert, viele Investoren verloren Geld, die Banken mussten Kredite abschreiben und machten hohe Verluste.