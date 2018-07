Vor vielen Jahren saß der italienische Pianist Ludovico Einaudi an seinem Klavier und spielte ziellos vor sich hin. Plötzlich flog ihm beim Improvisieren am Klavier ein hübsches viertaktiges Modell zu, das nur aus vier Harmonien bestand. Er wiederholte es einmal, dann häufiger, nichts veränderte sich, alles blieb. Einaudi kam vom Zehnten ins Hundertste, wie bei einer Endlosschleife. Einaudi fand das wunderbar und erweiterte den Zufall zum Programm: Mache wenig, das aber abendfüllend. Und wenn es allen gefällt, ändere es nicht mehr.

Seitdem gilt er als der weltweit gewiefteste Schmeichler auf 88 Tasten. Jedermann weiß: Ludovico Einaudi, das ist der mit dem größten Entspannungsfaktor im Konzert und auf Platten. Man darf es aber auch für Klimpern vom Olymp halten. Noch heute entwickelt sich seine Musik kein bisschen, sie hat verdächtig viel von Philip Glass und Arvo Pärt, aber im deutlich simpleren Modus. Nie gibt es eine Melodie, kaum je ein schnelles Tempo. Musik als regungsloser Zustand. Vorgesehen war diese Schlichtheit nicht. Einaudi, 1955 in Turin geboren, ist der Spross einer der kunstsinnigsten Familien Italiens. Sein Großvater väterlicherseits war nach dem Zweiten Weltkrieg italienischer Staatspräsident, der andere Großpapa Komponist und Dirigent, der Vater einer der wichtigsten Verleger des Landes. Einaudi studierte in Mailand und nahm Kompositionsunterricht beim großen Luciano Berio. Trotzdem zog er es vor, im Hintergrund der Avantgarde zu bleiben und von seinem Weingut im Piemont als Handwerker durch die Konzertsäle der Welt zu ziehen: Er macht Musik, wie Maler Tapeten aufkleben und Elektriker Lampen aufhängen. Seine Musik möbliert Räume, das hat er von Erik Satie gelernt. Und von Brian Eno, dem Erfinder der ambient music. Einaudis Lieblingsfarbe ist die Melancholie.

Zwei Jahre Klavierunterricht dürften ausreichen, damit ein Eleve diese Stücke konzertreif vortragen könnte. Doch das Publikum verehrt Einaudi als Giganten seines Instruments und postet zu seinen YouTube-Konzerten: "Ich könnte ewig zuhören!" Manche kaufen sich sogar das Video des Films Ziemlich beste Freunde, einzig um seiner Musik im Background zu lauschen.

Einaudis künstlerische Gesinnung hat etwas Schwäbisches: Er ist ein Cleverle. Töricht, das Modul seiner erfolgreichen Kunst zu ändern. Kennst du ein Stück, dann kennst du alle. Seine Fans wollen das so. Allenfalls legt er sanfte Modulationen unter die Wiederholungstaste seines Komponierens, so wie jetzt auf seiner neuen CD Elements. Da dürfen auch wieder Streicher und Elektronik mitwirken und an der Partitur wie am Honigtopf naschen. Und immer klingt es wie Moll, selbst wenn es Dur ist.

Was das Geheimnis dieser Musik ist? Sie hat keines. Sie strengt einen nicht an, sie konstruiert nichts, entwickelt nichts, verfolgt kein Ziel; in manchen Momenten ist es, als könne man der Zeit beim Atmen zuhören, ein und aus, völlig gleichmäßig, wieder und wieder. Ist ein Stück zu Ende, folgt das nächste, ohne dass es neu klingt. Es ist lediglich eine Variante. Das kann einen beim Hören schon ein bisschen nervös machen. Einaudi selbst nennt die Elements-Suite eine "Landkarte seiner Gedanken" und "Fragmente eines nie versiegenden inneren Stroms". Angeblich geht es auch um "Schöpfungsmythen, das Periodensystem der Elemente, die Euklidische Geometrie und die Schriften Kandinskys". Der geneigte Einaudi-Hörer weiß natürlich, dass man keinen Takt lang komplizierte Mathematik hört, sondern dass jede Gleichung binnen Sekunden aufgeht und alles im rechten Winkel sitzt oder perfekt im Kreis watet.

In Einaudis musikalischem Schlaflabor kommen auch die Zuhörer zur Ruhe. Ein YouTube-Konzertmitschnitt aus der Londoner Royal Albert Hall (mit 9.500 Hörern ausverkauft) zeigt eine kollektive Therapiesitzung. Der Meister sitzt mit spärlichem Resthaar, kantiger Brille und grauen Koteletten am Klavier, ganz in Schwarz, ein italienischer Edelmann aus dem Intellektuellen-Katalog, und gibt sich bescheiden. Nach 60 Minuten Konzert ist es bis zur Trance im Saal nicht mehr weit. Einmal sieht man, wie einem Geiger ein Lächeln um die Mundwinkel spielt. Die Community deutet es als Ausdruck der Ergriffenheit. Dass es süffisant gemeint sein könnte, kommt keinem in den Sinn. Dieses Divenire-Video bekam bis jetzt 72.000 Likes. Die Ablehnung hält sich dagegen eisern im dreistelligen Bereich. Wer zu Einaudi geht, kennt die heilige Sparflamme, auf der gekocht wird. Im Juli wird er auch wieder in Deutschland spielen, in Köln und Wiesbaden.

Seine minimalistische Kunst ist womöglich ein Symptom. Sie beschreibt den Rückzug in die Innerlichkeit, ins Elegische. Auch die Künstler der ausgebrannten Gesellschaft möchten für sich sein und nicht vom Getöse der Welt behelligt werden. Dolcefarniente, süßes Nichtstun, sozusagen die italienischen Momente der Musik – und Ludovico Einaudi ist ihr Dekorateur.